«دو» تدعم الجيل القادم من المبتكرين في الإمارات خلال «إكسباند نورث ستار 2025»

دبي (الاتحاد)

أعلنت «دو»، عن مشاركتها في فعاليات الدورة العاشرة معرض «إكسباند نورث ستار 2025»، للعام الثاني على التوالي كشريك الاتصالات الرسمي للحدث، الذي يُعد أكبر فعالية عالمية تجمع بين الشركات الصغيرة والمتوسطة وروّاد الأعمال مع المستثمرين حول العالم، ويُنظمه مركز دبي التجاري العالمي في دبي هاربر خلال الفترة من 12 إلى 15 أكتوبر 2025، تحت شعار «لنبني أساس المستقبل، بحلولنا الرقمية المتكاملة».



وتُرسّخ هذه الشراكة الحصرية مع معرض «إكسباند نورث ستار 2025»، المكانة الرائدة لشركة «دو» في قلب منظومة ريادة الأعمال بدبي، من خلال تواصلها المباشر مع أكثر من 1800 شركة ناشئة، و1200 مستثمر، والآلاف من روّاد الأعمال والمبتكرين وقادة التكنولوجيا والأعمال من حول العالم، إذ إنه منذ عام 2023، تعمل «du Business»، بصفتها الشريك الرسمي للاتصالات، على مواصلة التزامها بدعم منظومة ريادة الأعمال المُزدهرة في دولة الإمارات، وتمكين الجيل القادم من المبتكرين الذين يسهمون في إعادة تشكيل مستقبل القطاعات المختلفة.

وقال كريم بنكيران، الرئيس التنفيذي للشؤون التجارية في «دو»، إن «مواصلة شراكتنا مع معرض (إكسباند نورث ستار) تُجسّد التزام "دو" بتمكين روّاد الأعمال والشركات الصغيرة والمتوسطة بالأدوات والحلول الرقمية، التي يحتاجون إليها للنجاح في الاقتصاد الرقمي. وبصفتنا شريك الاتصالات الرسمي، نسهم في تسريع التحول الرقمي من خلال حلولنا المتكاملة، التي تساعد الشركات الناشئة على النمو والازدهار. وتمثل هذه المشاركة فرصة لعرض المنظومة الرقمية الشاملة لـ "دو" ودعم مسيرة الشركات الناشئة نحو التميز والابتكار. ومن خلال مبادراتنا، ونسعى أيضاً من خلال مبادراتنا إلى دعم المبادرات والتوجهات الحكومية، وتوحيد الجهود لدعم مجتمع الشركات الصغيرة والمتوسطة وتمكين رواد الأعمال والشركات الناشئة».

وخلال المعرض، سيتمكن زوّار جناح «دو» من استكشاف مجموعة مُتكاملة من العروض التفاعلية والتجارب الرقمية المصمّمة خصيصاً لتعزيز نمو الشركات الصغيرة والمتوسطة. وتشمل هذه التجارب، حلول التحول الرقمي من خلال تجربة المتاهة الرقمية الغامرة، حيث تُبرز كيفية استفادة الشركات الصغيرة والمتوسطة من العروض الحصرية وتبسيط العمليات التجارية. إلى جانب العروض التوضيحية لتقنية الجيل الخامس، بالتعاون مع عدد من الشركاء، والتي تُسلط الضوء على تجارب الاتصال المتطورة، التي تتيح مكالمات فائقة الوضوح عبر عدد من التطبيقات.

وبالإضافة إلى حلول الأعمال المدعومة بالذكاء الاصطناعي، عبر تجربة مستقبلية تحمل اسم «بوابات الذكاء الاصطناعي إلى الغد»، وتتيح بيئة عمل تفاعلية تضم روبوتات والصور ثلاثية الأبعاد، حيث يقوم «قاضي الذكاء الاصطناعي»، بتحليل فوري لأفكار المشاريع وتقديم رؤى حول الجدوى والإمكانات السوقية والأثر المتوقع، وتكتمل مع عروض توضيحية لتحليلات أنشطة تجارة التجزئة القائمة على الذكاء الاصطناعي ومجموعة أدوات العلامة التجارية المُدعّومة بالذكاء الاصطناعي، والتي تُمكّن الشركات الصغيرة والمتوسطة من إنشاء مواد تسويقية احترافية تحمل علاماتها التجارية خلال وقت محدود لا يتجاوز الثواني. كما أن العروض الابتكارية في مركز للإبداع، والتي تقدم حلول تعاون مؤسسية متقدمة مخصصة للمهندسين المعماريين والمصممين ومنتجي المحتوى الإبداعي. بالإضافة إلى إطلاق خدمة «الراتب في المحفظة» من (du Pay)، والتي تتيح للموارد البشرية العاملة في دولة الإمارات العربية المتحدة استلام رواتبهم مباشرة في محافظهم الرقمية بسهولة وأمان.

وتستضيف الشركة جلسات حوارية وورش عمل يقدمها خبراء متخصصون لتزويد روّاد الأعمال والشركات الناشئة برؤى عملية وتوجيهات مهنية تساعدهم على النجاح. كما تستضيف «دو» خلال الحدث في جناحها عدد من الشركات الناشئة الشريكة لها، وتمنحها فرصة التحدث أمام المستثمرين والشركاء المحتملين لعرض حلولها المبتكرة. بالإضافة إلى إبرام شراكات واتفاقيات تعاون جديدة على هامش مشاركتها في المعرض.

وتشمل الشراكة أيضاً رعاية «دو» لمنصة «Emaratipreneur»، المبادرة المجتمعية التي تجمع روّاد الأعمال الإماراتيين الشباب والمبتكرين وصنّاع المستقبل، مما يعكس التزام الشركة المستمر بدعم المواهب والكفاءات الوطنية لتعزيز ازدهار ريادة الأعمال.