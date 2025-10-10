26.7 مليار درهم مكاسب سوقية للأسهم المحلية خلال أسبوع

حسام عبدالنبي (أبوظبي)

ارتفعت القيمة السوقية للأسهم المدرجة في أسواق الأسهم المحلية خلال الأسبوع الماضي بنحو 26.78 مليار درهم موزعة بواقع 19.97 مليار درهم في سوق العاصمة، و6.81 مليار درهم في سوق دبي المالي.

وشهدت الأسواق تحسناً في الأداء خلال الأسبوع، حيث تمكنت المؤشرات من الارتفاع بنسبة %0.38 لمؤشر أبوظبي وبنسبة %1.09 لمؤشر دبي.

وجاء تحسن الأداء بدعم من زيادة تعاملات شراء الأجانب والمؤسسات المالية، حيث بلغ صافي تعاملات الأجانب في كلا السوقين 117.23 مليون درهم موزعة بواقع 78.97 مليون درهم في أبوظبي و38.26 مليون درهم في دبي.

وجاءت محصلة تعاملات المؤسسات في كلا السوقين صافي شراء بنحو 104.84 مليون درهم، من صافي شراء بقيمة 96.31 مليون درهم في أبوظبي و8.53 مليون درهم في سوق دبي المالي. وإلى ذلك تمكّنت الأسواق المحلية من جذب سيولة بقيمة إجمالية 9.74 مليار درهم بعد تداول نحو 2.86 مليار سهم خلال 174 ألفاً و343 صفقة.



سوق أبوظبي

وأظهرت الإحصائيات الأسبوعية لسوق أبوظبي للأوراق المالية، زيادة قيمة تعاملات (شراء) الأجانب غير العرب، مقارنة بتعاملات البيع، لتكون المحصلة صافي (شراء) بقيمة 120.265 مليون درهم، بعد استحواذهم على 24% من قيمة التداولات الإجمالية خلال الأسبوع وعلى 20.2% من إجمالي كمية الأسهم المتداولة.

وقام الأجانب غير العرب بشراء أسهم بقيمة 1.78 مليار درهم خلال الأسبوع الماضي، وفي المقابل باعوا أسهماً بقيمة 1.66 مليار درهم. وكانت محصلة تعاملات العرب (شراء) بقيمة 6.49 مليون درهم، ومحصلة تعاملات الخليجيين (بيعاً) بقيمة 47.78 مليون درهم، وبذلك تصبح محصلة تعاملات الأجانب الإجمالية من مختلف الجنسيات 78.97 مليون درهم صافي (شراء)، محصلة مشتريات بقيمة 2.28 مليار درهم ومبيعات بقيمة 2.203 مليار درهم بعد استحواذهم على 31.3% من قيمة التداولات الإجمالية خلال الأسبوع وعلى 31% من إجمالي كمية الأسهم المتداولة

واستحوذ المستثمرون الإماراتيون على نسب مرتفعة من تداولات سوق أبوظبي الأسبوع الماضي، حيث بلغت حصتهم 68.7% من قيمة التداولات و69% من كمية التداولات. وقام المستثمرون الإماراتيون بشراء أسهم في سوق العاصمة بقيمة 4.884 مليار درهم، وباعوا أسهماً بقيمة 4.963 مليار، لتكون محصلة تعاملاتهم (بيعاً) بقيمة 78.97 مليار درهم.

وفيما يخص الاستثمار المؤسسي في سوق العاصمة، فقد بلغت محصلة تعاملات المؤسسات 96.31 مليون درهم كمحصلة (شراء) بعد أن قاموا بشراء أسهم بقيمة 4.935 مليار درهم وباعوا أسهماً بقيمة 4.838 مليار درهم. وجاءت محصلة تعاملات الأفراد (بيع) بقيمة 96.31 مليون درهم، بعد أن قاموا بشراء أسهم بقيمة 2.232 مليار درهم وباعوا أسهماً بقيمة 2.328 مليار درهم.

وأغلق المؤشر العام لسوق أبوظبي للأوراق المالية على ارتفاع بنحو 41.11 نقطة وبنسبة 0.38% عند مستوى 10113.91 نقطة مقارنة مع 10072.8 نقطة بنهاية الأسبوع السابق. وشهد المؤشر تذبذباً خلال الأسبوع، حيث سجل أعلى مستوى عند 10145.2 نقطة في حين بلغ أدنى مستوى للمؤشر خلال الأسبوع 10063.1 نقطة.

وكانت نتيجة تداولات الأسبوع ارتفاع أسعار أسهم 46 شركة مقابل تراجع أسعار 44 شركة، فيما أغلقت 33 شركة مستقرة من دون تغيير. وشهد السوق إبرام 116 ألفاً و595 صفقة خلال الأسبوع الماضي، تم من خلالها تداول 1.864 مليار سهم بقيمة إجمالية جاوزت 7.167 مليار درهم. وارتفعت القيمة السوقية للشركات المدرجة في سوق العاصمة نحو 19.97 مليار درهم لتبلغ في نهاية الأسبوع 3.131 تريليون درهم مقارنة بنحو 3.111 تريليون درهم في الأسبوع السابق.



سوق دبي

تظهر بيانات سوق دبي المالي أن قيمة مشتريات الأجانب الإجمالية من الأسهم، بلغت خلال الأسبوع الماضي 1.315 مليار درهم، لتشكّل ما يقارب من 50.95% من إجمالي قيمة المشتريات، فيما بلغت قيمة مبيعات الأجانب نحو 1.277 مليار درهم لتشكل ما نسبته 49.47% من إجمالي قيمة المبيعات، وليبلغ صافي الاستثمار الأجنبي نحو 38.26 مليون درهم، كمحصلة (شراء).

وقام المستثمرون الإماراتيون بشراء أسهم في سوق دبي المالي بقيمة 1.266 مليار درهم، وباعوا أسهماً بقيمة 1.304 مليار درهم، لتكون محصلة تعاملاتهم (بيعاً) بقيمة 38.26 مليار درهم.

وبلغ صافي الاستثمار المؤسسي خلال الفترة نحو 8.53 مليون درهم، كمحصلة (شراء). وبلغت محصلة تعاملات الأفراد خلال الأسبوع 8.53 مليون درهم كمحصلة (بيع). وأغلق المؤشر العام لسوق دبي المالي على ارتفاع بمقدار 64.56 نقطة بنسبة 1.09% عند مستوى 5982.15 نقطة يوم أمس مقارنة مع 5917.6 نقطة في نهاية الأسبوع السابق. وبلغت قيمة التداول الإجمالية 2.581 مليار درهم. وارتفعت القيمة السوقية الإجمالية للسوق بنحو 6.81 مليار درهم لتسجل في نهاية الأسبوع 1.015 تريليون درهم مقابل 1.008 تريليون درهم القيمة السوقية المسجلة في نهاية الأسبوع السابق.