الجمعة 10 أكتوبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

«تريندز» يشارك في «جيتكس 2025»

شعار مركز تريندز للبحوث والاستشارات
9 أكتوبر 2025 22:38


أبوظبي (وام)
يشارك مركز تريندز للبحوث والاستشارات في معرض «جيتكس 2025»، الذي يقام في مركز دبي التجاري العالمي خلال الفترة من 13 حتى 17 أكتوبر الحالي، بعدد من الأنشطة التي تواكب التحولات التكنولوجية المتسارعة وتستشرف مستقبل الذكاء الاصطناعي والبحث العلمي.
وتتضمن المشاركة «إطلاق ورقة بيضاء مع النيابة العامة الاتحادية تتضمن مخرجات قمة حوكمة التقنيات الناشئة «GETS 2025»، التي نظمها مجلس أبحاث التكنولوجيا المتطورة «ATRC»، بالشراكة الإستراتيجية مع النيابة العامة للدولة، وبشراكة معرفية مع «تريندز».
كما يشارك «تريندز» خلال المعرض في جلسة حوارية علمية بمشاركة متخصصين، بعنوان «إطار الحوكمة الأخلاقية للذكاء الاصطناعي في العدالة الجنائية» إلى جانب مناظرة طلابية حول الذكاء الاصطناعي والبحث العلمي والمستقبل، في إطار سعيه إلى إشراك الشباب في الحوار المعرفي وتعزيز ثقافة البحث والابتكار.
وأكد الدكتور محمد عبد الله العلي، الرئيس التنفيذي لمركز تريندز للبحوث والاستشارات، أن مشاركة «تريندز» في «جيتكس» تأتي انطلاقاً من التزام المركز بدوره كمنصة فكرية مواكبة للتحولات التقنية العالمية، مشيراً إلى أن المعرض يمثل بيئة مثالية لتبادل المعرفة واستشراف آفاق التعاون في مجالات الذكاء الاصطناعي والحوكمة الرقمية والبحث العلمي التطبيقي.

 

أخبار ذات صلة
«تريندز» يشارك في المنتدى البرلماني التشريعي الأول
النيابة العامة للدولة تشارك في «جيتكس» بمنظومة رقمية متكاملة للعدالة الجنائية
مركز تريندز للبحوث والاستشارات
جيتكس
آخر الأخبار
تصاعد الدخان جراء قصف إسرائيلي على مدينة غزة قبل الإعلان عن اتفاق وقف إطلاق النار (رويترز)
الأخبار العالمية
محللون وخبراء لـ«الاتحاد»: نجاح «اتفاق غزة» رهن بالتزام الأطراف
اليوم 01:19
جنود أوكرانيون يطلقون صاروخاً باتجاه القوات الروسية في دونيتسك (رويترز)
الأخبار العالمية
الكرملين ينفي استنفاد الجهود الروسية الأميركية لإنهاء الحرب في أوكرانيا
اليوم 01:19
مخيم لنازحين فلسطينيين قرب شاطئ بحر غزة (رويترز)
الأخبار العالمية
دعوات لإطلاق مسار سياسي يفضي لإقامة دولة فلسطينية مستقلة
اليوم 01:19
لاجئون سوريون في لبنان يستعدون للعودة إلى بلادهم (من المصدر)
الأخبار العالمية
انطلاق المرحلة الرابعة لخطة الحكومة اللبنانية لعودة اللاجئين السوريين
اليوم 01:18
امرأة فلسطينية تسير بجانب مبنى مدمر في مدينة غزة (أ ف ب)
الأخبار العالمية
«التعاون الخليجي»: «اتفاق غزة» أمل جديد لتخفيف المعاناة الإنسانية
اليوم 01:18
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©