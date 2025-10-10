تعاون استراتيجي بين «جمارك أبوظبي» و«ميرسك» لتسهيل التجارة



لندن (الاتحاد)

وقّعت جمارك أبوظبي وشركة ميرسك للاستشارات في التجارة والجمارك العالمية اتفاقية تعاون استراتيجي تهدف إلى تعزيز إدارة الحدود ومرونة سلاسل الإمداد، ورفع كفاءة وتنافسية منظومة التجارة والخدمات اللوجستية في إمارة أبوظبي.

شهد معالي أحمد جاسم الزعابي، رئيس دائرة التنمية الاقتصادية- أبوظبي، مراسم الإعلان عن الاتفاقية التي وقعها راشد لاحج المنصوري، المدير العام لجمارك أبوظبي، والدكتور لارس كارلسون، المدير الدولي للاستشارات في التجارة والجمارك بشركة ميرسك، خلال فعاليات ملتقى أبوظبي- لندن للأعمال في العاصمة البريطانية لندن.

ويجمع هذا التعاون الاستراتيجي بين رؤية جمارك أبوظبي في تقديم حلول ذكية متكاملة تدعم منظومة الجمارك الخفية، وخبرة شركة ميرسك العالمية في مجالات الابتكار في التجارة وإدارة الحدود، حيث يهدف إلى تصميم وتنفيذ حلول الجيل الجديد لتحديث العمل الجمركي، بما يشمل تعزيز إدارة الحدود المنسقة، وتطوير نموذج مبتكر لـ«الممر التجاري الرقمي الموثوق»، وإرساء إطار شامل للامتثال الجمركي الخاص بالمخلصين الجمركيين.

وقال راشد لاحج المنصوري: تعكس الاتفاقية التزام جمارك أبوظبي على صياغة مستقبل العمل الجمركي من خلال الابتكار والشراكات الاستراتيجية، ومن خلال تعاوننا مع شركة ميرسك، نسعى إلى ترسيخ معيار جديد في كفاءة إدارة الحدود، وتسهيل حركة التجارة، وتعزيز مكانة أبوظبي كمنصة رئيسية للتجارة العالمية.

من جانبه، قال الدكتور لارس كارلسون: يشرفنا التعاون مع جمارك أبوظبي في هذه المبادرة الطموحة التي تستشرف المستقبل، وسنعمل معاً على تصميم وتنفيذ حلول مبتكرة تعزز الأداء التشغيلي والامتثال، وتسهم في بناء سلاسل إمداد مرنة ومستدامة.

ويُعد هذا التعاون محطة بارزة في مسيرة أبوظبي نحو منظومة جمركية من الجيل الجديد قائمة على الابتكار، ويعزز مكانة الإمارة كمركز عالمي رائد في التجارة والخدمات اللوجستية، إذ تسهم هذه المبادرات في تعزيز الحوكمة، وترسيخ العمليات المعتمدة على البيانات، ودعم حركة تجارة سلسة وموثوقة عبر الحدود.