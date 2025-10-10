السبت 11 أكتوبر 2025 أبوظبي الإمارات
اقتصاد

دائرة الطاقة - أبوظبي تعرض منصّة AD.WE الرقمية في «جيتكس 2025»

شعار دائرة الطاقة في أبوظبي
10 أكتوبر 2025 19:08


أبوظبي (الاتحاد)
تعرض دائرة الطاقة في أبوظبي، خلال مشاركتها في «جيتكس جلوبال 2025» ضمن جناح حكومة أبوظبي، منظومتها الرقمية ومبادراتها المدعومة بالذكاء الاصطناعي، والتي تسهم في إعادة تشكيل قطاع الطاقة والمياه والتبريد المركزي والمنتجات البترولية في الإمارة، بما في ذلك منصة AD.WE المدعومة بالذكاء الاصطناعي لإدارة موارد أبوظبي.

وتؤكد مشاركة الدائرة في «جيتكس جلوبال» ريادة أبوظبي في تطوير البنية التحتية الذكية وأنظمة طاقة المستقبل، من خلال تسريع تبنّي التقنيات الذكية، تماشياً مع أهداف دولة الإمارات لتحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050.

وستتيح المشاركة في الحدث فرصة لتعزيز الشراكات وجذب الاستثمارات لتسريع وتيرة الابتكار في مختلف مجالات قطاع الطاقة والمياه والتبريد المركزي والمنتجات البترولية.

وتعرض الدائرة خلال الحدث، مجموعة من المشاريع الرقمية المدعومة بتقنيات الذكاء الاصطناعي، وحلولاً مبتكرة تهدف إلى تعزيز كفاءة الطاقة ومرونتها واستدامتها.

أخبار ذات صلة
«طاقة أبوظبي» تستعرض نتائج «المشروع التجريبي للاستجابة للطلب»

وفي هذا السياق، تمّ تطوير المنصة الرائدة AD.WE محلياً في دولة الإمارات والتي تعد الأولى من نوعها عالمياً، بالتعاون مع شركة «بريسايت»، لتقديم تحليلات في الوقت الفعلي تُحسّن كفاءة قطاعي الطاقة والمياه في إمارة أبوظبي.

وتعكس هذه المنصة الإمكانات الكبيرة التي توفرها التقنيات المتقدمة من أجل تعزيز الكفاءة وخفض الانبعاثات عبر اتخاذ القرارات المدروسة والقائمة على البيانات.

ويشهد «جيتكس جلوبال»، في دورته الخامسة والأربعين، اجتماع قادة الصناعة والمبتكرين والمستثمرين لتسليط الضوء على أهمية التقنيات الناشئة، من الذكاء الاصطناعي إلى الأمن السيبراني، ودورها في تحويل الاقتصادات وتعزيز التقدّم على مستوى العالم.

دائرة الطاقة في أبوظبي
