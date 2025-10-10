السبت 11 أكتوبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

«راكز» تشارك بالمنتدى الاقتصادي التركي العربي

«راكز» تشارك بالمنتدى الاقتصادي التركي العربي
11 أكتوبر 2025 00:47

رأس الخيمة (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
«زوارق الإمارات» تتألق في «السرعة» بـ «الفورمولا -1»
"بيورهيلث" تطلق خدمات الصحة النفسية الافتراضية عبر تطبيق "بيورا"

شاركت هيئة مناطق رأس الخيمة الاقتصادية «راكز» كراعٍ رسمي للمنتدى الاقتصادي التركي العربي بنسخته السادسة عشرة، الذي عقد في مدينة إسطنبول في إطار التزامها بتعزيز التعاون الاقتصادي العابر للحدود. وجمع المنتدى نخبة من قادة الأعمال والمسؤولين الحكوميين والمستثمرين من مختلف أنحاء المنطقة، ليمثل بذلك منصة استراتيجية لتعزيز العلاقات الاقتصادية وتطوير الحوار الاستثماري بين تركيا والعالم العربي. 
وسلطت «راكز» الضوء على جاذبية إمارة رأس الخيمة للاستثمارات التركية، مستعرضة البيئة التنظيمية الميسرة والبنية التحتية المتقدمة، والموقع الجغرافي الاستراتيجي الذي يربط بين الأسواق الإقليمية والعالمية، ويأتي هذا في ظل النمو المتسارع في العلاقات التجارية بين دولة الإمارات وتركيا، حيث بلغ حجم التبادل التجاري الثنائي 18.9 مليار دولار في عام 2024، بزيادة سنوية قدرها 40% مما يعكس الزخم القوي واهتمام الشركات التركية المتزايد بالتوسع نحو دولة الإمارات. 
واستعرض رامي جلاد، الرئيس التنفيذي لمجموعة «راكز»، في كلمة رئيسية، أبرز ملامح مسيرة التنويع الاقتصادي وتطوير البنية التحتية في رأس الخيمة، متطرقاً إلى سهولة تأسيس الأعمال في الإمارة، والفرص الواعدة في مختلف القطاعات.

هيئة مناطق رأس الخيمة الاقتصادية
الإمارات
رأس الخيمة
راكز
إسطنبول
تركيا
آخر الأخبار
«زوارق الإمارات» تتألق في «السرعة» بـ «الفورمولا -1»
الرياضة
«زوارق الإمارات» تتألق في «السرعة» بـ «الفورمولا -1»
اليوم 14:30
"بيورهيلث" تطلق خدمات الصحة النفسية الافتراضية عبر تطبيق "بيورا"
علوم الدار
"بيورهيلث" تطلق خدمات الصحة النفسية الافتراضية عبر تطبيق "بيورا"
اليوم 13:59
«إستيفاو وإندريك».. الوضع المتناقض في «السامبا»!
الرياضة
«إستيفاو وإندريك».. الوضع المتناقض في «السامبا»!
اليوم 13:58
سون هيونج مين.. الرقم القياسي في الأمسية الحزينة!
الرياضة
سون هيونج مين.. الرقم القياسي في الأمسية الحزينة!
اليوم 13:32
ترامب يتلقى اتصالاً هاتفياً من الحائزة على جائزة نوبل للسلام
الأخبار العالمية
ترامب يتلقى اتصالاً هاتفياً من الحائزة على جائزة نوبل للسلام
اليوم 13:27
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©