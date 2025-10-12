«جمارك أبوظبي» تشارك في «جيتكس 2025» بحلول ابتكارية تدعم ريادتها العالمية

دبي (الاتحاد)

تشارك الإدارة العامة لجمارك أبوظبي ضمن جناح حكومة أبوظبي في الدورة الـ 45 لمعرض جيتكس جلوبال 2025، حيث تستعرض أبرز مشاريعها التقنية وتُطلق أحدث حلولها المبتكرة التي تعتمد الذكاء الاصطناعي، بهدف تعزيز كفاءة منظومة العمل الجمركي وتحقيق الريادة العالمية، بما يُسهم في تسهيل حركة التجارة وتقديم خدمات مميزة تنسجم مع التوجهات الحكومية لترسيخ مكانة أبوظبي كمركز اقتصادي عالمي جاذب للاستثمارات يتميز ببنية تحتية متطورة داعمة للنمو المستدام.

كما تعرض جمارك أبوظبي مشروع المترجم الجمركي الذكي، الذي طُوِّر بالكامل داخلياً بقيادة وإشراف ومشاركة من عقول إماراتية واعدة، وهو عبارة عن منصة تفاعلية مدعومة بتقنيات الذكاء الاصطناعي، تهدف إلى تسهيل التواصل اللحظي للحوارات والإجراءات الجمركية بين موظفي الجمارك والمتعاملين من مختلف الجنسيات بأكثر من 90 لغة، من خلال دمج الترجمة الصوتية والنصية ولغة الإشارة في منصة موحّدة وآمنة تضمن دقة التواصل وسريته.

ويساهم المترجم الذكي في تقليل الوقت اللازم للإجراءات، وتفادي الأخطاء الناتجة عن الحواجز اللغوية، مما يرفع من جودة تجربة المتعامل، ويُعزز كفاءة الخدمات الجمركية على مستوى المنافذ الحدودية.

وقال محمد حسين البلوشي، رئيس الاتصال والتسويق المؤسسي في جمارك أبوظبي، إن مشاركة جمارك أبوظبي في معرض جيتكس جلوبال 2025 ضمن جناح حكومة أبوظبي تأتي انطلاقاً من حرصها على تعزيز دور الابتكار والتكنولوجيا الحديثة في تطوير العمل الجمركي، وتقديم خدمات ذكية تدعم التوجهات الحكومية وتدفع بعجلة التميز والريادة في القطاع الجمركي على المستوى المحلي والدولي.

وأشار البلوشي إلى أن جيتكس جلوبال يعتبر منصة مثالية لتبادل الأفكار وفتح آفاق أوسع لتعزيز الشراكات واستشراف المستقبل والاطلاع على آخر ما توصلت إليه التكنولوجيا للاستفادة منها في تحسين الكفاءة التشغيلية، بما يُسهم في تحقيق تطلعات حكومة أبوظبي في بناء اقتصاد معرفي متقدم.