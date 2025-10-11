الأحد 12 أكتوبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

فنادق الظفرة تسجّل أعلى متوسط إقامة فندقية في أبوظبي بالربع الثاني

أرشيفية
12 أكتوبر 2025 01:19

رشا طبيلة (أبوظبي) 

أخبار ذات صلة
الإمارات: سيادة القانون أساس السلام على الصعيدين الإقليمي والدولي
إنجازات عالمية لصندوق محمد بن زايد للمحافظة على الكائنات الحية

سجّلت فنادق منطقة الظفرة بإمارة أبوظبي، خلال الربع الثاني من العام الحالي، أعلى متوسط إقامة فندقية بالإمارة بواقع 4 ليالٍ، فيما حقّقت متوسط إشغال %64، في وقت سجّلت في يوليو الماضي، بحسب آخر البيانات، متوسط إقامة بواقع 4.7 ليلة، و%63 في الإشغال، بحسب تحليل لبيانات مركز إحصاء أبوظبي.
وأشارت البيانات إلى أن فنادق العين سجّلت بالربع الثاني من العام الحالي أكثر من 1.6 ليلة بمدة إقامة النزلاء، وبلغ متوسط إشغال فنادقها في الربع الثاني نحو %61، أما في شهر يوليو الماضي، فسجّلت فنادق العين إشغالاً بمتوسط %65، ومتوسط إقامة ليلتين.
وتصدّر السوق الأوروبي الأسواق السياحية القادمة لأبوظبي خلال يوليو الماضي من ناحية متوسط مدة الإقامة في فنادق الإمارة بشكل عام، فالأوروبيون يمكثون متوسط 3.7 ليلة في الفنادق، بينما يأتي سوق الأميركتين في المرتبة الثانية بمتوسط 3.3 ليلة.
وخلال العام الماضي، سجّلت منطقة الظفرة نمواً استثنائياً في أدائها الفندقي، لتحقق نمواً في الإيرادات الفندقية بواقع 16.6%، ونمواً قدره 35 % بنسب الإشغال، و27 % بمتوسط مدة إقامة السائح، في وقت سجّلت فنادق المنطقة أعلى متوسط إقامة للسياح في مايو الماضي، بحسب تقرير الأداء الفندقي لدائرة الثقافة والسياحة- أبوظبي للعام الماضي، وبيانات مركز «إحصاء أبوظبي».
وتضم منطقة الظفرة 14 فندقاً بسعة 1.7 ألف غرفة فندقية، في وقت تضم مدينة العين 19 فندقاً بسعة 2.5 ألف غرفة فندقية، وتضم مدينة أبوظبي 138 فندقاً بسعة 30.1 ألف غرفة، فيما يبلغ إجمالي الفنادق في إمارة أبوظبي 171 فندقاً بسعة 34.2 ألف غرفة فندقية، بحسب بيانات نهاية 2024.
واستقبلت المنشآت الفندقية في أبوظبي 3.4 مليون نزيل فندقي خلال الأشهر الـ7 الأولى من العام الحالي، في وقت سجّلت إجمالي إيرادات بواقع 4.8 مليار درهم، وأظهرت البيانات الصادرة عن مركز إحصاء أبوظبي، استناداً إلى إحصاءات دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي، أن فنادق الإمارة سجلت في يوليو الماضي 485 مليون درهم في إجمالي الإيرادات، بينما حققت 77% في متوسط الإشغال، واستقبلت 514 ألف نزيل.
وبلغ عدد المنشآت الفندقية في أبوظبي حتى يوليو الماضي 172 منشأة بسعة 34397 غرفة.
وتهدف الاستراتيجية السياحية لإمارة أبوظبي 2030 إلى زيادة عدد زوّار الإمارة إلى 39.3 مليون زائر، ورفع مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي إلى 90 مليار درهم، وتوفير 178,000 فرصة عمل ضمن منظومة السياحة.

الظفرة
الإمارات
منطقة الظفرة
أبوظبي
فنادق أبوظبي
فنادق في أبوظبي
الفنادق
الفنادق في أبوظبي
قطاع الفنادق
الإشغال الفندقي
آخر الأخبار
استعدادات لقمة دولية بشأن غزة بمنتجع شرم الشيخ على البحر الأحمر في مصر (رويترز)
الأخبار العالمية
غداً.. قمة عالمية في شرم الشيخ بشأن غزة يحضرها ترامب وقادة 20 دولة
اليوم 01:23
فلسطينيون يشقون طريقهم على طول الساحل إلى الشمال صوب مدينة غزة (رويترز)
الأخبار العالمية
500 ألف فلسطيني عادوا إلى مدينة غزة
اليوم 01:23
يمنيون في أحد المرافق الصحية (أرشيفية)
الأخبار العالمية
5400 انتهاك حوثي ضد القطاع الصحي في اليمن
اليوم 01:23
فلسطيني يدفع دراجته الهوائية وسط قطاع غزة (أ ف ب)
الأخبار العالمية
«الأونروا»: 6000 شاحنة تنتظر على أبواب غزة
اليوم 01:23
رجل أمام صراف آلي في بنك فلسطين (أرشيفية)
الأخبار العالمية
«النقد الفلسطينية»: إعادة الخدمات المصرفية في غزة قريباً
اليوم 01:23
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©