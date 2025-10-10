الإمارات تشارك في اجتماع «التحولات في الطاقة» ضمن مجموعة العشرين

أبوظبي (وام)

شاركت دولة الإمارات، ممثلةً بوزارة الطاقة والبنية التحتية، في الاجتماع الرابع لمجموعة عمل التحولات في مجال الطاقة ضمن مجموعة العشرين (G20 ETWG4)، الذي عُقد في جمهورية جنوب أفريقيا، وذلك في إطار التزام الدولة بدعم العمل متعدد الأطراف وتعزيز الجهود الدولية لتسريع التحول العالمي نحو منظومة طاقة أكثر استدامة وشمولية.

وشملت المشاركة، حضور الفعالية الجانبية حول «خلق الطلب على الوقود المستدام»، والمشاركة في مؤتمر وزراء الطاقة النووية لمجموعة العشرين، بحضور نخبة من الوزراء والخبراء وصنّاع القرار من مختلف دول العالم.

وتعكس هذه المشاركة، المكانة المرموقة لدولة الإمارات كدولة فاعلة ومسؤولة في المشهد الدولي، وحرصها على الإسهام بفاعلية في صياغة السياسات العالمية للطاقة، انسجاماً مع رؤيتها الإستراتيجية الهادفة إلى تحقيق التوازن بين النمو الاقتصادي وحماية البيئة، وضمان أمن واستدامة موارد الطاقة للأجيال الحالية والمستقبلية.

كما تأتي هذه المشاركة ترجمةً عملية للهدف السابع من أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة، والرامي إلى ضمان حصول الجميع على طاقة نظيفة وآمنة ومستدامة بأسعار ميسّرة.