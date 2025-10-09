«تريندز» يشارك في «جيتكس 2025»



أبوظبي (وام)

يشارك مركز تريندز للبحوث والاستشارات في معرض «جيتكس 2025»، الذي يقام في مركز دبي التجاري العالمي خلال الفترة من 13 حتى 17 أكتوبر الحالي، بعدد من الأنشطة التي تواكب التحولات التكنولوجية المتسارعة وتستشرف مستقبل الذكاء الاصطناعي والبحث العلمي.

وتتضمن المشاركة «إطلاق ورقة بيضاء مع النيابة العامة الاتحادية تتضمن مخرجات قمة حوكمة التقنيات الناشئة «GETS 2025»، التي نظمها مجلس أبحاث التكنولوجيا المتطورة «ATRC»، بالشراكة الإستراتيجية مع النيابة العامة للدولة، وبشراكة معرفية مع «تريندز».

كما يشارك «تريندز» خلال المعرض في جلسة حوارية علمية بمشاركة متخصصين، بعنوان «إطار الحوكمة الأخلاقية للذكاء الاصطناعي في العدالة الجنائية» إلى جانب مناظرة طلابية حول الذكاء الاصطناعي والبحث العلمي والمستقبل، في إطار سعيه إلى إشراك الشباب في الحوار المعرفي وتعزيز ثقافة البحث والابتكار.

وأكد الدكتور محمد عبد الله العلي، الرئيس التنفيذي لمركز تريندز للبحوث والاستشارات، أن مشاركة «تريندز» في «جيتكس» تأتي انطلاقاً من التزام المركز بدوره كمنصة فكرية مواكبة للتحولات التقنية العالمية، مشيراً إلى أن المعرض يمثل بيئة مثالية لتبادل المعرفة واستشراف آفاق التعاون في مجالات الذكاء الاصطناعي والحوكمة الرقمية والبحث العلمي التطبيقي.