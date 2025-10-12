«دو» توقع مذكرة تفاهم مع «نتوورك إنترناشيونال» خلال «إكسباند نورث ستار 2025»

دبي (الاتحاد)

أعلنت «دو» عن توقيع مذكرة تفاهم مع «نتوورك إنترناشيونال» بحضور كل من فهد الحساوي، الرئيس التنفيذي لشركة «دو» ومراد جاغري سوزر، الرئيس التنفيذي لمجموعة «نتوورك إنترناشيونال»، وذلك على هامش فعاليات معرض «إكسباند نورث ستار 2025» حيث تشارك «دو» للعام الثاني على التوالي تحت شعار «أنت صانع المستقبل، بالحلول الرقمية المتكاملة»، كشريك الاتصالات الرسمي للمعرض.

وتهدف «دو» و«نتوورك إنترناشيونال» من خلال هذه الشراكة إلى العمل معاً لتوفير الحلول التي ترفع الأداء التشغيلي في مجال خدمات المدفوعات الرقمية، عبر دمج إمكانات الاتصالات مع خدمات مُعالجة المدفوعات المالية الرقمية وحلول نقاط البيع في منصة مُوحّدة وسلسة، تتسم بالمرونة وقابلية التوسّع لتلبية احتياجات قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة لتعزيز أعمالها خلال كافة مراحل نموّها.

وتُعيد هذه الشراكة تعريف الطريقة التي تعمل بها الشركات الناشئة والشركات الصغيرة والمتوسطة ضمن الإطار العام للاقتصاد الرقمي في دولة الإمارات.وستجمع هذه الشراكة بين البنية الشبكية المتقدّمة لشركة «دو» ومنصّاتها الرقمية، مع الخبرات الكبيرة لشركة «نتوورك إنترناشيونال» في مجال تقنيات الدفع الرقمي ومعالجة العمليات المالية، حيث تُقدّم «دو» مجموعة متكاملة من حلول الدفع مع خدمات الاتصالات الرقمية، بما يتيح للمحلات التجارية ومتاجر التجزئة قبول المدفوعات بسهولة من العملاء عبر قنوات متعددة، سواء بوابات الدفع للتجارة الإلكترونية أو من خلال حلول نقاط البيع المتقدّمة لقطاع التجزئة. وتمنح هذه المنصة الشركات خططاً فعّالة التكلفة ومدروسة تساعدها على البدء بحجم أعمال صغير ثم التوسّع بكفاءة دون استثمارات أولية مُرهِقة، مع تبسيط العمليات اليومية تحت مظلة مُزوّد موثوق واحد.

وقال فهد الحساوي، الرئيس التنفيذي لشركة «دو»: تسعى «دو» من خلال هذا التعاون إلى بناء شراكة شاملة تدعم نمو الأعمال وتساعد المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، من خلال تقديم حلول متكاملة تساعد عملاءنا على الاتصال والبيع والنمو. وتمثّل هذه الشراكة تطوراً جوهرياً في أسلوب خدمتنا لمجتمع الأعمال، إذ نوفّر للشركات الصغيرة والمتوسطة كل ما تحتاجه للنجاح في الاقتصاد الرقمي اليوم، عبر منصة موحّدة موثوقة.

وتركّز «دو» من خلال هذا التعاون على تقديم حلول ذكية تُمكّن الشركات من «الاتصال والبيع والنمو» بصفتها شريك نمو موثوق يوفّر تقنيات آمنة وقابلة للموائمة ضمن منصة شاملة كما تُعالج الشراكة فجوة محورية في السوق عبر تعزيز الشمول المالي للشركات الصغيرة والمتوسطة ذات الوصول المحدود للخدمات المصرفية، ودفع التحوّل نحو معاملات غير نقدية بما ينسجم مع أجندة الاقتصاد الرقمي في دولة الإمارات.

من جانبه، قال مراد جاغري سوزر، الرئيس التنفيذي لمجموعة «نتوورك إنترناشيونال»: تتمثل مهمتنا في تمكين الأعمال والمساهمة في بناء اقتصادات رقمية شاملة قائمة على الابتكار وتأتي شراكتنا مع «دو» لتعزيز هذه المهمة من خلال توسيع نطاق وصول خدماتنا، وتعزيز قيمة العملاء، وجعل عمليات الدفع أكثر سهولة وذكاءً وأمانًا للجميع في دولة الإمارات ومن خلال هذا التعاون، ستحصل الشركات على إمكانية الوصول إلى منظومة متكاملة وسلسة تمكّنها من التواصل وإجراء المعاملات بثقة، مع الحفاظ على موقعها في طليعة الابتكار في مجال المدفوعات. وأود أن أتوجه بالشكر لشركائنا في «دو» على ثقتهم، ولفرق عملنا على التفاني والجهد الكبير الذي جعل هذه الشراكة ممكنة.