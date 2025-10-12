«دبي الرقمية» تنطلق برؤية مستقبلية في «جيتكس جلوبال 2025»

دبي (الاتحاد)

تشارك حكومة دبي في معرض «جيتكس جلوبال 2025» من خلال جناح متكامل تنظمه دبي الرقمية، يضم أكثر من 50 جهة حكومية وغير حكومية وشركاء استراتيجيين في مسيرة التحول الرقمي.

وتشارك دبي الرقمية ضمن جناح حكومة دبي بباقة من أبرز المبادرات والمشاريع التي ترتكز على التقنيات المتقدمة والذكاء الاصطناعي، بما يُعزّز مكانة دبي كعاصمة رقمية عالمية ونموذجاً رائداً لمدن المستقبل.

ويشارك في جناح حكومة دبي كشريك بلاتيني كل من «إي آند»، «دو»، «إماراتك»، و«الإمارات للمزادات»، ويشارك كشريك استراتيجي للعدالة المجلس القضائي والذي يضم محاكم دبي، دائرة النيابة العامة، جهاز التفتيش القضائي، مركز فض المنازعات الإيجارية، محاكم مركز دبي المالي العالمي، ومعهد دبي القضائي.ويشهد جناح حكومة دبي هذا العام إطلاق واستعراض باقة من المبادرات والخدمات الرقمية الذكية، المصممة لتسخير التكنولوجيا في خدمة الإنسان، عبر تجارب حكومية رقمية رائدة تهدف إلى تسهيل حياة الأفراد وتعزيز جودة الحياة.

وأشار حمد عبيد المنصوري، مدير عام دبي الرقمية، إلى أهمية هذا الحدث وقال: «جيتكس جلوبال هو الحدث الذي يترقبه العالم كل عام، باعتباره محطة تجمع صناع القرار والخبراء على حوارات التكنولوجيا وبناء المستقبل.

وفي ضوء حالة اللايقين التي يشهدها العالم بتغيراته المتسارعة، يُشكّل جيتكس جلوبال إطلالة متقدمة على المشهد المستقبلي للمدن والأعمال، ومنصة للتواصل العالمي والحوار وتبادل الخبرات والتجارب، بما ينعكس على الجميع.

وأصبح هذا الحدث السنوي أحد العناوين البارزة لريادة دبي وموقعها القيادي في مسيرة التحول الرقمي التي تهدف لتعزيز جودة حياة الإنسان ودفع مسيرة الاقتصاد الرقمي قدماً نحو آفاق غير مسبوقة.

ونحن في دبي الرقمية، وفي حكومة دبي عموماً، نرى في هذه المحطة السنوية مناسبة لتجديد عزمنا على تحقيق الأهداف العليا لدبي، وتجسيد رؤى قيادتها الرشيدة بإقامة المدينة الذكية التي تنطلق من مفهوم «المدينة كخدمة» لتقدم للإنسان منظومة متكاملة من الخدمات الاستباقية والتنبئية التي يتشارك فيها القطاعان الحكومي والخاص بمؤازرة من مجتمع نابض بالحياة، يعيش أسلوب حياة رقمي متقدم». وسيُركّز المعرض هذا العام على أحدث التطورات في الذكاء الاصطناعي، الأمن السيبراني، الحوسبة السحابية، المدن الذكية، وتقنيات الجيل القادم، إلى جانب تخصيص مساحة واسعة لعرض ابتكارات الشركات الناشئة التي تشكل رافداً رئيسياً لاقتصاد المستقبل.

وبفضل حجم المشاركة القياسي، يؤكد «جيتكس جلوبال 2025» مكانة دبي الريادية وجهةً عالميةً للابتكار، ومركزاً يجمع بين العقول والأفكار والمشاريع التي تصوغ المستقبل الرقمي.