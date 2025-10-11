فنادق الظفرة تسجّل أعلى متوسط إقامة فندقية في أبوظبي بالربع الثاني

رشا طبيلة (أبوظبي)

سجّلت فنادق منطقة الظفرة بإمارة أبوظبي، خلال الربع الثاني من العام الحالي، أعلى متوسط إقامة فندقية بالإمارة بواقع 4 ليالٍ، فيما حقّقت متوسط إشغال %64، في وقت سجّلت في يوليو الماضي، بحسب آخر البيانات، متوسط إقامة بواقع 4.7 ليلة، و%63 في الإشغال، بحسب تحليل لبيانات مركز إحصاء أبوظبي.

وأشارت البيانات إلى أن فنادق العين سجّلت بالربع الثاني من العام الحالي أكثر من 1.6 ليلة بمدة إقامة النزلاء، وبلغ متوسط إشغال فنادقها في الربع الثاني نحو %61، أما في شهر يوليو الماضي، فسجّلت فنادق العين إشغالاً بمتوسط %65، ومتوسط إقامة ليلتين.

وتصدّر السوق الأوروبي الأسواق السياحية القادمة لأبوظبي خلال يوليو الماضي من ناحية متوسط مدة الإقامة في فنادق الإمارة بشكل عام، فالأوروبيون يمكثون متوسط 3.7 ليلة في الفنادق، بينما يأتي سوق الأميركتين في المرتبة الثانية بمتوسط 3.3 ليلة.

وخلال العام الماضي، سجّلت منطقة الظفرة نمواً استثنائياً في أدائها الفندقي، لتحقق نمواً في الإيرادات الفندقية بواقع 16.6%، ونمواً قدره 35 % بنسب الإشغال، و27 % بمتوسط مدة إقامة السائح، في وقت سجّلت فنادق المنطقة أعلى متوسط إقامة للسياح في مايو الماضي، بحسب تقرير الأداء الفندقي لدائرة الثقافة والسياحة- أبوظبي للعام الماضي، وبيانات مركز «إحصاء أبوظبي».

وتضم منطقة الظفرة 14 فندقاً بسعة 1.7 ألف غرفة فندقية، في وقت تضم مدينة العين 19 فندقاً بسعة 2.5 ألف غرفة فندقية، وتضم مدينة أبوظبي 138 فندقاً بسعة 30.1 ألف غرفة، فيما يبلغ إجمالي الفنادق في إمارة أبوظبي 171 فندقاً بسعة 34.2 ألف غرفة فندقية، بحسب بيانات نهاية 2024.

واستقبلت المنشآت الفندقية في أبوظبي 3.4 مليون نزيل فندقي خلال الأشهر الـ7 الأولى من العام الحالي، في وقت سجّلت إجمالي إيرادات بواقع 4.8 مليار درهم، وأظهرت البيانات الصادرة عن مركز إحصاء أبوظبي، استناداً إلى إحصاءات دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي، أن فنادق الإمارة سجلت في يوليو الماضي 485 مليون درهم في إجمالي الإيرادات، بينما حققت 77% في متوسط الإشغال، واستقبلت 514 ألف نزيل.

وبلغ عدد المنشآت الفندقية في أبوظبي حتى يوليو الماضي 172 منشأة بسعة 34397 غرفة.

وتهدف الاستراتيجية السياحية لإمارة أبوظبي 2030 إلى زيادة عدد زوّار الإمارة إلى 39.3 مليون زائر، ورفع مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي إلى 90 مليار درهم، وتوفير 178,000 فرصة عمل ضمن منظومة السياحة.