اقتصاد

الدورة العاشرة من «إكسباند نورث ستار» تنطلق غداً في دبي هاربر

الدورة العاشرة من «إكسباند نورث ستار» تنطلق غداً في دبي هاربر
11 أكتوبر 2025 16:15

دبي (الاتحاد)
 تنطلق يوم غدٍ الأحد، في دبي هاربر، فعاليات الدورة العاشرة من «إكسباند نورث ستار»، أكبر فعالية للشركات الناشئة والمستثمرين حول العالم، وتستمر حتى 15 أكتوبر الجاري.ويزخر الحدث الذي ينظمه مركز دبي التجاري العالمي وتستضيفه غرفة دبي للاقتصاد الرقمي، بفرص للنمو والتمويل، بما يُسهم في دعم مستقبل الاقتصاد الرقمي العالمي وتعزيز مكانة دبي مركزاً رائداً للابتكار والتكنولوجيا.
ويستعرض الحدث المقومات التنافسية التي تُرسّخ دور دبي كمنصة عالمية للشراكات الواعدة بين المستثمرين والشركات الناشئة المتخصصة في التقنيات المتقدمة من أنحاء العالم المختلفة، إذ تُعد نسخة هذا العام الأكثر طموحاً في تاريخ المعرض، وتشهد إطلاق فعاليات جديدة تُثري منظومته، وتُعزز دوره في دعم ريادة الأعمال الرقمية.
وتضم قائمة الفعاليات الجديدة كلاً من «منصة سكيل إكس - ScaleX»، البرنامج المخصص لتسليط الضوء على 50 من أسرع شركات التكنولوجيا نمواً على مستوى العالم، ومنطقة «التأثير الأخضر لنورث ستار - North Star Green Impact»، التي تُركّز على الشركات الناشئة التي تقود مسيرة الابتكار لمواجهة التحديات المناخية والبيئية.
وتتضمن الأجندة «قمة التكنولوجيا العميقة في الشرق الأوسط وأفريقيا - Deeptech MEA Summit»، التي تُعنى بتحفيز الابتكار في مجالي الذكاء الاصطناعي والروبوتات، و«منتدى الأصول الرقمية - Digital Assets Forum»، الذي يستكشف أبرز القضايا المحورية التي تُشكّل ملامح العصر الجديد للنظام المالي العالمي.
وسيحظى الحضور أيضاً بفرصة متابعة البرامج المميزة التي تعود إلى الواجهة في هذه النسخة، بما في ذلك «تحدي سوبرنوفا 2.0/ Supernova Challenge 2.0»، أضخم مسابقة عالمية للشركات الناشئة، والتي تستقطب مجدداً شركات عالمية ناشئة ذات تأثير كبير، بمجموع جوائز يبلغ 250 ألف دولار أميركي.
وتوفر «منصة الشركات - Corporate Arena» من جديد ملتقى حصرياً يجمع قادة الشركات مع المؤسسين والمستثمرين، فيما تعود فعاليات متخصصة، مثل «ماركتنغ مينيا - Marketing Mania» و«منتدى نقل التكنولوجيا والابتكار- Tech Transfer Innovation Forum»، بهدف سد الفجوة بين مجالات البحث العلمي والتسويق والأعمال.
ويُشكّل «إكسباند نورث ستار» إحدى أبرز ركائز الاستراتيجية التي تتّبعها غرفة دبي للاقتصاد الرقمي، لترسيخ مكانة الإمارة مركزاً عالمياً رائداً للابتكار والتكنولوجيا، تماشياً مع أهداف أجندة دبي الاقتصادية «D33».

