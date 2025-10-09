«مطارات أبوظبي» تُطلق خدمات رقمية مبتكرة



أبوظبي (الاتحاد)

وقّعت مطارات أبوظبي و«الحيل القابضة» مذكرة تفاهم تهدف إلى ترسيخ مكانة دولة الإمارات كمركز عالمي للسياحة والتكنولوجيا المالية والتنقّل المستدام.

وتعكس هذه الاتفاقية التزام مطارات أبوظبي بإعادة رسم ملامح مستقبل الطيران، وذلك من خلال تبني الحلول المبتكرة التي يمكنها الارتقاء بتجربة المسافرين، فضلاً عن أثرها الإيجابي في دعم الرؤية الاقتصادية الوطنية.

ومن شأن هذه الشراكة الاستراتيجية أن توفر إطاراً لاستكشاف حلول الدفع من الجيل الجديد، والتي تشمل العملات المستقرة والأصول الرقمية، لتوفير معاملات أسرع وأكثر أماناً، بما ينسجم مع «استراتيجية الاقتصاد الرقمي لدولة الإمارات» و «رؤية أبوظبي الاقتصادية 2030»، عبر تسريع التوجهات الهادفة إلى تبنّي أحدث التقنيات المالية، والمساهمة في بناء اقتصاد مستقبلي مستدام.

وستتولى شركة الحيل القابضة وشركاتها التابعة، إندكس إكستشينج وزاند بنك، بالتعاون مع Xare، الشريك التكنولوجي، تنفيذ هذا المشروع.

وبموجب الاتفاقية، ستتعاون مطارات أبوظبي و«الحيل القابضة» على تصميم ونشر محفظة رقمية منظّمة للمسافرين القادمين إلى أبوظبي، ليتم اختبارها تجريبياً في مطار زايد الدولي. وستكون المحفظة الرقمية لشركة «Xare» والتي تحمل اسم (Go Rise DMCC)، الشريك التكنولوجي المعتمد، وستوفر للمسافرين منصة آمنة وسهلة للمدفوعات غير النقدية، مما يعزز تجربة الزوار في أبوظبي، فضلاً عن دعم الابتكار المالي في قطاع السياحة.

وقالت إلينا سورليني، المدير العام والرئيس التنفيذي لمطارات أبوظبي: لم تعد المطارات مجرد بوابات للسفر، بل أصبحت مراكز حيوية للتجارة الرقمية والابتكار، ومن خلال هذه الشراكة، سنقوم بتسريع واعتماد وتسويق تقنيات الدفع من الجيل الجديد، لنسهم في صياغة تعريفات جديدة لمفاهيم الراحة والاستدامة والشمول المالي، لذا فإننا نفخر بدورنا في ترسيخ مكانة أبوظبي كبوابة إلى المستقبل الرقمي لدولة الإمارات.

من جانبه، قال حمد جاسم الدرويش، الرئيس التنفيذي لشركة «الحيل القابضة»: يسعدنا التعاون مع مطارات أبوظبي في هذه المبادرة الطموحة، وسنعمل معاً على فتح آفاق جديدة تتماشى مع رؤية دولة الإمارات لاقتصاد رقمي متنوع.