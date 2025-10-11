الأحد 12 أكتوبر 2025 أبوظبي الإمارات
اقتصاد

معرض «الإمارات للعطور والعود» يواصل فعالياته بـ«إكسبو الشارقة»

معرض «الإمارات للعطور والعود» يواصل فعالياته بـ«إكسبو الشارقة»
11 أكتوبر 2025 20:07

يواصل معرض «الإمارات للعطور والعود» فعاليات نسخته الثالثة بنجاح في مركز إكسبو الشارقة.ويقدم الحدث الذي ينظمه المركز بدعم من غرفة تجارة وصناعة الشارقة تجربة تسوق استثنائية، وسط زخم لافت وإقبال جماهيري كثيف، وتضم أجنحته أكثر من 150 جهة عارضة تمثل 500 علامة تجارية، مما يثري خيارات الزوار، ويوفر لهم تشكيلة غنية ومتنوعة من العطور الإماراتية والخليجية والعالمية، إضافة إلى أجود أصناف العود والبخور والزيوت العطرية والروائح التراثية وأطقم الهدايا والإصدارات المحدودة.
ونوه سلطان شطاف، المدير التجاري لمركز إكسبو الشارقة بتمديد ساعات المعرض استجابة للتفاعل المتزايد الذي يشهده، وتأكيداً لدور المركز في تعزيز مرونة العمل المؤسسي، ودعم الحراك التجاري والسياحي في الإمارة.
وأضاف أن الإقبال الكبير على النسخة الثالثة من المعرض يعكس ثقة العارضين والزوار بقدرة «إكسبو الشارقة» على تنظيم فعاليات نوعية تواكب تطلعات السوق، وتوفر بيئة مثالية لإبرام الشراكات التجارية ونمو الصناعات الوطنية المرتبطة بالعطور والمنتجات التراثية والإسهام في تطوير قطاعات مبتكرة تدعم التنويع الاقتصادي وترسخ مكانة الإمارة على خريطة المعارض الإقليمية والعالمية.
وتتألق أجنحة المعرض بمجموعات واسعة من العطور الإماراتية والخليجية والعالمية وأجود أصناف العود والبخور والزيوت العطرية، إلى جانب ما تقدمه منصة «الإماراتيين للعود والعطور» المصاحبة التي تتيح لرواد الأعمال الإماراتيين إبراز ابتكاراتهم، وتوسيع قاعدة عملائهم.
وأعرب عدد من القائمين على الأجنحة عن إعجابهم بمستوى التنظيم، وتهيئة المنصات لاستقبال الجمهور من عشاق العطور والعود، مشيرين إلى أن المشاركة في المعرض ترسخ حضور علاماتهم التجارية في السوق الإماراتي، وتمثل فرصة لتعريف الجمهور بإبداعاتها التي تجسد تراث العطور العربية بأرقى صوره.

