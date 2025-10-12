الإثنين 13 أكتوبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

«دبي الرقمية» تنطلق برؤية مستقبلية في «جيتكس جلوبال 2025»

«دبي الرقمية» تنطلق برؤية مستقبلية في «جيتكس جلوبال 2025»
12 أكتوبر 2025 19:52

دبي (الاتحاد) 
تشارك حكومة دبي في معرض «جيتكس جلوبال 2025» من خلال جناح متكامل تنظمه دبي الرقمية، يضم أكثر من 50 جهة حكومية وغير حكومية وشركاء استراتيجيين في مسيرة التحول الرقمي.
وتشارك دبي الرقمية ضمن جناح حكومة دبي بباقة من أبرز المبادرات والمشاريع التي ترتكز على التقنيات المتقدمة والذكاء الاصطناعي، بما يُعزّز مكانة دبي كعاصمة رقمية عالمية ونموذجاً رائداً لمدن المستقبل.
ويشارك في جناح حكومة دبي كشريك بلاتيني كل من «إي آند»، «دو»، «إماراتك»، و«الإمارات للمزادات»، ويشارك كشريك استراتيجي للعدالة المجلس القضائي والذي يضم محاكم دبي، دائرة النيابة العامة، جهاز التفتيش القضائي، مركز فض المنازعات الإيجارية، محاكم مركز دبي المالي العالمي، ومعهد دبي القضائي.ويشهد جناح حكومة دبي هذا العام إطلاق واستعراض باقة من المبادرات والخدمات الرقمية الذكية، المصممة لتسخير التكنولوجيا في خدمة الإنسان، عبر تجارب حكومية رقمية رائدة تهدف إلى تسهيل حياة الأفراد وتعزيز جودة الحياة.

  • «دبي الرقمية» تنطلق برؤية مستقبلية في «جيتكس جلوبال 2025»
أخبار ذات صلة
هالاند يقود «الجيل الذهبي» لإعادة المجد إلى النرويج
ميسي في المدرجات.. مدرب الأرجنتين يختبر «الجيل الجديد»!

وأشار حمد عبيد المنصوري، مدير عام دبي الرقمية، إلى أهمية هذا الحدث وقال: «جيتكس جلوبال هو الحدث الذي يترقبه العالم كل عام، باعتباره محطة تجمع صناع القرار والخبراء على حوارات التكنولوجيا وبناء المستقبل. 
وفي ضوء حالة اللايقين التي يشهدها العالم بتغيراته المتسارعة، يُشكّل جيتكس جلوبال إطلالة متقدمة على المشهد المستقبلي للمدن والأعمال، ومنصة للتواصل العالمي والحوار وتبادل الخبرات والتجارب، بما ينعكس على الجميع.
وأصبح هذا الحدث السنوي أحد العناوين البارزة لريادة دبي وموقعها القيادي في مسيرة التحول الرقمي التي تهدف لتعزيز جودة حياة الإنسان ودفع مسيرة الاقتصاد الرقمي قدماً نحو آفاق غير مسبوقة.
ونحن في دبي الرقمية، وفي حكومة دبي عموماً، نرى في هذه المحطة السنوية مناسبة لتجديد عزمنا على تحقيق الأهداف العليا لدبي، وتجسيد رؤى قيادتها الرشيدة بإقامة المدينة الذكية التي تنطلق من مفهوم «المدينة كخدمة» لتقدم للإنسان منظومة متكاملة من الخدمات الاستباقية والتنبئية التي يتشارك فيها القطاعان الحكومي والخاص بمؤازرة من مجتمع نابض بالحياة، يعيش أسلوب حياة رقمي متقدم». وسيُركّز المعرض هذا العام على أحدث التطورات في الذكاء الاصطناعي، الأمن السيبراني، الحوسبة السحابية، المدن الذكية، وتقنيات الجيل القادم، إلى جانب تخصيص مساحة واسعة لعرض ابتكارات الشركات الناشئة التي تشكل رافداً رئيسياً لاقتصاد المستقبل.
وبفضل حجم المشاركة القياسي، يؤكد «جيتكس جلوبال 2025» مكانة دبي الريادية وجهةً عالميةً للابتكار، ومركزاً يجمع بين العقول والأفكار والمشاريع التي تصوغ المستقبل الرقمي.

 

آخر الأخبار
هالاند يقود «الجيل الذهبي» لإعادة المجد إلى النرويج
الرياضة
هالاند يقود «الجيل الذهبي» لإعادة المجد إلى النرويج
اليوم 14:26
ميسي في المدرجات.. مدرب الأرجنتين يختبر «الجيل الجديد»!
الرياضة
ميسي في المدرجات.. مدرب الأرجنتين يختبر «الجيل الجديد»!
اليوم 14:25
فاشرو وريندركنيش يحصدان ثمار «مغامرة شنغهاي» المدهشة
الرياضة
فاشرو وريندركنيش يحصدان ثمار «مغامرة شنغهاي» المدهشة
اليوم 14:23
بتنظيم جمعية الإمارات.. «كردستان لجمال الخيل» تسجّل نجاحاً كبيراً
الرياضة
بتنظيم جمعية الإمارات.. «كردستان لجمال الخيل» تسجّل نجاحاً كبيراً
اليوم 14:20
رئيس الدولة والرئيس القبرصي يبحثان هاتفياً علاقات البلدين والتطورات الإقليمية
علوم الدار
رئيس الدولة والرئيس القبرصي يبحثان هاتفياً علاقات البلدين والتطورات الإقليمية
اليوم 14:18
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©