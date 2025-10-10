«المالية» تستعرض مستجدات التحول الرقمي في معرض «جيتكس جلوبال 2025»



أبوظبي (الاتحاد)

تستعرض وزارة المالية مستجدات مسيرتها في التحول الرقمي الحكومي ومبادراتها المبتكرة وجهودها في تطوير الخدمات المالية وتعزيز البنية التحتية الرقمية، وذلك خلال مشاركتها في فعاليات معرض «جيتكس جلوبال 2025»، الذي من المقرر أن تنطلق أعماله في مركز دبي التجاري العالمي خلال الفترة من 13 إلى 17 أكتوبر الجاري، بما يعكس حرصها على تمكين الابتكار في القطاع المالي وتحقيق الاستدامة المالية، والاطلاع على آخر التطورات في هذا الشأن.

وأكد يونس حاجي الخوري، وكيل وزارة المالية أن المشاركة في «جيتكس جلوبال 2025» تأتي امتداداً لالتزام الوزارة بتسريع التحول الرقمي في منظومة المالية العامة، وتبني أحدث التقنيات لتمكين بيئة مالية مرنة، وذكية ومستدامة، لافتاً إلى أن المعرض منصة استراتيجية لاستعراض الإنجازات الرقمية التي ترتكز على الابتكار، وتعزز كفاءة الخدمات.

وأضاف: «نعمل في وزارة المالية وفق رؤية تستند إلى تطوير بنية تحتية رقمية متقدمة تدعم القرارات المالية، وتعزز الشفافية والإنتاجية، وتسهم في بناء منظومة تنافسية قائمة على المعرفة، وتقديم تجربة متعاملين متميزة ترتكز على الجودة والسرعة».



وأوضح أن «جيتكس» يمثل فرصة مهمة للتواصل مع الشركاء المحليين والدوليين، وبحث فرص التعاون في مجالات التقنية المالية، والذكاء الاصطناعي، وتحليلات البيانات، بما يعزّز جاهزية الوزارة للتعامل مع تحديات المستقبل واستشراف الحلول الاستباقية، مشيراً إلى أن التركيز على تبني أحدث التقنيات ليس خياراً، بل ضرورة لتحقيق مستهدفات رؤية «نحن الإمارات 2031» و«مئوية الإمارات 2071»، و«استراتيجية الإمارات للذكاء الاصطناعي 2031»، ونحن مستمرون في بناء منظومة مالية رقمية تسهم في الارتقاء بجودة الحياة وتعزيز الاستدامة المالية.

وأكدت الوزارة أن مشاركتها في «جيتكس جلوبال 2025» تأتي في إطار حرصها على استعراض أحدث ما توصلت إليه من مبادرات رقمية، تسهم في دعم مستهدفات الاستراتيجيات الوطنية، وتعزيز مرونة وكفاءة منظومة المالية العامة، وتوفير تجربة متكاملة ترتكز على التمكين الرقمي، وتلبي احتياجات المتعاملين وتواكب تطلعاتهم.

كما تهدف الوزارة من خلال هذا الحدث العالمي إلى تبادل المعارف والخبرات مع الجهات الحكومية والخاصة، وتعزيز الشراكات الاستراتيجية مع روّاد صناعة التكنولوجيا، بما يعزّز من جاهزيتها للمستقبل ويواكب طموحات دولة الإمارات في بناء اقتصاد رقمي تنافسي قائم على المعرفة والابتكار.