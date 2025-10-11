الأحد 12 أكتوبر 2025 أبوظبي الإمارات
اقتصاد

«غرفة الاقتصاد الرقمي» تُطلق «دليل دبي للشركات الناشئة»

11 أكتوبر 2025 16:11

دبي (الاتحاد)
أطلقت غرفة دبي للاقتصاد الرقمي، إحدى الغرف الثلاث العاملة تحت مظلة غرف دبي، «دليل دبي للشركات الناشئة»، بهدف توفير خريطة طريق شاملة لتمكين رواد الأعمال من تأسيس شركاتهم الرقمية وتوسيع أعمالها بالاستفادة من منظومة الأعمال المتطورة في دبي.ويوفر الدليل إرشادات متكاملة حول بيئة ريادة الأعمال في دبي، مع معلومات مُعمَّقة حول الإجراءات الرئيسية لتأسيس الشركات المتخصصة في القطاعات الرقمية، بما في ذلك المتطلبات القانونية، وخيارات الترخيص، وقنوات التمويل المتاحة، بالإضافة إلى لوائح بالجهات المعنية بتمكين الشركات الرقمية الناشئة، إلى جانب دليل للمسرعات وحاضنات الأعمال ومختبرات تجربة التقنيات والمناطق الحرة.
ويتضمّن «دليل الشركات الناشئة في دبي» الإجراءات المطلوبة والخيارات المتاحة لتأسيس الشركات في 12 قطاعاً رئيسياً من قطاعات الاقتصاد الرقمي، حيث يوضِّح الدليل المناطق الحرة المتخصصة ومسرّعات الأعمال والتنظيمات ذات الصلة بكل قطاع. 
وتشمل هذه المجالات الطباعة ثلاثية الأبعاد، والتكنولوجيا الزراعية، والذكاء الاصطناعي، والأمن السيبراني، والأصول الرقمية، وتكنولوجيا التعليم، والتكنولوجيا المالية، والألعاب الإلكترونية، والتكنولوجيا الطبية، والميتافيرس/ الويب 3، وتكنولوجيا العقارات (بروبتيك)، والبرمجيات كخدمة، مما يعكس تنوع الفرص المتاحة في دبي للمبتكرين وروّاد الأعمال عبر مختلف القطاعات الرقمية.ويتكامل إطلاق الدليل مع افتتاح «مقر رواد أعمال دبي» مؤخراً، الذي يُشكّل إضافة نوعية لمنظومة الشركات الناشئة والصغيرة والمتوسطة في الإمارة، حيث يُعد أول منصّة من نوعها تُدمج بين التواجد الفعلي والمنظومة الرقمية الشاملة، لجمع روّاد الأعمال والمستثمرين وغيرهم من أصحاب الشركات والمؤسسات الداعمة تحت سقف واحد.
وصمّم الدليل لمساعدة الرواد والمبتكرين لفهم مشهد الأعمال المتطور في دبي، وتمكينهم من اتخاذ قرارات مدروسة، والاستفادة من ميزات دبي التنافسية كمركز عالمي للأعمال، كما يوفر الدليل نصائح عملية مفصَّلة، وموارد رقمية، وتوصيات للحصول على دعم مخصص، مما يمكّن رواد الأعمال من بدء أو توسيع مشاريعهم في الإمارة.
ويأتي إطلاق التقرير قبيل انطلاق فعاليات معرض «إكسباند نورث ستار2025»، الحدث الأكبر للشركات الناشئة في العالم، والذي ينظمه مركز دبي التجاري العالمي وتستضيفه غرفة دبي للاقتصاد الرقمي، والذي يحتفي هذا العام بمرور عشر سنوات على انطلاقه منذ عام 2016، مؤكداً مكانة دبي كمحور عالمي رائد للاقتصاد الرقمي.
يُذكر أن «إكسباند نورث ستار» يُشكّل ركيزة أساسية في جهود غرفة دبي للاقتصاد الرقمي لتحويل الإمارة إلى مركز عالمي رائد للتكنولوجيا والابتكار، تماشياً مع مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية «D33».

