الأحد 12 أكتوبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

«إمستيل» تقود صناعة الصلب نحو الاستدامة

الإمارات رسخت مكانتها الريادية بصناعة الصلب إقليمياً وعالمياً (أرشيفية)
12 أكتوبر 2025 01:19

أبوظبي (وام)

أخبار ذات صلة
الإمارات: سيادة القانون أساس السلام على الصعيدين الإقليمي والدولي
إنجازات عالمية لصندوق محمد بن زايد للمحافظة على الكائنات الحية

رسّخت دولة الإمارات مكانتها الريادية في قطاع صناعة الصلب على المستويين الإقليمي والعالمي، مدعومة باستراتيجيات وطنية تركّز على تعزيز الاستدامة الصناعية، ورفع كفاءة الإنتاج، بما يتماشى مع أهداف الدولة لتحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050.
وتبرز مجموعة «إمستيل»، عبر شركتها التابعة «حديد الإمارات»، لاعباً رئيساً في دعم هذه المسيرة، من خلال تطويرها حلولاً متقدمة وقدرتها على تلبية الطلب المتزايد على المنتجات عالية الجودة من الحديد في المشاريع الاستراتيجية المختلفة داخل الدولة وخارجها، ما عزّز حضور الإمارات مركزاً إقليمياً وعالمياً رائداً في قطاع الصلب.
وتُسهم المجموعة في الناتج المحلي الإجمالي لإمارة أبوظبي بنحو 6.2 مليار درهم، وتستحوذ على 10% ‎من إجمالي قطاع الصناعات التحويلية غير النفطية في الإمارة، وعلى 60%‎ من سوق الصلب على مستوى الدولة.
وأكد المهندس سعيد غمران الرميثي، الرئيس التنفيذي للمجموعة، أن «إمستيل» سجّلت أداءً قوياً في قطاع الصلب خلال النصف الأول من 2025، حيث شهدت مبيعات منتجات الصلب الجاهزة نمواً بنسبة 24% على أساس سنوي، لتصل إلى 1616 ألف طن، نتيجة ارتفاع الطلب والاستفادة الكاملة من الطاقة الإنتاجية، ما أتاح تحويل المنتجات شبه النهائية إلى منتجات نهائية تُلبي احتياجات العملاء بكفاءة أكبر.
وأوضح أن المجموعة ركّزت على تحويل المنتجات شبه النهائية «البيليت» إلى منتجات نهائية، بما فيها حديد التسليح ولفائف الأسلاك والمقاطع الثقيلة ذات القيمة المضافة الأعلى، ما عزّز ربحيتها وحصتها السوقية، بدعم من الطلب القوي في مشاريع الطاقة والبنية التحتية.
وأشار إلى إطلاق المجموعة، خلال الفترة ذاتها، برنامج تعزيز الأصول بقيمة 625 مليون درهم لتطوير وحدات الدرفلة، وتوسيع نطاق منتجات الصلب عالي القوة ولفائف الأسلاك، مؤكداً أن هذا الاستثمار يعكس التزامها بدعم خطط النمو الصناعي في الإمارات، وتعزيز مكانتها مورداً رئيسياً للصلب في الأسواق الخليجية والهندية وشمال أفريقيا، مع استمرار التركيز على المرونة الإنتاجية والابتكار في تلبية احتياجات المشاريع طويلة الأجل.

مجموعة إمستيل
صناعة الصلب
الإمارات
الاستدامة
آخر الأخبار
استعدادات لقمة دولية بشأن غزة بمنتجع شرم الشيخ على البحر الأحمر في مصر (رويترز)
الأخبار العالمية
غداً.. قمة عالمية في شرم الشيخ بشأن غزة يحضرها ترامب وقادة 20 دولة
اليوم 01:23
فلسطينيون يشقون طريقهم على طول الساحل إلى الشمال صوب مدينة غزة (رويترز)
الأخبار العالمية
500 ألف فلسطيني عادوا إلى مدينة غزة
اليوم 01:23
يمنيون في أحد المرافق الصحية (أرشيفية)
الأخبار العالمية
5400 انتهاك حوثي ضد القطاع الصحي في اليمن
اليوم 01:23
فلسطيني يدفع دراجته الهوائية وسط قطاع غزة (أ ف ب)
الأخبار العالمية
«الأونروا»: 6000 شاحنة تنتظر على أبواب غزة
اليوم 01:23
رجل أمام صراف آلي في بنك فلسطين (أرشيفية)
الأخبار العالمية
«النقد الفلسطينية»: إعادة الخدمات المصرفية في غزة قريباً
اليوم 01:23
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©