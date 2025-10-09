8.12 مليار درهم تصرفات عقارات عجمان خلال الربع الثالث بنمو 47%

عجمان (الاتحاد)

أعلنت دائرة الأراضي والتنظيم العقاري في عجمان تسجيل 5048 تصرفاً عقارياً خلال الربع الثالث من عام 2025 بقيمة إجمالية تجاوزت 8.12 مليار درهم، محققة نمواً بنسبة 47 % مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي.

وقال المهندس عمر بن عمير المهيري، مدير عام دائرة الأراضي والتنظيم العقاري إن الأرقام المسجلة خلال الربع الثالث تأتي استمراراً للأداء الإيجابي المتصاعد الذي يشهده السوق العقاري في عجمان، حيث تنوعت المشاريع العقارية وارتفع عدد المستثمرين بشكل ملحوظ نظراً لبيئة الأعمال الداعمة والمحفزة التي تعزز ثقتهم وتضمن لهم تجربة استثمارية متكاملة وناجحة.

وأشار إلى أن حجم التداولات بلغ 5.22 مليار درهم من إجمالي 4102 عملية تداول، موضحاً أن منطقة «الرميلة 3» شهدت أعلى قيمة مبايعة بـ 300 مليون درهم حيث تصدر مشروع «مدينة الإمارات» قائمة المشروعات الرئيسة الأكثر تداولاً، متفوقاً على مشروعي «أبراج المدينة» و«عجمان ون»، بينما جاء «حي الحليو 2» على رأس قائمة الأحياء الأكثر تداولاً.