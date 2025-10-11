الأحد 12 أكتوبر 2025 أبوظبي الإمارات
اقتصاد

الإمارات تستهدف زيادة مساهمة اقتصاد الإبداع في الناتج إلى 5%

الإمارات تستهدف زيادة مساهمة اقتصاد الإبداع في الناتج إلى 5%
11 أكتوبر 2025 16:32

  الشارقة (الاتحاد)
تتسارع وتيرة مساهمة الاقتصاد الإبداعي في الناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات، بدعم من البرامج والمبادرات المتعددة التي أطلقتها الدولة خلال السنوات الماضية، وما توفّره من بنية تحتية تنافسية مُشجِّعة على الاستثمار في الابتكار والإبداع، فضلاً عن جهودها المستمرة لدعم الصناعات الثقافية الإبداعية التي تُعد رافداً أساسياً لتنويع الاقتصاد.
وتستهدف الاستراتيجية الوطنية للصناعات الثقافية والإبداعية، التي تُعد الأولى من نوعها في العالم العربي، النهوض بالقطاع وتعزيز حجمه وزيادة إمكانياته، وتحفيزه ليكون ضمن أهم عشر صناعات اقتصادية بالدولة، والعمل على زيادة نسبة مساهمة الصناعات الثقافية والإبداعية لتصل إلى 5% من إجمالي الناتج المحلي في السنوات العشر المقبلة، ومضاعفة عدد المنشآت العاملة في القطاع، إلى جانب عدد الوظائف التي توفرها، خاصة في ظل وجود 22 منطقة حرة في إمارات الدولة المختلفة تستقطب المبدعين والموهوبين.
ولأهمية هذا القطاع ودوره المحوري في اقتصاد المستقبل، وضع منتدى الشارقة للاستثمار 2025، اقتصاد الإبداع كمحور رئيسي ضمن أجندته لهذا العام، حيث تتوقّع دراسة صادرة عن «بزنيس ريسيرش انسايت» أن تصل قيمة سوق الصناعات الإبداعية عالمياً إلى 4.2 تريليون دولار بحلول عام 2033، بعد أن بلغت نحو 2.9 تريليون دولار في 2024، بمعدل نمو سنوي مركب يناهز 4.3%، فيما تشير التقديرات إلى تجاوز قيمة سوق صناعة المحتوى الرقمي في دولة الإمارات حاجز الـ 6.1 مليار درهم «1.67 مليار دولار» بحلول 2030، مقارنة مع نحو 2.7 مليار درهم «735 مليون دولار» في عام 2023، بمعدّل نمو سنوي يقارب 12.5%.

الصناعات المُلهمة

