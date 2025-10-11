تراجع بأسواق الأسهم الأميركية والأوروبية بنهاية تداولات الأسبوع

أحمد عاطف (القاهرة)

شهدت الأسواق المالية العالمية أسبوعاً مُتقلِّباً أنهته بموجة هبوط واسعة، وسط تجدُّد المخاوف من تصعيد تجاري بين الولايات المتحدة والصين، وتراجع شهية المخاطرة في الأسواق الغربية.

في المقابل، خالفت الأسهم اليابانية الاتجاه العالمي، مُسجِّلة مكاسب قوية بدعم من ضعف الين، مع توقّعات بمواصلة نهج السياسة النقدية المرنة لفترة أطول.

وول ستريت

تراجعت المؤشرات الأميركية بشكل ملحوظ خلال الأسبوع الماضي، إذ فقد مؤشر ستاندرد آند بورز 500 نحو 2.7%، في حين انخفض ناسداك بنحو 3%، وداو جونز الصناعي بنحو 2.7% على أساس أسبوعي، متأثرة بتصريحات أميركية بشأن فرض رسوم جمركية إضافية على الواردات الصينية.

وجاءت عمليات البيع المكثّفة في ختام الأسبوع لتقضي على معظم مكاسب سبتمبر الماضي، خاصة في قطاعات التكنولوجيا وأشباه الموصلات، التي تُعد الأكثر حساسية تجاه التوترات التجارية وسلاسل التوريد.

أسواق أوروبا

لم تكن الأسواق الأوروبية أفضل حالاً، إذ أنهى مؤشر يورو ستوكس 50 تعاملاته الأسبوعية منخفضاً بنحو 2.2%، بينما فقد مؤشر فوتسي 100 البريطاني ما يقارب 0.7%، وسط أداء ضعيف لأسهم البنوك والطاقة.

وتأثرت المعنويات في أوروبا أيضاً بتقارير تشير إلى تباطؤ النشاط الصناعي في ألمانيا وفرنسا، مما زاد التوقعات بأن البنك المركزي الأوروبي قد يُبقي على معدلات الفائدة من دون تغيير لفترة أطول من المتوقع.

صعود طوكيو

وخالفت الأسهم اليابانية الاتجاه العالمي، حيث قفز مؤشر نيكاي 225 بأكثر من 3.1% خلال الأسبوع، مع استفادة الشركات التصديرية من تراجع الين أمام الدولار، وتزايد الرهانات على أن بنك اليابان قد يواصل نهج السياسة النقدية المرنة لفترة أطول.

ويرى محللون أن صعود طوكيو هذا الأسبوع يعكس تحولاً هيكلياً في شهية المستثمرين تجاه الأصول الآسيوية، مع بحث الصناديق عن بدائل للأسواق الغربية المضطربة.

مخاوف واضحة

قال المحلل المالي، جاكوبو فيجانو، إن تجدّد التوتر بين واشنطن وبكين أثّر على السوق بشكل واضح، إذ إنّ هناك مخاوف من نشوب حرب تجارية جديدة، بعدما لوّحت الإدارة الأميركية بإعادة فرض رسوم جمركية على الواردات الصينية، وردّت بكين بحديث عن قيود على تصدير المعادن النادرة المستخدمة في صناعة الرقائق.

وأوضح أن هناك تأثيراً آخر للتوقعات التي تشير لتغيير قريب في السياسة النقدية الأميركية والأوروبية في زيادة تقلبات السوق، خاصة مع وجود مؤشرات بأن التضخم قد يتراجع بوتيرة أبطأ من المأمول.

ترقّب حذر

يراقب المستثمرون خلال الأسبوع المقبل مجموعة من البيانات الاقتصادية الأميركية المهمة، من بينها مؤشرات الإنتاج الصناعي وتقارير النشاط في ولايتي نيويورك وفيلادلفيا، والتي ستساعد في قياس اتجاه الاقتصاد الأميركي وتحديد مدى احتمالية خفض الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي في نهاية العام.

كما تترقّب الأسواق انطلاق موسم إعلان نتائج الشركات الكبرى، وخاصة البنوك والتكنولوجيا، والتي ستكون اختباراً حقيقياً لقوة أرباح الشركات في ظل ارتفاع التكاليف وتباطؤ الطلب العالمي.

ويرى المحلل المالي، جاكوبو فيجانو، أن عودة الاستقرار إلى المؤشرات العالمية هذا الأسبوع مرهونة بتهدئة التصريحات بين الولايات المتحدة والصين، مؤكداً أن أي مؤشرات على تقارب اقتصادي أو تجاري بين الجانبين قد تُسبِّب ارتداداً سريعاً في الأسهم الأميركية والأوروبية.