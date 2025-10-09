الجمعة 10 أكتوبر 2025 أبوظبي الإمارات
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

«غرفة دبي» تنظم «منتدى مسؤولية الأعمال»

جانب من المنتدى (من المصدر)
10 أكتوبر 2025 01:12

دبي (الاتحاد)

نظمت غرفة تجارة دبي، إحدى الغرف الثلاث العاملة تحت مظلة غرف دبي، منتدى مسؤولية الأعمال، وذلك بهدف بحث السبل الكفيلة بتعزيز التزام الشركات بالمسؤولية الاجتماعية، وتطوير مبادرات دعم المجتمع، وتوسيع نطاق الأثر الإيجابي للقطاع الخاص واستعراض أفضل الممارسات والخبرات.
ويأتي المنتدى ضمن إطار فعاليات مبادرة «الاستدامة 365» التي ينظمها مركز أخلاقيات الأعمال التابع لغرفة تجارة دبي من 6 لغاية 30 أكتوبر الجاري. 
واستقطب الحدث 124 مشاركاً من شركات عاملة في مجموعة متنوعة من القطاعات.
ووفر المنتدى منصة حيوية لإجراء حوارات معمقة، واستعرض كذلك مبادرات غرفة تجارة دبي، ودورها في توسيع نطاق التفاعل المؤسسي لتعزيز دور الأعمال المسؤولة من خلال البرامج التي يقدمها مركز أخلاقيات الأعمال.
وشهد المنتدى جلسات حوارية ونقاشات معمقة، وشارك في فعالياته متحدثون من مؤسسة «دي بي ورلد الخيرية»، وفرجان دبي، وجمعية الإمارات للطبيعة بالتعاون مع الصندوق العالمي للطبيعة، ومؤسسة دبي للمساهمات المجتمعية (جود).

غرفة دبي
دبي
الإمارات
