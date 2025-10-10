السبت 11 أكتوبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

تعاون استراتيجي بين «جمارك أبوظبي» و«ميرسك» لتسهيل التجارة

تعاون استراتيجي بين «جمارك أبوظبي» و«ميرسك» لتسهيل التجارة
10 أكتوبر 2025 16:57

 
لندن (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
تعاون بين «جمارك أبوظبي» و«ألتانا للتكنولوجيا» الأميركية
«جمارك أبوظبي» تبحث تعزيز التعاون مع «الجمارك وحماية الحدود الأميركية»

وقّعت جمارك أبوظبي وشركة ميرسك للاستشارات في التجارة والجمارك العالمية اتفاقية تعاون استراتيجي تهدف إلى تعزيز إدارة الحدود ومرونة سلاسل الإمداد، ورفع كفاءة وتنافسية منظومة التجارة والخدمات اللوجستية في إمارة أبوظبي.
شهد معالي أحمد جاسم الزعابي، رئيس دائرة التنمية الاقتصادية- أبوظبي، مراسم الإعلان عن الاتفاقية التي وقعها راشد لاحج المنصوري، المدير العام لجمارك أبوظبي، والدكتور لارس كارلسون، المدير الدولي للاستشارات في التجارة والجمارك بشركة ميرسك، خلال فعاليات ملتقى أبوظبي- لندن للأعمال في العاصمة البريطانية لندن.
ويجمع هذا التعاون الاستراتيجي بين رؤية جمارك أبوظبي في تقديم حلول ذكية متكاملة تدعم منظومة الجمارك الخفية، وخبرة شركة ميرسك العالمية في مجالات الابتكار في التجارة وإدارة الحدود، حيث يهدف إلى تصميم وتنفيذ حلول الجيل الجديد لتحديث العمل الجمركي، بما يشمل تعزيز إدارة الحدود المنسقة، وتطوير نموذج مبتكر لـ«الممر التجاري الرقمي الموثوق»، وإرساء إطار شامل للامتثال الجمركي الخاص بالمخلصين الجمركيين.
وقال راشد لاحج المنصوري: تعكس الاتفاقية التزام جمارك أبوظبي على صياغة مستقبل العمل الجمركي من خلال الابتكار والشراكات الاستراتيجية، ومن خلال تعاوننا مع شركة ميرسك، نسعى إلى ترسيخ معيار جديد في كفاءة إدارة الحدود، وتسهيل حركة التجارة، وتعزيز مكانة أبوظبي كمنصة رئيسية للتجارة العالمية.
من جانبه، قال الدكتور لارس كارلسون: يشرفنا التعاون مع جمارك أبوظبي في هذه المبادرة الطموحة التي تستشرف المستقبل، وسنعمل معاً على تصميم وتنفيذ حلول مبتكرة تعزز الأداء التشغيلي والامتثال، وتسهم في بناء سلاسل إمداد مرنة ومستدامة.
ويُعد هذا التعاون محطة بارزة في مسيرة أبوظبي نحو منظومة جمركية من الجيل الجديد قائمة على الابتكار، ويعزز مكانة الإمارة كمركز عالمي رائد في التجارة والخدمات اللوجستية، إذ تسهم هذه المبادرات في تعزيز الحوكمة، وترسيخ العمليات المعتمدة على البيانات، ودعم حركة تجارة سلسة وموثوقة عبر الحدود.

جمارك أبوظبي
آخر الأخبار
«زوارق الإمارات» تتألق في «السرعة» بـ «الفورمولا -1»
الرياضة
«زوارق الإمارات» تتألق في «السرعة» بـ «الفورمولا -1»
اليوم 14:30
"بيورهيلث" تطلق خدمات الصحة النفسية الافتراضية عبر تطبيق "بيورا"
علوم الدار
"بيورهيلث" تطلق خدمات الصحة النفسية الافتراضية عبر تطبيق "بيورا"
اليوم 13:59
«إستيفاو وإندريك».. الوضع المتناقض في «السامبا»!
الرياضة
«إستيفاو وإندريك».. الوضع المتناقض في «السامبا»!
اليوم 13:58
سون هيونج مين.. الرقم القياسي في الأمسية الحزينة!
الرياضة
سون هيونج مين.. الرقم القياسي في الأمسية الحزينة!
اليوم 13:32
ترامب يتلقى اتصالاً هاتفياً من الحائزة على جائزة نوبل للسلام
الأخبار العالمية
ترامب يتلقى اتصالاً هاتفياً من الحائزة على جائزة نوبل للسلام
اليوم 13:27
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©