السبت 11 أكتوبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

«مالية عجمان» تُطلق النسخة المحدثة من «توريد»

«مالية عجمان» تُطلق النسخة المحدثة من «توريد»
11 أكتوبر 2025 00:47

عجمان (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
«زوارق الإمارات» تتألق في «السرعة» بـ «الفورمولا -1»
"بيورهيلث" تطلق خدمات الصحة النفسية الافتراضية عبر تطبيق "بيورا"

أطلقت دائرة المالية في عجمان، النسخة المحدثة من منصة «توريد»، لتشكّل نقلة نوعية في آليات التعامل مع الموردين، حيث أصبحت المنصة وجهة موحدة تتيح لهم كافة الخدمات والإجراءات في مكان واحد، وتمكّنهم من إنجازها إلكترونياً بكل سهولة، بما يدعم مسيرة التحوّل الرقمي في الإمارة.
وتشكل «توريد» بحلتها الجديدة منصة متكاملة وشاملة تعكس توجه الدائرة نحو تبسيط الإجراءات ورفع كفاءة دورة المشتريات، بما يفضي إلى تعزيز جودة الحياة في عجمان، فيما يأتي هذا التحديث في إطار التزام الدائرة الراسخ بتعزيز فاعلية أنظمة العمل الحكومية، وتحقيق مبدأ النزاهة، وتوفير بيئة رقمية متكاملة تدعم شركائها من الموردين، وتسهم في تسهيل تعاملاتهم مع مختلف الجهات الحكومية في الإمارة.
وجدد مروان آل مدير عام دائرة المالية في عجمان، التزام الدائرة بتطوير منظومة عمل رائدة تلبّي تطلعات جميع الأطراف وتسهم في تقديم قيمة مُضافة للمعنيين، مشيراً إلى أن إطلاق النسخة المحدثة من منصة «توريد» يمثل خطوة استراتيجية ضمن جهود الدائرة لتعزيز التحوُّل الرقمي في عجمان.

دائرة المالية في عجمان
الإمارات
دائرة المالية
عجمان
آخر الأخبار
«زوارق الإمارات» تتألق في «السرعة» بـ «الفورمولا -1»
الرياضة
«زوارق الإمارات» تتألق في «السرعة» بـ «الفورمولا -1»
اليوم 14:30
"بيورهيلث" تطلق خدمات الصحة النفسية الافتراضية عبر تطبيق "بيورا"
علوم الدار
"بيورهيلث" تطلق خدمات الصحة النفسية الافتراضية عبر تطبيق "بيورا"
اليوم 13:59
«إستيفاو وإندريك».. الوضع المتناقض في «السامبا»!
الرياضة
«إستيفاو وإندريك».. الوضع المتناقض في «السامبا»!
اليوم 13:58
سون هيونج مين.. الرقم القياسي في الأمسية الحزينة!
الرياضة
سون هيونج مين.. الرقم القياسي في الأمسية الحزينة!
اليوم 13:32
ترامب يتلقى اتصالاً هاتفياً من الحائزة على جائزة نوبل للسلام
الأخبار العالمية
ترامب يتلقى اتصالاً هاتفياً من الحائزة على جائزة نوبل للسلام
اليوم 13:27
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©