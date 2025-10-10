مؤتمر «التقنيات الكمّية في القطاع البحري» يختتم فعالياته بإطلاق «المبادرة الزرقاء»



أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت أكاديمية أبوظبي البحرية، التابعة لمجموعة موانئ أبوظبي، عن اختتام فعاليات مؤتمر التقنيات الكمّية في القطاع البحري 2025، الذي يعد أول حدث دولي متخصص في ربط التقنيات الكمّية والذكاء الاصطناعي بمبادرات الابتكار في القطاع البحري، وتم تنظيمه على مدى يومي 8 و9 أكتوبر 2025، حيث شهد المؤتمر الإعلان الرسمي للمبادرة الزرقاء المعنية بتطوير منظومات المعرفة ضمن الاقتصاد الأزرق.

استقطب المؤتمر أكثر من 40 متحدثاً ومشاركاً من أكثر من 30 دولة. وتم تنظيم الحدث بدعم ورعاية مجموعة موانئ أبوظبي، وباستضافة أكاديمية أبوظبي البحرية، من قبل مجموعة «فيرنويل».

كما ضم المؤتمر عدداً من المتحدثين البارزين، في مقدمتهم الدكتور محمد الكويتي، رئيس مجلس الأمن السيبراني لحكومة الإمارات، الذي ألقى كلمة حول «المرونة الكمّية والسيادة الرقمية الوطنية»، مؤكداً دور الإمارات الريادي في بناء بنية رقمية آمنة ومستدامة، كما استمع الحضور إلى كلمة رئيسية للبروفيسور السير كوستيا نوفوسيلوف، الحائز على جائزة نوبل. وألقى كل من الدكتور ياسر الواحدي، رئيس أكاديمية أبوظبي البحرية، وملاك طرابلسي، الرئيس التنفيذي لمجموعة فيرنويل، كلمتين تم خلالهما تسليط الضوء على أهمية تعزيز التعاون الدولي، وجهود دولة الإمارات في تحويل البحوث والاكتشافات العلمية إلى تطبيقات عملية تخدم المجالات الصناعية والتجارية والبحرية.

وقال الدكتور ياسر الواحدي، رئيس أكاديمية أبوظبي البحرية: يجسد مؤتمر «التقنيات الكمّية في القطاع البحري» التزامنا بإثراء المعرفة، وتعزيز التعاون، والتقدم التكنولوجي، كما يؤكد هذا الحدث حرصنا على تأهيل الأجيال القادمة بالمهارات اللازمة لمواكبة عصر التحول الرقمي والتقدم العلمي، ومن خلال إطلاقنا للمبادرة الزرقاء خلال هذا المؤتمر، نهدف إلى دعم البحوث والشراكات التي تعزز القطاع البحري بحلول أكثر ذكاءً وأماناً واستدامة، وترسيخ مكانة الأكاديمية الرائدة عالمياً.

وشهد المؤتمر الإعلان الرسمي للمبادرة الزرقاء، بجهود مشتركة بين مجموعة موانئ أبوظبي وأكاديمية أبوظبي البحرية و«فيرنويل»، وترسخ المبادرة عبر توظيف التقنيات الكمية والذكاء الاصطناعي، إطاراً متكاملاً يربط التعليم، والبحث العلمي، والقطاع الصناعي لتسريع الابتكار في مجالات الاتصالات الكمّية،والاستشعار، والتحسين، والأمن السيبراني، والعمليات البحرية المستدامة، كما تسهم في تعزيز الجهود الرامية إلى بناء القدرات التكنولوجية، وتطوير منظومات المعرفة ضمن الاقتصاد الأزرق.

كشف المؤتمر عن عرضين تجريبيين رائدين لتطبيقات التقنيات الكمّية في القطاع البحري، كما أعلن المؤتمر عن «تحدي التقنيات الكمّية للقطاع البحري 2025»، ومسابقة «من الأبحاث إلى التطبيقات».