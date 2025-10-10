«مالية عجمان» تُطلق النسخة المحدثة من «توريد»

عجمان (الاتحاد)

أطلقت دائرة المالية في عجمان، النسخة المحدثة من منصة «توريد»، لتشكّل نقلة نوعية في آليات التعامل مع الموردين، حيث أصبحت المنصة وجهة موحدة تتيح لهم كافة الخدمات والإجراءات في مكان واحد، وتمكّنهم من إنجازها إلكترونياً بكل سهولة، بما يدعم مسيرة التحوّل الرقمي في الإمارة.

وتشكل «توريد» بحلتها الجديدة منصة متكاملة وشاملة تعكس توجه الدائرة نحو تبسيط الإجراءات ورفع كفاءة دورة المشتريات، بما يفضي إلى تعزيز جودة الحياة في عجمان، فيما يأتي هذا التحديث في إطار التزام الدائرة الراسخ بتعزيز فاعلية أنظمة العمل الحكومية، وتحقيق مبدأ النزاهة، وتوفير بيئة رقمية متكاملة تدعم شركائها من الموردين، وتسهم في تسهيل تعاملاتهم مع مختلف الجهات الحكومية في الإمارة.

وجدد مروان آل مدير عام دائرة المالية في عجمان، التزام الدائرة بتطوير منظومة عمل رائدة تلبّي تطلعات جميع الأطراف وتسهم في تقديم قيمة مُضافة للمعنيين، مشيراً إلى أن إطلاق النسخة المحدثة من منصة «توريد» يمثل خطوة استراتيجية ضمن جهود الدائرة لتعزيز التحوُّل الرقمي في عجمان.