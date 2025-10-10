السبت 11 أكتوبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

«اقتصادية رأس الخيمة» تُطلق النسخة الثالثة من ملتقى رواد الأعمال

«اقتصادية رأس الخيمة» تُطلق النسخة الثالثة من ملتقى رواد الأعمال
11 أكتوبر 2025 00:47

رأس الخيمة (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
«زوارق الإمارات» تتألق في «السرعة» بـ «الفورمولا -1»
"بيورهيلث" تطلق خدمات الصحة النفسية الافتراضية عبر تطبيق "بيورا"

أطلقت دائرة التنمية الاقتصادية في رأس الخيمة، النسخة الثالثة من ملتقى رواد الأعمال، وذلك برعاية وحضور الشيخ محمد بن كايد القاسمي، رئيس الدائرة.
وشهد الملتقى حضور الدكتور عبد الرحمن الشايب النقبي، مدير عام دائرة التنمية الاقتصادية، إلى جانب عدد من المدراء والمسؤولين في الجهات الحكومية والإعلاميين ورواد الأعمال.
يأتي تنظيم الملتقى ضمن جهود الدائرة لدعم ريادة الأعمال وتعزيز التنوع الاقتصادي انسجاماً مع استراتيجية الإمارة، الرامية إلى بناء بيئة أعمال تنافسية ومستدامة تدعم نمو المشاريع الصغيرة والمتوسطة.
شمل الحدث محورين رئيسيين: الأول، جلسات وورش عمل قدمتها عشر شركات محلية وعالمية، تناولت أحدث التقنيات في التسويق والخدمات المصرفية والدفع الإلكتروني والثاني: لقاءات مباشرة بين رواد الأعمال والشركات لعرض الخدمات وتوسيع آفاق التعاون وبحث فرص الشراكات المحلية والإقليمية والدولية.
وأكدت عائشة عبيد العيان، مدير إدارة تطوير الأعمال بالدائرة، أن الملتقى يمثل منصة استراتيجية لدعم رواد الأعمال.

اقتصادية رأس الخيمة
الإمارات
رأس الخيمة
رواد الأعمال
دائرة التنمية الاقتصادية
محمد بن كايد القاسمي
آخر الأخبار
«زوارق الإمارات» تتألق في «السرعة» بـ «الفورمولا -1»
الرياضة
«زوارق الإمارات» تتألق في «السرعة» بـ «الفورمولا -1»
اليوم 14:30
"بيورهيلث" تطلق خدمات الصحة النفسية الافتراضية عبر تطبيق "بيورا"
علوم الدار
"بيورهيلث" تطلق خدمات الصحة النفسية الافتراضية عبر تطبيق "بيورا"
اليوم 13:59
«إستيفاو وإندريك».. الوضع المتناقض في «السامبا»!
الرياضة
«إستيفاو وإندريك».. الوضع المتناقض في «السامبا»!
اليوم 13:58
سون هيونج مين.. الرقم القياسي في الأمسية الحزينة!
الرياضة
سون هيونج مين.. الرقم القياسي في الأمسية الحزينة!
اليوم 13:32
ترامب يتلقى اتصالاً هاتفياً من الحائزة على جائزة نوبل للسلام
الأخبار العالمية
ترامب يتلقى اتصالاً هاتفياً من الحائزة على جائزة نوبل للسلام
اليوم 13:27
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©