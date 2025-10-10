السبت 11 أكتوبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

«موانئ دبي العالمية» و«طشقند انڤيست» تطوران محطة لوجستية في أوزبكستان

«موانئ دبي العالمية» و«طشقند انڤيست» تطوران محطة لوجستية في أوزبكستان
10 أكتوبر 2025 18:42

 

دبي (الاتحاد)
أسست مجموعة موانئ دبي العالمية «دي بي ورلد»، مشروعاً مشتركاً مع شركة طشقند انڤيست الاستثمارية، التابعة لإدارة مدينة طشقند، لتطوير وإدارة محطة لوجستية متطورة متعددة الأنماط بالقرب من العاصمة الأوزبكية.
وتمثل هذه الشراكة خطوةً مهمةً في تطوير البنية التحتية اللوجستية لأوزبكستان وطموحاتها في أن تصبح مركزاً تجارياً إقليمياً. وستعزز المحطة الجديدة في «منطقة يانجي اڤلود الصناعية الخاصة»، الواقعة في منطقة يانجي هايوت بمدينة طشقند، الربط والكفاءة وتسهيل الأعمال التجارية عبر آسيا الوسطى، مما يُسهم في تنويع اقتصاد أوزبكستان ودعم نموها الصناعي.
وبموجب الاتفاقية، ستساهم شركة طشقند انڤيست الاستثمارية بنسبة 15% من رأس مال المشروع المشترك، بينما ستمتلك مجموعة موانئ دبي العالمية نسبة 85%.
ويبلغ إجمالي الاستثمار في المشروع أكثر من 288 مليون دولار موزعة على ثلاث مراحل.
وستشرف شركة المشروع المشترك، «دي بي ورلد طشقند»، على تطوير مركز دولي للنقل والخدمات اللوجستية على موقع يغطي حوالي 82 هكتاراً داخل المنطقة الصناعية الخاصة.
وبمجرد تشغيله بالكامل، ستتضمن محطة طشقند اللوجستية متعددة الأنماط ميناءً جافاً متصلاً بالسكك الحديدية للحاويات والبضائع المغطاة، ومناطق التخليص الجمركي، ومناطق تخزين للمركبات، ومواقف للشاحنات، ومستودعات متقدمة، ومراكز توزيع متخصصة مصممة لتسريع تدفق البضائع عبر سلاسل التوريد من خلال تقليل وقت التخزين.
وتشمل المرحلة الأولى إنشاء محطة سكة حديدية بسعة 150 ألف حاوية نمطية سنوياً، ومجمع مستودعات بمساحة 63 ألف متر مربع مع نهاية عام 2026 وبداية عام 2027، ومن المخطط إضافة 163 ألف متر مربع من سعة التخزين في المراحل اللاحقة عند الحاجة.
وستُدعم المحطة بمحطة سكة حديدية مخصصة للشحن، مما يُسرّع مناولة وتسليم البضائع، ويُساعد في خفض تكاليف الخدمات اللوجستية.
وقال سلطان أحمد بن سليّم، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ دبي العالمية «دي بي ورلد»، إن هذه الشراكة تمثل التزامنا بدعم رؤية أوزبكستان في أن تصبح مركزاً لوجستياً وتجارياً رئيسياً في آسيا الوسطى، وستوفر محطة طشقند اللوجستية متعددة الأنماط بنية تحتية عالمية المستوى وقدرات لوجستية ذكية للمنطقة، مما يُحسّن كفاءة سلاسل التوريد ويدعم الأعمال التجارية في مختلف القطاعات.

أخبار ذات صلة
"موانئ دبي العالمية" تطلق المرحلة الثانية من مشروع مقرّها بمدينة إكسبو
مجمّع الصناعات الوطنية بدبي يستقطب مشاريع بمليار درهم منذ بداية 2025
موانئ دبي العالمية
آخر الأخبار
«زوارق الإمارات» تتألق في «السرعة» بـ «الفورمولا -1»
الرياضة
«زوارق الإمارات» تتألق في «السرعة» بـ «الفورمولا -1»
اليوم 14:30
"بيورهيلث" تطلق خدمات الصحة النفسية الافتراضية عبر تطبيق "بيورا"
علوم الدار
"بيورهيلث" تطلق خدمات الصحة النفسية الافتراضية عبر تطبيق "بيورا"
اليوم 13:59
«إستيفاو وإندريك».. الوضع المتناقض في «السامبا»!
الرياضة
«إستيفاو وإندريك».. الوضع المتناقض في «السامبا»!
اليوم 13:58
سون هيونج مين.. الرقم القياسي في الأمسية الحزينة!
الرياضة
سون هيونج مين.. الرقم القياسي في الأمسية الحزينة!
اليوم 13:32
ترامب يتلقى اتصالاً هاتفياً من الحائزة على جائزة نوبل للسلام
الأخبار العالمية
ترامب يتلقى اتصالاً هاتفياً من الحائزة على جائزة نوبل للسلام
اليوم 13:27
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©