«موانئ دبي العالمية» و«طشقند انڤيست» تطوران محطة لوجستية في أوزبكستان

دبي (الاتحاد)

أسست مجموعة موانئ دبي العالمية «دي بي ورلد»، مشروعاً مشتركاً مع شركة طشقند انڤيست الاستثمارية، التابعة لإدارة مدينة طشقند، لتطوير وإدارة محطة لوجستية متطورة متعددة الأنماط بالقرب من العاصمة الأوزبكية.

وتمثل هذه الشراكة خطوةً مهمةً في تطوير البنية التحتية اللوجستية لأوزبكستان وطموحاتها في أن تصبح مركزاً تجارياً إقليمياً. وستعزز المحطة الجديدة في «منطقة يانجي اڤلود الصناعية الخاصة»، الواقعة في منطقة يانجي هايوت بمدينة طشقند، الربط والكفاءة وتسهيل الأعمال التجارية عبر آسيا الوسطى، مما يُسهم في تنويع اقتصاد أوزبكستان ودعم نموها الصناعي.

وبموجب الاتفاقية، ستساهم شركة طشقند انڤيست الاستثمارية بنسبة 15% من رأس مال المشروع المشترك، بينما ستمتلك مجموعة موانئ دبي العالمية نسبة 85%.

ويبلغ إجمالي الاستثمار في المشروع أكثر من 288 مليون دولار موزعة على ثلاث مراحل.

وستشرف شركة المشروع المشترك، «دي بي ورلد طشقند»، على تطوير مركز دولي للنقل والخدمات اللوجستية على موقع يغطي حوالي 82 هكتاراً داخل المنطقة الصناعية الخاصة.

وبمجرد تشغيله بالكامل، ستتضمن محطة طشقند اللوجستية متعددة الأنماط ميناءً جافاً متصلاً بالسكك الحديدية للحاويات والبضائع المغطاة، ومناطق التخليص الجمركي، ومناطق تخزين للمركبات، ومواقف للشاحنات، ومستودعات متقدمة، ومراكز توزيع متخصصة مصممة لتسريع تدفق البضائع عبر سلاسل التوريد من خلال تقليل وقت التخزين.

وتشمل المرحلة الأولى إنشاء محطة سكة حديدية بسعة 150 ألف حاوية نمطية سنوياً، ومجمع مستودعات بمساحة 63 ألف متر مربع مع نهاية عام 2026 وبداية عام 2027، ومن المخطط إضافة 163 ألف متر مربع من سعة التخزين في المراحل اللاحقة عند الحاجة.

وستُدعم المحطة بمحطة سكة حديدية مخصصة للشحن، مما يُسرّع مناولة وتسليم البضائع، ويُساعد في خفض تكاليف الخدمات اللوجستية.

وقال سلطان أحمد بن سليّم، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ دبي العالمية «دي بي ورلد»، إن هذه الشراكة تمثل التزامنا بدعم رؤية أوزبكستان في أن تصبح مركزاً لوجستياً وتجارياً رئيسياً في آسيا الوسطى، وستوفر محطة طشقند اللوجستية متعددة الأنماط بنية تحتية عالمية المستوى وقدرات لوجستية ذكية للمنطقة، مما يُحسّن كفاءة سلاسل التوريد ويدعم الأعمال التجارية في مختلف القطاعات.