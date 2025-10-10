السبت 11 أكتوبر 2025 أبوظبي الإمارات
اقتصاد

أسعار الذهب تتجه صوب الارتفاع الأسبوعي الثامن

سبائك من الذهب
10 أكتوبر 2025 08:17

ارتفعت أسعار الذهب اليوم الجمعة وتتجه صوب تحقيق ثامن مكاسبها الأسبوعية على التوالي، مستفيدة من الطلب على الملاذ الآمن إلى جانب توقعات خفض مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) أسعار الفائدة.
وزاد الذهب في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى 3977.87 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0120 بتوقيت جرينتش. وارتفع المعدن النفيس 2.3 بالمئة منذ بداية الأسبوع وحتى الآن.
وصعدت العقود الأميركية الآجلة للذهب تسليم ديسمبر 0.5 بالمئة إلى 3992.40 دولار.
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، صعدت الفضة في المعاملات الفورية 1.2 بالمئة إلى 49.70 دولار للأوقية بعد أن سجلت أعلى مستوى لها على الإطلاق عند 51.22 دولار أمس الخميس. وارتفع البلاتين 0.4 بالمئة إلى 1625.30 دولار. وزاد البلاديوم واحدا بالمئة إلى 1426 دولارا.

المصدر: وكالات
تعاملات الذهب
الذهب
أسعار الذهب
