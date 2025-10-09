«سيدات أعمال عجمان» ينظم ملتقى «نون العطاء الريادي»



عجمان (الاتحاد)

نظّم مجلس سيدات أعمال عجمان، التابع لغرفة عجمان، ملتقى «نون العطاء الريادي»، بهدف تعزيز التواصل وتبادل الخبرات وقصص النجاح بين أصحاب المشاريع الريادية، وإطلاق مبادرات مجتمعية مبتكرة، والتوعية بالحلول المصرفية، التي تسهم في دعم المشاريع الناشئة وتمكين رواد الأعمال.

حضر الملتقى، الذي عُقد بمنتجع شاطئ الزوراء في عجمان بمشاركة أكثر من 120 من رواد ورائدات الأعمال، الدكتورة آمنة خليفة آل علي رئيسة مجلس سيدات أعمال عجمان، وعائشة محمد الملا، رئيسة مجلس سيدات أعمال الإمارات، وعضوات مجلس إدارة سيدات أعمال الإمارات ومجلس سيدات أعمال عجمان، وهزاع إبراهيم المنصوري مستشار وخبير ريادة الأعمال، بجانب عدد من المسؤولين وخبراء ريادة الأعمال والعمل المجتمعي.

وأكدت الدكتورة آمنة خليفة، أن ملتقى «نون العطاء الريادي» يشكّل منصةً تفاعلية تجمع بين ريادة الأعمال والمسؤولية المجتمعية، من خلال تسليط الضوء على المشاريع الريادية ذات الأثر الإيجابي في المجتمع، ودعم أصحاب الأفكار المبتكرة لتحويلها إلى مبادرات واقعية ومستدامة تعزّز الممارسات الاقتصادية المجتمعية الملهمة.

وأشارت إلى أن انعقاد الملتقى يتزامن مع الحملة الوطنية «الإمارات عاصمة رواد الأعمال في العالم»، ما يعكس حرص المجلس على الإسهام في تحقيق هذه الرؤية الوطنية.

وأوضحت أن الملتقى يهدف إلى تعزيز ثقافة العطاء والعمل التطوعي بين رواد الأعمال، وتمكين الكفاءات الشابة من توظيف ريادة الأعمال لخدمة التنمية المجتمعية، بما يواكب رؤية دولة الإمارات في بناء اقتصاد معرفي قائم على الإبداع والاستدامة.

وأعلنت الدكتورة آمنة خليفة عن إطلاق مجلس سيدات أعمال عجمان لمبادرة «مجموعة عمل ريادة الأعمال الاجتماعية»، الهادفة إلى توفير منصة تجمع بين الجانب الربحي والأثر المجتمعي، بما يسهم في تعزيز التنمية المستدامة، موضحة أن المبادرة متاحة لكل من يمتلك الكفاءة والقدرة على المساهمة في خدمة المجتمع، والاستمرار والمشاركة في تنفيذ مشاريع تسهم في تحقيق التنمية وتعزيز الأثر المجتمعي والاقتصادي.

وتناولت جلسات الملتقى عدة محاور منها محور «الابتكار من أجل المجتمع والاستدامة ريادة الأعمال الاجتماعية والأثر المجتمعي» والذي قدمه الدكتور خالد مقلد.

وقدمت مريم المنصوري مدير ومؤسس شركة ريباوند، «قصة نجاح»، من خلال استعراضها رحلتها الريادية والتحديات التي واجهتها في تأسيس المشروع وتطويره.

وحول محور «مبادرات مجتمعية تصنع الفرق»، قدمت منى صقر المطروشي مدير جمعية عجمان للتنمية الاجتماعية والثقافية، عرضاً تضمن أبرز المبادرات المجتمعية التي أطلقتها الجمعية.