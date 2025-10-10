السبت 11 أكتوبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

«كهرباء دبي» تبحث تعزيز التعاون مع شركة «سيلزفورس»

«كهرباء دبي» تبحث تعزيز التعاون مع شركة «سيلزفورس»
10 أكتوبر 2025 17:00

 
دبي (الاتحاد)
استقبل معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، وفداً رفيع المستوى من شركة سيلزفورس العالمية برئاسة ميغيل ميلانو، الرئيس العالمي ومدير الإيرادات، ومحمد الخوتاني، الرئيس التنفيذي للشركة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
وحضر اللقاء من جانب الهيئة المهندس مروان بن حيدر، النائب التنفيذي للرئيس لقطاع الابتكار والمستقبل، والمهندس وليد بن سلمان، النائب التنفيذي للرئيس لقطاع تطوير الأعمال والتميز.
وخلال اللقاء، أكد معالي الطاير دور الشراكات الاستراتيجية مع شركات التكنولوجيا العالمية في تعزيز الابتكار، ورفع الكفاءة التشغيلية، ودعم مسيرة الاستدامة، مشيراً إلى أن تعاون الهيئة مع شركة سيلزفورس يدعم استراتيجية التحول الرقمي في دبي وجهود الإمارة في التحول نحو الاقتصاد الأخضر.
وتطرّق معاليه إلى الخطة الاستراتيجية طويلة المدى للهيئة ورؤيتها بأن تكون مؤسسة رائدة عالمياً مستدامة ومبتكرة ملتزمة بتحقيق الحياد الكربوني بحلول عام 2050، موضحاً أن الهيئة تعمل على إعادة تعريف مفهوم التميز في الخدمات عبر توفير حلول استباقية، تضع المتعامل في صميم رحلة التحول الرقمي، وتلبي احتياجاته الحالية والمستقبلية بكفاءة وسرعة.
كما تناولت النقاشات فرص تعزيز الشراكة الاستراتيجية وتبادل الخبرات لتسريع التحول الرقمي وتعزيز الاستدامة، مع التركيز على مجالات رئيسية تُعزز رؤية الهيئة في مجالات الابتكار والاستدامة. وتشمل مجالات التعاون توظيف الذكاء الاصطناعي لتحسين تجربة المتعاملين، وتوفير خدمات أكثر سلاسة تُلبي الاحتياجات الخاصة لكل متعامل، إضافة إلى تكامل البيانات عبر المنصات، ما يُتيح اتخاذ قرارات أذكى وأسرع، ويضمن مرونة ودقة في العمليات.
تُركز الشراكة أيضاً على تحسين الخدمات الميدانية عبر حلول وأدوات رقمية متطورة تدعم الأداء التشغيلي، وتعزّز التميز المؤسسي، إلى جانب تطوير حلول تسهم في تسريع جهود الهيئة في مجال الطاقة النظيفة ودعم أهدافها في تحقيق الحياد الكربوني.

أخبار ذات صلة
«كهرباء دبي» تبحث تعزيز التعاون مع كندا بمجال الطاقة النظيفة
«كهرباء دبي» تستعرض مبادراتها المبتكرة بقطاع الطاقة النظيفة في «ويتيكس 2025»
كهرباء دبي
آخر الأخبار
«زوارق الإمارات» تتألق في «السرعة» بـ «الفورمولا -1»
الرياضة
«زوارق الإمارات» تتألق في «السرعة» بـ «الفورمولا -1»
اليوم 14:30
"بيورهيلث" تطلق خدمات الصحة النفسية الافتراضية عبر تطبيق "بيورا"
علوم الدار
"بيورهيلث" تطلق خدمات الصحة النفسية الافتراضية عبر تطبيق "بيورا"
اليوم 13:59
«إستيفاو وإندريك».. الوضع المتناقض في «السامبا»!
الرياضة
«إستيفاو وإندريك».. الوضع المتناقض في «السامبا»!
اليوم 13:58
سون هيونج مين.. الرقم القياسي في الأمسية الحزينة!
الرياضة
سون هيونج مين.. الرقم القياسي في الأمسية الحزينة!
اليوم 13:32
ترامب يتلقى اتصالاً هاتفياً من الحائزة على جائزة نوبل للسلام
الأخبار العالمية
ترامب يتلقى اتصالاً هاتفياً من الحائزة على جائزة نوبل للسلام
اليوم 13:27
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©