تجارب الذكاء الاصطناعي المتقدمة تتصدر المشهد في «جيتكس جلوبال 2025»



دبي(الاتحاد)

تتصاعد وتيرة الاستعدادات لانطلاق معرض «جيتكس جلوبال 2025»، أكبر حدث عالمي يجمع روّاد التقنية والذكاء الاصطناعي والشركات الناشئة، والذي سيحوّل دبي إلى مركز عالمي للاقتصاد المتسارع القائم على الذكاء الاصطناعي، خلال الفترة من 13 إلى 17 أكتوبر في مركز دبي التجاري العالمي.

ويستقطب المعرض هذا العام أكثر من 6,800 شركة و2,000 شركة ناشئة من 180 دولة، لاستعراض أحدث الابتكارات التي ترسم ملامح مستقبل الذكاء الاصطناعي، والحوسبة الكمومية، والحوسبة السحابية، والبيانات، والذكاء الاصطناعي الفيزيائي، وأشباه الموصلات، والأمن السيبراني، والصحة الرقمية. كما يركّز أيضاً على كيفية تحويل البيانات والخوارزميات ونماذج اللغات الضخمة (LLMs) للبنى التحتية الرقمية إلى شبكات حية مترابطة لا تقتصر على دعم الإنتاجية، بل تعزّزها إلى مستويات غير مسبوقة.

لم يعد الذكاء الاصطناعي مفهوماً مستقبلياً، بل أصبح واقعاً متجسداً في كل أنظمة العالم الرقمية، في وقتنا الحالي، من الذكاء الاصطناعي التوليدي الذي يدعم استراتيجيات سباقات الفورمولا 1 إلى الرقائق المصمّمة لتحقيق أداء فائق للشركات الضخمة. وفيما يلي لمحة حول أبرز حلول الذكاء الاصطناعي الرائدة التي تستعرضها أكبر الشركات العالمية المشاركة في المعرض هذا العام.



توظّيف الذكاء الاصطناعي

تستعرض شركة سنوفليك خلال مشاركتها في جيتكس جلوبال 2025 منصتها الموحدة للحوسبة السحابية AI Data Cloud، التي تساعد الشركات على بناء وتوسيع نطاق تطبيقاتها بسهولة أكبر. ومن أبرز ما تقدمه: Snowflake Intelligence، الواجهة المدعومة بنماذج لغات ضخمة (LLM) تتيح للمستخدمين استخراج الرؤى من البيانات المنظمة وغير المنظمة، وCortex AISQL، التي تدمج الذكاء الاصطناعي التوليدي مباشرة في استعلامات SQL، وSnowConvert AI، التي تسرّع عمليات ترحيل البيانات من الأنظمة القديمة إلى المنصات الحديثة. كما ستعلن الشركة عن إطلاق مركزها الإقليمي الثاني للحوسبة السحابية في دولة الإمارات.

ومن جانبه، قال محمد زواري، المدير العام لشركة سنوفليك في منطقة الشرق الأوسط وتركيا وأفريقيا: «من خلال توحيد الحوسبة والتخزين والذكاء الاصطناعي ضمن منصة واحدة، تسهّل سنوفليك على المؤسسات تبنّي حلول الذكاء الاصطناعي مع الحفاظ على أعلى معايير الحوكمة والأمان للبيانات. هذه القدرات تتيح للشركات استخلاص القيمة من بياناتها بسرعة، وأتمتة عملياتها، وبناء منتجات ذكية».

الذكاء المطبّق اليوم

تقدّم شركة برسايت، التابعة لمجموعة G42، خلال معرض جيتكس جلوبال 2025 منصتها الجديدة IntelliCity، وهي منصة مدن ذكية من الجيل القادم تُمكّن الحكومات من الانتقال من العمليات التفاعلية إلى إدارة حضرية استباقية ومستقلة.

تستعرض الشركة أيضاً مجموعة من تطبيقات الذكاء الاصطناعي الواقعية، تشمل: Presight AI-Policing Suite، لأنظمة الأمن والشرطة الذكية، وPresight LifeSaver، للاستجابة الطارئة الذكية، ومنصة Vitruvian للذكاء الاصطناعي الوكيل (agentic AI)، وPresight NewsPulse، المساعد الذكي لتحليل الأخبار المعتمد على الذكاء الاصطناعي.

وقال توماس برامودهام، الرئيس التنفيذي لشركة برسايت: «أصبح الذكاء الاصطناعي في الوقت الحالي مورداً استراتيجياً. وبالنسبة للدول التي تتقنه فهي تضمن سيادتها الرقمية وتعزز متانة اقتصاداتها. ومن الأمن السيبراني إلى المرونة الصناعية، أصبحت القدرة على معالجة البيانات واتخاذ القرارات استناداً إليها محوراً أساسياً لقوة الدول».

الحوسبة الكمية

تستعرض شركة «آي بي إم» خلال مشاركتها في جيتكس جلوبال 2025 منصتها المتكاملة watsonx، المصممة خصيصاً لتمكين المؤسسات من الانتقال بالذكاء الاصطناعي من مراحل التجربة إلى الإنتاج على نطاق واسع. وتقدم IBM أمثلة تطبيقية متقدمة، من محاكي سيارات الفورمولا 1 لفريق فيراري الذي يولّد تقارير سباقات فورية بأسلوب العلامة التجارية، إلى أداة Scout Advisor الخاصة بنادي إشبيلية الإسباني، التي تحوّل تقارير الكشّافين لعشرات السنين إلى بيانات قابلة للبحث والتحليل. كما تستعرض الشركة نظام Quantum System Two، الذي يبرهن على دور الحوسبة الكمية في معالجة المشكلات المستقبلية المعقدة.

