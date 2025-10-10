«اقتصادية رأس الخيمة» تُطلق النسخة الثالثة من ملتقى رواد الأعمال

رأس الخيمة (الاتحاد)

أطلقت دائرة التنمية الاقتصادية في رأس الخيمة، النسخة الثالثة من ملتقى رواد الأعمال، وذلك برعاية وحضور الشيخ محمد بن كايد القاسمي، رئيس الدائرة.

وشهد الملتقى حضور الدكتور عبد الرحمن الشايب النقبي، مدير عام دائرة التنمية الاقتصادية، إلى جانب عدد من المدراء والمسؤولين في الجهات الحكومية والإعلاميين ورواد الأعمال.

يأتي تنظيم الملتقى ضمن جهود الدائرة لدعم ريادة الأعمال وتعزيز التنوع الاقتصادي انسجاماً مع استراتيجية الإمارة، الرامية إلى بناء بيئة أعمال تنافسية ومستدامة تدعم نمو المشاريع الصغيرة والمتوسطة.

شمل الحدث محورين رئيسيين: الأول، جلسات وورش عمل قدمتها عشر شركات محلية وعالمية، تناولت أحدث التقنيات في التسويق والخدمات المصرفية والدفع الإلكتروني والثاني: لقاءات مباشرة بين رواد الأعمال والشركات لعرض الخدمات وتوسيع آفاق التعاون وبحث فرص الشراكات المحلية والإقليمية والدولية.

وأكدت عائشة عبيد العيان، مدير إدارة تطوير الأعمال بالدائرة، أن الملتقى يمثل منصة استراتيجية لدعم رواد الأعمال.