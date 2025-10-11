الإمارات تستهدف زيادة مساهمة اقتصاد الإبداع في الناتج إلى 5%

الشارقة (الاتحاد)

تتسارع وتيرة مساهمة الاقتصاد الإبداعي في الناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات، بدعم من البرامج والمبادرات المتعددة التي أطلقتها الدولة خلال السنوات الماضية، وما توفّره من بنية تحتية تنافسية مُشجِّعة على الاستثمار في الابتكار والإبداع، فضلاً عن جهودها المستمرة لدعم الصناعات الثقافية الإبداعية التي تُعد رافداً أساسياً لتنويع الاقتصاد.

وتستهدف الاستراتيجية الوطنية للصناعات الثقافية والإبداعية، التي تُعد الأولى من نوعها في العالم العربي، النهوض بالقطاع وتعزيز حجمه وزيادة إمكانياته، وتحفيزه ليكون ضمن أهم عشر صناعات اقتصادية بالدولة، والعمل على زيادة نسبة مساهمة الصناعات الثقافية والإبداعية لتصل إلى 5% من إجمالي الناتج المحلي في السنوات العشر المقبلة، ومضاعفة عدد المنشآت العاملة في القطاع، إلى جانب عدد الوظائف التي توفرها، خاصة في ظل وجود 22 منطقة حرة في إمارات الدولة المختلفة تستقطب المبدعين والموهوبين.

ولأهمية هذا القطاع ودوره المحوري في اقتصاد المستقبل، وضع منتدى الشارقة للاستثمار 2025، اقتصاد الإبداع كمحور رئيسي ضمن أجندته لهذا العام، حيث تتوقّع دراسة صادرة عن «بزنيس ريسيرش انسايت» أن تصل قيمة سوق الصناعات الإبداعية عالمياً إلى 4.2 تريليون دولار بحلول عام 2033، بعد أن بلغت نحو 2.9 تريليون دولار في 2024، بمعدل نمو سنوي مركب يناهز 4.3%، فيما تشير التقديرات إلى تجاوز قيمة سوق صناعة المحتوى الرقمي في دولة الإمارات حاجز الـ 6.1 مليار درهم «1.67 مليار دولار» بحلول 2030، مقارنة مع نحو 2.7 مليار درهم «735 مليون دولار» في عام 2023، بمعدّل نمو سنوي يقارب 12.5%.

الصناعات المُلهمة

وتتضمّن أجندة منتدى الشارقة للاستثمار 2025 مناقشات وجلسات تتناول صناعة المحتوى كركيزة اقتصادية قائمة على الإبداع والملكية الفكرية والتقنيات الجديدة، وذلك من خلال جلسات مثل «من المحتوى إلى رأس المال»، وجلسة «الاستثمار في الصناعات الملهمة والدائمة»، حيث يتناول المنتدى هذا التحوّل ليس بوصفه مساراً اقتصادياً مستقلاً، بل كنتيجة لتكامل عناصر الإنتاج في بنية الاقتصادات العالمية، مثل التكنولوجيا، والطلب العالمي المتزايد على المحتوى الرقمي الأصلي، ونشوء مجالات جديدة للاستثمار وأشكال جديدة لسلاسل التوريد، حيث باتت منصات الفيديو والبودكاست، والإنتاج القصير، وحتى الألعاب، مصادر متزايدة للدخل وفرص التوظيف، خصوصاً بين فئة الشباب.

وخلال سنوات قليلة، تحوّلت صناعة المحتوى الرقمي إلى واحد من أسرع القطاعات نمواً في الاقتصاد العالمي، لتصبح مكوناً رئيساً في الصناعات الإبداعية، ومحرِّكاً لفرص العمل، ومنصة للاستثمار، ووفقاً لتقرير «أفق الاقتصاد الإبداعي 2024» الصادر عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية، تصل نسبة مساهمة الاقتصاد الإبداعي حتى 7.3% من الناتج المحلي الإجمالي في اقتصادات العالم، وتُشغِّل ما ما يصل إلى 12.5% من القوى العاملة.

ويأتي المنتدى هذا العام في دورة استثنائية، حيث ينعقد ضمن أجندة موحّدة وفعاليات مشتركة مع «مؤتمر الاستثمار العالمي» الذي تستضيفه الشارقة لأول مرة، بتنظيم من مكتب الشارقة للاستثمار الأجنبي المباشر «استثمر في الشارقة»، بالتعاون مع الرابطة العالمية لوكالات ترويج الاستثمار (وايبا) ووزارة الاستثمار في دولة الإمارات، بمشاركة أكثر من 95 متحدثاً دولياً من القادة وصنّاع القرار الاقتصادي والاستثماري، وما يزيد على 160 فعالية، وحضور متوقّع يتجاوز 10 آلاف مشارك من مختلف أنحاء العالم.