«غرفة أبوظبي» تنظم سلسلة مباحثات ثنائية للشركات الإماراتية في لندن

لندن (الاتحاد)

نظمت غرفة تجارة وصناعة أبوظبي، سلسلة من اللقاءات والمباحثات الثنائية بين الشركات الإماراتية ونظيراتها في المملكة المتحدة، وذلك خلال زيارة وفد الغرفة إلى العاصمة البريطانية لندن، لتعزيز التعاون الاقتصادي الدولي.

وشهدت اللقاءات الثنائية حضور ممثلي أكثر من 40 شركة ومؤسسة إماراتية من مختلف القطاعات الاقتصادية، بجانب ممثلين عن مؤسسات بريطانية مرموقة، حيث تم استعراض أبرز الفرص الاستثمارية والتجارية، وبحث سبل بناء شراكات استراتيجية تسهم في فتح أسواق جديدة أمام الشركات الإماراتية، وتعزيز حضورها في الأسواق الأوروبية والدولية.

وقال شامس علي الظاهري، النائب الثاني لرئيس مجلس إدارة غرفة أبوظبي والعضو المنتدب: تحرص غرفة أبوظبي على دعم جهود الشركات الإماراتية لفتح آفاق جديدة لأعمالها على المستوى الدولي، وذلك من خلال توفير منصات نوعية للتواصل مع نظرائها حول العالم، والمشاركة الفاعلة في الفعاليات الاقتصادية الدولية.

وأوضح أن هذه الزيارة تعكس الرؤية التي ترتكز على بناء شراكات اقتصادية مستدامة، وتشجيع تدفق الاستثمارات والخبرات، بما يعزز مكانة الإمارة كمحرك رئيس للنمو الاقتصادي العالمي.

وتأتي هذه الزيارة في سياق الجهود المستمرة لغرفة أبوظبي لتعزيز الحضور الإماراتي في الفعاليات الاقتصادية الدولية، وتفعيل دورها كمظلة داعمة للشركات الوطنية، بما يواكب توجهات الدولة في تنويع الاقتصاد، وجذب الاستثمارات النوعية، وتوسيع قاعدة الشركاء التجاريين على المستويين الإقليمي والدولي.

وأسفرت المباحثات عن فتح قنوات جديدة للتعاون التجاري والاستثماري من خلال بناء جسور تواصل مباشرة بين الشركات الإماراتية والبريطانية في مختلف القطاعات الحيوية، من بينها التكنولوجيا المتقدمة، والطاقة المستدامة، والصناعات التحويلية، والخدمات المالية، والرعاية الصحية.

ومهدت هذه اللقاءات الطريق أمام إبرام مذكرات تفاهم واتفاقيات شراكة مستقبلية بين عدد من الشركات الإماراتية والبريطانية، بما يدعم حضور الشركات الإماراتية في الأسواق الأوروبية ويعزز قدرتها التنافسية عالمياً.