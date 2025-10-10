«راكز» تشارك بالمنتدى الاقتصادي التركي العربي

رأس الخيمة (الاتحاد)

شاركت هيئة مناطق رأس الخيمة الاقتصادية «راكز» كراعٍ رسمي للمنتدى الاقتصادي التركي العربي بنسخته السادسة عشرة، الذي عقد في مدينة إسطنبول في إطار التزامها بتعزيز التعاون الاقتصادي العابر للحدود. وجمع المنتدى نخبة من قادة الأعمال والمسؤولين الحكوميين والمستثمرين من مختلف أنحاء المنطقة، ليمثل بذلك منصة استراتيجية لتعزيز العلاقات الاقتصادية وتطوير الحوار الاستثماري بين تركيا والعالم العربي.

وسلطت «راكز» الضوء على جاذبية إمارة رأس الخيمة للاستثمارات التركية، مستعرضة البيئة التنظيمية الميسرة والبنية التحتية المتقدمة، والموقع الجغرافي الاستراتيجي الذي يربط بين الأسواق الإقليمية والعالمية، ويأتي هذا في ظل النمو المتسارع في العلاقات التجارية بين دولة الإمارات وتركيا، حيث بلغ حجم التبادل التجاري الثنائي 18.9 مليار دولار في عام 2024، بزيادة سنوية قدرها 40% مما يعكس الزخم القوي واهتمام الشركات التركية المتزايد بالتوسع نحو دولة الإمارات.

واستعرض رامي جلاد، الرئيس التنفيذي لمجموعة «راكز»، في كلمة رئيسية، أبرز ملامح مسيرة التنويع الاقتصادي وتطوير البنية التحتية في رأس الخيمة، متطرقاً إلى سهولة تأسيس الأعمال في الإمارة، والفرص الواعدة في مختلف القطاعات.