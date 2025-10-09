الجمعة 10 أكتوبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

8.12 مليار درهم تصرفات عقارات عجمان خلال الربع الثالث بنمو 47%

8.12 مليار درهم تصرفات عقارات عجمان خلال الربع الثالث بنمو 47%
10 أكتوبر 2025 01:12

عجمان (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
الإمارات: مكافحة الإرهاب تتطلب نهجاً شاملاً يجمع بين الأمن والتنمية وحقوق الإنسان
حاكم الشارقة يدعو سكان الإمارة إلى تسجيل بياناتهم في «تعداد 2025»

أعلنت دائرة الأراضي والتنظيم العقاري في عجمان تسجيل 5048 تصرفاً عقارياً خلال الربع الثالث من عام 2025 بقيمة إجمالية تجاوزت 8.12 مليار درهم، محققة نمواً بنسبة 47 % مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي.
وقال المهندس عمر بن عمير المهيري، مدير عام دائرة الأراضي والتنظيم العقاري إن الأرقام المسجلة خلال الربع الثالث تأتي استمراراً للأداء الإيجابي المتصاعد الذي يشهده السوق العقاري في عجمان، حيث تنوعت المشاريع العقارية وارتفع عدد المستثمرين بشكل ملحوظ نظراً لبيئة الأعمال الداعمة والمحفزة التي تعزز ثقتهم وتضمن لهم تجربة استثمارية متكاملة وناجحة. 
وأشار إلى أن حجم التداولات بلغ 5.22 مليار درهم من إجمالي 4102 عملية تداول، موضحاً أن منطقة «الرميلة 3» شهدت أعلى قيمة مبايعة بـ 300 مليون درهم حيث تصدر مشروع «مدينة الإمارات» قائمة المشروعات الرئيسة الأكثر تداولاً، متفوقاً على مشروعي «أبراج المدينة» و«عجمان ون»، بينما جاء «حي الحليو 2» على رأس قائمة الأحياء الأكثر تداولاً.

دائرة الأراضي والتنظيم العقاري
الإمارات
عجمان
آخر الأخبار
تصاعد الدخان جراء قصف إسرائيلي على مدينة غزة قبل الإعلان عن اتفاق وقف إطلاق النار (رويترز)
الأخبار العالمية
محللون وخبراء لـ«الاتحاد»: نجاح «اتفاق غزة» رهن بالتزام الأطراف
اليوم 01:19
جنود أوكرانيون يطلقون صاروخاً باتجاه القوات الروسية في دونيتسك (رويترز)
الأخبار العالمية
الكرملين ينفي استنفاد الجهود الروسية الأميركية لإنهاء الحرب في أوكرانيا
اليوم 01:19
مخيم لنازحين فلسطينيين قرب شاطئ بحر غزة (رويترز)
الأخبار العالمية
دعوات لإطلاق مسار سياسي يفضي لإقامة دولة فلسطينية مستقلة
اليوم 01:19
لاجئون سوريون في لبنان يستعدون للعودة إلى بلادهم (من المصدر)
الأخبار العالمية
انطلاق المرحلة الرابعة لخطة الحكومة اللبنانية لعودة اللاجئين السوريين
اليوم 01:18
امرأة فلسطينية تسير بجانب مبنى مدمر في مدينة غزة (أ ف ب)
الأخبار العالمية
«التعاون الخليجي»: «اتفاق غزة» أمل جديد لتخفيف المعاناة الإنسانية
اليوم 01:18
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©