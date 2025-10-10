السبت 11 أكتوبر 2025 أبوظبي الإمارات
اقتصاد

«غرفة دبي العالمية» تفتتح مكتباً تمثيلياً في السويد

10 أكتوبر 2025 16:59

 


دبي (الاتحاد)
افتتحت غرفة دبي العالمية، إحدى الغرف الثلاث العاملة تحت مظلة غرف دبي، أول مكتب تمثيلي لها في الدول الاسكندنافية في مدينة ستوكهولم بالسويد، وذلك بهدف تعزيز الروابط بين مجتمعي الأعمال في دبي والسويد وتعزيز الشراكات التجارية والاستثمارية الثنائية.
وتم افتتاح المكتب بحضور معالي بنجامين دوسا وزير التعاون الإنمائي الدولي والتجارة الخارجية في مملكة السويد، وغسق يوسف عبدالله شاهين سفيرة دولة الإمارات لدى مملكة السويد، وسالم الشامسي نائب الرئيس التنفيذي للعلاقات الدولية في غرف دبي.
ويأتي المكتب الجديد ضمن جهود غرفة دبي العالمية الرامية لتحقيق مستهدفات مبادرة «دبي جلوبال» الرامية إلى إطلاق 50 مكتباً تمثيلياً دولياً للغرفة بحلول عام 2030. وتهدف هذه المبادرة إلى تعزيز دور دبي كمركز عالمي رائد للأعمال، وجذب الاستثمار الأجنبي المباشر إلى الإمارة، ودعم توسع شركات دبي في 30 سوقاً ذات أولوية على مستوى العالم.
وقال محمد علي راشد لوتاه، مدير عام غرف دبي: يشكل افتتاح المكتب التمثيلي في السويد خطوة مهمة في نحو تعزيز الشراكات الاستراتيجية بين دبي والأسواق الدولية، وبناء المزيد من الفرص التجارية والاستثمارية لمجتمعات الأعمال، وسيركز المكتب الجديد على دعم استقطاب الشركات السويدية إلى دبي والتعريف بالفرص التي تزخر بها الإمارة في كافة القطاعات.
ويأتي افتتاح المكتب الجديد في ظل تنامي حركة التجارة الثنائية، حيث بلغت قيمة التجارة غير النفطية بين دبي والسويد خلال عام 2024 نحو 3.9 مليار درهم، بنمو سنوي قدره 5.3%.
وفي مؤشر على تزايد اهتمام الشركات السويدية بمزاولة الأعمال في دبي، ارتفع عدد الشركات النشطة من السويد المسجلة في عضوية غرفة تجارة دبي إلى 940 شركة بنهاية النصف الأول من عام 2025، مع انضمام 127 شركة سويدية جديدة خلال أول ستة أشهر.

غرفة دبي العالمية
