اقتصاد

«كهرباء دبي» تبحث تعزيز التعاون مع كندا بمجال الطاقة النظيفة

9 أكتوبر 2025 16:45


دبي (الاتحاد)
استقبل معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، تريسي رينولدز، القنصل العام لكندا في دبي والإمارات الشمالية، لبحث فرص التعاون في مجالات الطاقة النظيفة والتحول الرقمي.
وأكّد معالي الطاير حرص الهيئة على تعزيز التعاون وتبادل أفضل الخبرات والممارسات مع المؤسسات والشركات الكندية، لاسيما في قطاعات الاستدامة والطاقة المتجددة والنظيفة، بما يسهم في تعزيز العلاقات المتميزة بين دولة الإمارات العربية المتحدة وكندا والارتقاء بها إلى مستويات أعلى.
تطرّق الاجتماع إلى توسيع محفظة دبي في مجال الطاقة النظيفة، حيث استعرض معالي الطاير عدداً من مشاريع الهيئة وأبرزها مجمّع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية، أكبر مجمع للطاقة الشمسية في موقع واحد على مستوى العالم، ويعد من أهم ركائز استراتيجية دبي للطاقة النظيفة 2050 واستراتيجية الحياد الكربوني 2050 لإمارة دبي، ويدعم هدف دبي الطموح في توفير 100% من القدرة الإنتاجية للطاقة من مصادر نظيفة بحلول عام 2050، ويعزز مكانتها كقطب عالمي في الطاقة المتجددة والبنية التحتية المستدامة.
كما سلط معالي الطاير الضوء على استثمارات الهيئة في أحدث تقنيات الثورة الصناعية الرابعة بما في ذلك الذكاء الاصطناعي، وإنترنت الأشياء، والروبوتات، بما يسهم في إعادة صياغة النماذج التشغيلية التقليدية، وتسريع مسيرة التحول الرقمي في دبي وترسيخ موقعها كمركز عالمي للإبداع والابتكار.

