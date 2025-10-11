الأحد 12 أكتوبر 2025 أبوظبي الإمارات
اقتصاد

تراجع بأسواق الأسهم الأميركية والأوروبية بنهاية تداولات الأسبوع

تراجع بأسواق الأسهم الأميركية والأوروبية بنهاية تداولات الأسبوع
11 أكتوبر 2025 16:06

أحمد عاطف (القاهرة)
شهدت الأسواق المالية العالمية أسبوعاً مُتقلِّباً أنهته بموجة هبوط واسعة، وسط تجدُّد المخاوف من تصعيد تجاري بين الولايات المتحدة والصين، وتراجع شهية المخاطرة في الأسواق الغربية.
في المقابل، خالفت الأسهم اليابانية الاتجاه العالمي، مُسجِّلة مكاسب قوية بدعم من ضعف الين، مع توقّعات بمواصلة نهج السياسة النقدية المرنة لفترة أطول.

وول ستريت   
تراجعت المؤشرات الأميركية بشكل ملحوظ خلال الأسبوع الماضي، إذ فقد مؤشر ستاندرد آند بورز 500 نحو 2.7%، في حين انخفض ناسداك بنحو 3%، وداو جونز الصناعي بنحو 2.7% على أساس أسبوعي، متأثرة بتصريحات أميركية بشأن فرض رسوم جمركية إضافية على الواردات الصينية.
وجاءت عمليات البيع المكثّفة في ختام الأسبوع لتقضي على معظم مكاسب سبتمبر الماضي، خاصة في قطاعات التكنولوجيا وأشباه الموصلات، التي تُعد الأكثر حساسية تجاه التوترات التجارية وسلاسل التوريد.

أسواق أوروبا  
لم تكن الأسواق الأوروبية أفضل حالاً، إذ أنهى مؤشر يورو ستوكس 50 تعاملاته الأسبوعية منخفضاً بنحو 2.2%، بينما فقد مؤشر فوتسي 100 البريطاني ما يقارب 0.7%، وسط أداء ضعيف لأسهم البنوك والطاقة.
وتأثرت المعنويات في أوروبا أيضاً بتقارير تشير إلى تباطؤ النشاط الصناعي في ألمانيا وفرنسا، مما زاد التوقعات بأن البنك المركزي الأوروبي قد يُبقي على معدلات الفائدة من دون تغيير لفترة أطول من المتوقع.