وقال شكري عيد، نائب الرئيس والمدير العام لشركة آي بي إم في الخليج وبلاد الشام وباكستان: «يمثل جيتكس جلوبال فرصة لنا لمشاركة ما أثبتناه في أعمالنا. فقد قمنا بتطبيق الذكاء الاصطناعي عبر مئات مسارات العمل مثل»العميل صفر«(client zero)، ونسعى جاهدين لتحقيق فورات إنتاجية تبلغ 4.5 مليار دولار. كما تتجاوز قيمة أعمالنا في مجال الذكاء الاصطناعي التوليدي 7.5 مليار دولار، إذ ندعم عملاءنا على تحقيق نتائج مماثلة من خلال منصة watsonx».



وفي ظل النمو المتسارع في استخدام نماذج اللغات الضخمة (LLMs) والذكاء الاصطناعي التوليدي، أصبح العالم بحاجة إلى قدرات حوسبة استثنائية، وهذا ما تقدمه شركة إيه إم دي عبر وحدات المعالجة الرسومية Instinct GPUs، ومعالجات EPYC CPUs خلال مشاركتها في جيتكس جلوبال 2025.

تتميز هذه الشرائح بقدرتها على التعامل مع متطلبات التدريب الضخمة للذكاء الاصطناعي، والحوسبة عالية الأداء، وتطبيقات مراكز البيانات والأطراف، مع الحفاظ على كفاءة عالية في استهلاك الطاقة لضمان توسيع نطاق الذكاء الاصطناعي بطريقة مستدامة.

وقال زيد غطاس، المدير العام لشركة إيه إم دي في الشرق الأوسط وتركيا وأفريقيا: «يعد معرض جيتكس جلوبال أكبر فعالية تكنولوجية سنوية في المنطقة، وعنصراً محورياً في استراتيجيتنا الإقليمية. نحن في إيه إم دي على ثقة بأنه على المؤسسات التي تسعى للاستفادة القصوى من الذكاء الاصطناعي تنويع بنيتها المعتمدة على الشرائح السيليكونية، ما يمكّنها من بناء مراكز بيانات عالية الكفاءة في استهلاك الطاقة وتحقيق أداء متفوق في تطبيقات الذكاء الاصطناعي».

جيل جديد من الحواسيب الذكية

تكشف شركة «إيسر» خلال معرض جيتكس جلوبال 2025 عن سلسلة جديدة من الحواسيب المحمولة المزودة بمعالجات ذكاء اصطناعي مخصصة وبرنامجها المتكامل Acer AI Suite، ما يتيح للمستخدمين الاستفادة من قدرات الذكاء الاصطناعي المتقدمة مباشرة على أجهزتهم دون الحاجة إلى الاتصال بالسحابة.

وتشمل هذه القدرات الترجمة الفورية، وتحسين الأداء التلقائي، وغيرها من التطبيقات الذكية التي تجعل الذكاء الاصطناعي جزءاً عملياً ومؤثراً من الحياة اليومية، تجسيداً لرؤية الشركة العالمية في جعل الذكاء الاصطناعي أكثر سهولة وفائدة للجميع.

وقال ميشيل مونتيكيو، المدير العام لشركة أيسر الشرق الأوسط: «من خلال دمج الذكاء الاصطناعي ضمن أجهزتنا مباشرة، تُحدث أيسر تحولاً جذرياً في بيئات الأعمال والقطاعات المختلفة. فالمؤسسات تستفيد من أتمتة سير العمل وحماية البيانات، والمعلمون يقدمون تجارب تعلم أكثر تخصيصاً، والمبدعون يحصلون على أدوات قوية لتحرير وتصميم وإنتاج المحتوى».

حوارات عالمية

بعيداً عن أرض المعرض، يقدم جيتكس جلوبال منصةً عالمية لمناقشة أكبر الأسئلة المرتبطة بالذكاء الاصطناعي وتأثيره في الاقتصاد والثقافة والمؤسسات.

وتشارك تانويا رانديري، نائب الرئيس والمدير العام لمنطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا في أمازون ويب سيرفيسز، في جلسة حوارية رئيسية تسلط الضوء على كيفية اعتماد الذكاء الاصطناعي بشكل استراتيجي لتحقيق الازدهار الاقتصادي الشامل على مستوى العالم.

ويستعرض داتو بوا كاين سينغ، رئيس شركة Phison Electronics والمخترع المعروف لوحدة التخزين المحمولة (USB Flash Drive)، طموحات ماليزيا في مجال الذكاء الاصطناعي وابتكار أشباه الموصلات. ويبحث جاك هيداري، الرئيس التنفيذي لشركة SandboxAQ، المدرجة ضمن قائمة TIME100 لأكثر الشركات تأثيراً في عام 2025، موضوع اكتشاف الأدوية باستخدام الحوسبة الكمية، موضحاً كيف يُعيد الاندماج واسع النطاق بين الذكاء الاصطناعي والحوسبة الكمية تشكيل مستقبل صناعة الأدوية. أما الدكتور مهدي سنين، رئيس الذكاء الاصطناعي في الأمم المتحدة (سويسرا)، فيسلط الضوء على إحدى أكثر المسائل أهمية، وهي: ضمان مستقبل عادل للذكاء الاصطناعي لا يعمّق الفجوات ولا يسيء تمثيل الهويات الثقافية.