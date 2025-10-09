الجمعة 10 أكتوبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

«الإمارات للفضاء» تدشن منصتها الرقمية المبتكرة خلال «جيتكس جلوبال 2025»

«الإمارات للفضاء» تدشن منصتها الرقمية المبتكرة خلال «جيتكس جلوبال 2025»
9 أكتوبر 2025 22:35

 

أبوظبي (الاتحاد)
تطلق وكالة الإمارات للفضاء منصتها الرقمية لخدماتها، في خطوة استراتيجية نحو تصفير البيروقراطية الحكومية وتعزيز التحول الرقمي، وذلك على هامش مشاركتها في معرض «جيتكس جلوبال 2025»، أكبر حدث تقني وريادي في العالم، والذي يقام من 13 إلى 17 أكتوبر الجاري في مركز دبي التجاري العالمي.
وأكد المهندس سالم بطي القبيسي، المدير العام لوكالة الإمارات للفضاء، أن إطلاق المنصة الرقمية يمثل محطة مهمة في مسيرة التحول الذكي، مشيراً إلى أنها صُممت لتكون بوابة موحدة تضع الخدمات الفضائية في متناول مختلف فئات المتعاملين من مستثمرين ورواد أعمال وشركات ناشئة، بما يعزز مكانة دولة الإمارات كمركز عالمي للفضاء.
وقال إن الوكالة تحرص على دعم الاستراتيجيات الوطنية، وفي مقدمتها مبادرة «تصفير البيروقراطية الحكومية»، من خلال تبني حلول رقمية مبتكرة تُسهم في تسريع الإجراءات وتقليل الوقت والجهد، بما ينعكس إيجاباً على منظومة اقتصاد الفضاء الوطني ويحفّز الابتكار والاستثمار في هذا القطاع الحيوي.
وأوضح أن المنصة الرقمية تجسد رؤية حكومة دولة الإمارات في إلغاء المعاملات الورقية وتقليص الإجراءات التقليدية، عبر اعتماد نظام رقمي متكامل يتيح تسريع إصدار التراخيص والتصاريح الفضائية، وتسهيل رحلة المتعامل ومتابعتها إلكترونياً، إضافة إلى توفير بيئة رقمية داعمة للاستثمار والابتكار عبر واجهة تفاعلية وخدمات مخصصة تسهّل على رواد الأعمال والشركات الناشئة إطلاق مشاريعهم ضمن منظومة تنظيمية مرنة ومحفزة.
وتتيح المنصة للمتعاملين الحصول على التراخيص الفضائية بسهولة من خلال أربع خطوات تشمل، التسجيل باستخدام الهوية الرقمية (UAEPASS)، وتعبئة النموذج الرقمي، ومراجعة الطلب من قبل فريق الوكالة، وإصدار الرخصة بشكل رقمي وإشعار المتعامل مباشرة.
وخلال مرحلة الإطلاق التجريبي، منحت وكالة الإمارات للفضاء أول رخصة رقمية عبر النظام الجديد لشركة «سبيس 42»، التي أكدت أن تجربة التقديم كانت سلسة وسهلة الاستخدام، ومكنت الفريق من استكمال الطلب في وقت قياسي.
وستعرض الوكالة خلال مشاركتها في «جيتكس جلوبال 2025» أبرز مشاريعها ومبادراتها المستقبلية لتعزيز تنافسية القطاع الفضائي الوطني، إلى جانب تقديم تجربة تفاعلية مباشرة للمنصة الرقمية والخدمات الذكية الداعمة لمسار التحول الرقمي في القطاع. وتُعد المنصة رافعة استراتيجية لترسيخ مكانة دولة الإمارات كوجهة رائدة في الأنشطة الفضائية التجارية والعلمية، وبناء اقتصاد معرفي قائم على الابتكار والعلوم المتقدمة، بما يتماشى مع مستهدفات «مئوية الإمارات 2071».
كما تتيح عبر موقعها الإلكتروني الرسمي إمكانية البدء في المشاريع الفضائية والاستفادة من الموارد الرقمية والخدمات الإرشادية التي توفرها لدعم الابتكار وتنمية قطاع الفضاء الوطني.

أخبار ذات صلة
النيابة العامة للدولة تشارك في «جيتكس» بمنظومة رقمية متكاملة للعدالة الجنائية
«تريندز» يشارك في «جيتكس 2025»
جيتكس
وكالة الإمارات للفضاء
آخر الأخبار
تصاعد الدخان جراء قصف إسرائيلي على مدينة غزة قبل الإعلان عن اتفاق وقف إطلاق النار (رويترز)
الأخبار العالمية
محللون وخبراء لـ«الاتحاد»: نجاح «اتفاق غزة» رهن بالتزام الأطراف
اليوم 01:19
جنود أوكرانيون يطلقون صاروخاً باتجاه القوات الروسية في دونيتسك (رويترز)
الأخبار العالمية
الكرملين ينفي استنفاد الجهود الروسية الأميركية لإنهاء الحرب في أوكرانيا
اليوم 01:19
مخيم لنازحين فلسطينيين قرب شاطئ بحر غزة (رويترز)
الأخبار العالمية
دعوات لإطلاق مسار سياسي يفضي لإقامة دولة فلسطينية مستقلة
اليوم 01:19
لاجئون سوريون في لبنان يستعدون للعودة إلى بلادهم (من المصدر)
الأخبار العالمية
انطلاق المرحلة الرابعة لخطة الحكومة اللبنانية لعودة اللاجئين السوريين
اليوم 01:18
امرأة فلسطينية تسير بجانب مبنى مدمر في مدينة غزة (أ ف ب)
الأخبار العالمية
«التعاون الخليجي»: «اتفاق غزة» أمل جديد لتخفيف المعاناة الإنسانية
اليوم 01:18
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©