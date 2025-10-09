30 مليار درهم أصول عقارية تديرها «ريلام» في أبوظبي

سيد الحجار (أبوظبي)

تدير شركة رِيلام لإدارة العقارات، الهوية الجديدة لشركة أبوظبي التجاري للعقارات (ADCP)، والتابعة لمجموعة إثمار الدولية القابضة (EIH)، محفظة أصول عقارية تضم أكثر من 50 ألف وحدة سكنية وتجارية، موزعة على 2000 مبنى، تصل قيمتها إلى نحو 30 مليار درهم، بحسب منال فريوات، الرئيس التنفيذي للشركة، والتي أوضحت أن العائد الإيجاري للعقارات التي تتولى الشركة إدارتها يتراوح بين 2 إلى 3 مليارات درهم سنوياً.

وقالت فريوات لـ«الاتحاد» إن السوق العقاري بأبوظبي يشهد حالة من الانتعاش والنمو منذ عامين تقريباً، موضحة أن الدولة تشهد نشاطاً قوياً في كافة القطاعات الاقتصادية، مع استقطاب المزيد من المقيمين والمستثمرين، وهو ما يؤدي لزيادة في الطلب على العقارات، ومن ثم زيادة الأسعار.

وأشارت إلى حجم الطلب المرتفع على المشاريع الجديدة بأبوظبي، والتي يتم بيعها أو تأجيرها بالكامل فور الطرح سواء للبيع أو الإيجار.

منال فريوات

وذكرت فريوات أن نسبة الإشغال في عقارات الشركة حالياً تصل إلى 94%، مقارنة بنسبة إشغال بلغت 87% منتصف العام الماضي، متوقعة زيادة نسبة الإشغال خلال الفترة المقبلة، مع استمرار نمو السوق حتى عام 2030.

وأضافت أن «ريلام» خصصت فريق متكامل لتولي عمليات التأجير ما ساعد في رفع عمليات الإشغال، مشيرة إلى أن الشركة شهدت تغيرات ملحوظة فيما يتعلق بطريقة العمل، عبر تخصيص أفراد محددين لكل عقار، وهو ما أسهم في تسهيل التعامل بين الملاك والشركة.

وأشارت إلى وجود طلب كبير على استئجار المحال التجارية والمكاتب في أبوظبي خلال هذه الفترة، موضحة أن نسبة الإشغال بالوحدات التجارية مرتفعة حالياً، لاسيما مقارنة بفترة الجائحة.

هوية جديدة

وقالت فريوات إن إطلاق الهوية الجديدة لشركة أبوظيي التجاري للعقارات، يعد بمثابة انطلاق جديدة تتماشى مع خطط النمو المستقبلية للشركة.

وفي ديسمبر 2023، وقع بنك أبوظبي التجاري اتفاقية بيع 80% من حصته في شركة أبوظبي التجاري للعقارات المملوكة بالكامل للبنك، إلى شركة «ناين ياردز بلس القابضة»، إحدى شركات «إي أي إتش إثمار الدولية القابضة»، والذراع العقاري الرئيس لها.

وأوضحت فريوات أن اتفاقية البيع نصت على تغيير اسم الشركة في خلال 5 سنوات، ومن هنا جاء قرار الشركة مؤخراً بإطلاق الهوية الجديدة للشركة، مشيرة إلى أن «ريلام» تواصل البناء على إرث شركة أبوظبي التجاري للعقارات، مع استمرار التوسع الخارجي.

وقالت إن «ريلام» تعد أكبر شركة إدارة عقارات في أبوظبي من حيث عدد الوحدات، كما تستهدف الشركة التوسع في دبي، وكافة إمارات الدولة، بنهاية العام القادم، لتأتي بعد ذلك خطوة التوسع بدول التعاون الخليجي بحلول العام 2027، ثم التوسع عربياً ودولياً.

مواقع متنوعة

وذكرت فريوات أن «ريلام» وقعت عقوداً جديدة لإدارة المزيد من العقارات خلال العامين الماضي والحالي، موضحة أن الشركة تستهدف نمو المحفظة بنحو 15% خلال عام 2026.

وأضافت أن النسبة الأكبر من محفظة الشركة تتركز في جزيرة أبوظبي، فضلاً عن الضواحي مثل شاطئ الراحة ومدينة محمد بن زايد، ومدينة خليفة، وجزيرة الريم، فضلاً عن مدينة العين، مشيرة إلى أن الشركة تدير بنايات كاملة، كما تدير أحياناً وحدات محددة للملاك.

وأوضحت فريوات أن الشركة توفر خدماتها لكافة العملاء من أفراد ومؤسسات، حيث تتولى الشركة إدارة عقارات لمؤسسات تمتلك عشرات ومئات العقارات.

وذكرت أن عملية توقيع العقود تمر بعدة مراحل، حيث تبدأ الشركة بدراسة العقار، وإعداد تقرير فني شامل من خلال الزيارة الميدانية للعقار، وتوقعات الطلب على العقار، حيث يتم تقديم عرض لإدارة العقار، مع وضع تصور كامل للمالك حول الإيراد المتوقع، ليتم الاتفاق على نسبة إدارة العقار ومصاريف التشغيل، خاصة في حالة وجود حاجة لتطوير العقار.

وذكرت أن عملية إدارة العقار تشمل التأجير، والتعامل مع المستأجرين الحاليين، والصيانة، فضلاً عن إعداد التقارير والمتابعة القانونية للعقار.

وأوضحت أن الشركة تتعاون مع شركات الصيانة المميزة، من حيث الخدمات، حيث تضم تتعاون الشركة حالياً مع نحو 25 شركة كبيرة للمقاولات والصيانة، والتي تستطيع تحمل الأعمال الكبيرة للصيانة والتطوير، فضلاً عن نحو 300 شركة مسجلة لتنفيذ الأعمال المحددة والبسيطة فيما يتعلق بأعمال الصيانة والخدمات.

الزيادة السنوية

وأوضحت فريوات أن الشركة تلتزم بنسبة الزيادة المحددة بـ 5% سنوياً، ولكن في حالة إخلاء الوحدة فإنه يمكن عرض الوحدة بناء على سعر السوق، مشيرة إلى أن القانون يحدد شروط الإخلاء في حالات محددة سواء التي تتعلق بمخالفات بشأن إخلال المستأجر بشروط العقد، أو في حالة رغبة المالك بالسكن في العقار المؤجر، وذلك وفق الاشتراط القانونية المحددة.

وأشارت إلى التركيز على المعاملات الإلكترونية، حيث تصل نسبة معاملات تجديد العقود إلكترونياً حالياً لنحو 50%، فيما تستهدف الشركة ارتفاع هذه النسبة لنحو 80 إلى 85%، بحلول الربع الأول أو الربع الثاني من العام المقبل، لاسيما أن بعض الأشخاص يفضلون تجديد العقود من خلال زيارة مقر الشركة، ما يعني ضرورة استمرار الخدمة للراغبين في ذلك.

وأضافت أن عدد فروع «ريلام» يصل حالياً إلى 4 فروع، في أبوظبي والعين والشارقة والمنطقة الغربية، فيما يرتفع العدد إلى 5 أفرع قريباً مع افتتاح فرع جديد بالعين.