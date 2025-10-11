«الإمارات للمزادات» تستعرض أحدث حلول الذكاء الاصطناعي في «جيتكس 2025»

دبي (الاتحاد)

تسلط منصة الإمارات للمزادات خلال مشاركتها في النسخة الـ 45 من معرض «جيتكس جلوبال» الذي تعقد فعالياته في الفترة من 13 حتى 17 من أكتوبر الحالي في مركز دبي التجاري العالمي الضوء على أحدث مشاريعها بمجال التحول الرقمي، من خلال مجموعة متكاملة من الخدمات الذكية التي تعتمد على تقنيات الذكاء الاصطناعي لإدارة المزادات العلنية والإلكترونية والتي تُعتبر الأحدث من نوعها في المنطقة والتي تجعل من المزايدات تجربة سهلة ومرنة يمكن المشاركة فيها من أي مكان في العالم باستخدام واجهات تفاعلية مدعومة بتقنيات رقمية متقدمة.

وأكد عبدالله مطر المناعي، رئيس مجلس الإدارة العضو المنتدب للإمارات للمزادات أن معرض «جيتكس جلوبال»، يعتبر واحداً من أبرز الأحداث التقنية العالمية التي تجمع قادة التكنولوجيا والمبتكرين وصانعي القرار من مختلف أنحاء العالم ليشكل منصة استراتيجية لعرض أحدث الابتكارات، وتعزيز التعاون في مجالات الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي، مشيراً إلى حرص «الإمارات للمزادات» على المشاركة في هذا الحدث كشريك بلاتيني لجناح حكومة دبي في دورة 2025 تأكيداً على التزامها بدعم توجهات الدولة الطموحة نحو بناء اقتصاد رقمي متكامل قائم على الذكاء الاصطناعي، وتماشياً مع مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33 الرامية إلى تعزيز الريادة العالمية للإمارة في قطاع الاقتصاد الرقمي.

وقال إن الإمارات للمزادات تهدف من خلال هذه المشاركة إلى التعريف بالجهود التي تبذلها بالتعاون مع شركائها في تعزيز التحول الرقمي في مختلف القطاعات؛ بهدف الارتقاء بمستوى الخدمات وتصفير البيروقراطية ودعم مستهدفات رؤية نحن الإمارات 2031 عبر تقديم حلول ذكية متكاملة تعتمد على أحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي، وتوظيف النظم الحديثة لخدمة المتعاملين.

وتقدّم «الإمارات للمزادات»، خلال مشاركتها في المعرض، عرضاً شاملاً لمجموعة خدماتها الرقمية المتطورة والتي تشمل إدارة المزادات الإلكترونية لبيع المركبات وأرقام السيارات المميزة والعقارات ومشاريع تصفية الأصول والأرقام المميزة للهواتف المتحركة والمجوهرات والمنتجات التراثية والقديمة والآلات الثقيلة والخيول ومعدات البناء والتصنيع ومحلات التأجير والمعثورات والمنقولات، بالإضافة إلى بيع المركبات وشحنها إلى دول العالم كافة.