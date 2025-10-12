«إكسباند نورث ستار» ضمن «جيتكس جلوبال» تسهم بتوسع شركات ناشئة من 180 دولة

دبي (الاتحاد)

انسجاماً مع المكانة الدولية لفعالية «إكسباند نورث ستار» على اعتباره أكبر الفعاليات العالمية للمستثمرين وللشركات الناشئة ضمن جيتكس جلوبال، استقطبت نسخة الذكرى العاشرة أكثر من 2000 شركة ناشئة و1200 مستثمر من 180 دولة، من ضمنها البرازيل كشريك دولي، بالإضافة إلى مشاركة جديدة من الإكوادور وتشيلي.

وفي ظل وصول حجم الاستثمارات العالمية في رأس المال الاستثماري إلى 368 مليار دولار أميركي في عام 2024، تتعاظم أهمية الدور الذي تؤديه الفعالية في دعم توسّع المنظومة الرقمية حول العالم.

يمتد برنامج «إكسباند نورث ستار» على مدى أربعة أيام بين 12 و15 أكتوبر، وصُمّم لرفع مستويات التمويل والتوسّع وتدفّق الصفقات إلى آفاق جديدة، بما يحفّز الشراكات ويقود نمواً رقمياً شاملاً في اقتصادات الذكاء الاصطناعي الناشئة.

بناء الجسور

بصفتها شريك الدولة الرسمي الأول في تاريخ الفعالية، تحضر البرازيل بقوة مع أكثر من 50 شركة ناشئة من بين أكثر الشركات حيوية في البلاد، التي تعرض حلولها خلال «إكسباند نورث ستار 2025».

وأكدت تاتيانا رييرا، المديرة التنفيذية لمكتب أبيكس برازيل في دبي، وهي وكالة البرازيل الوطنية للترويج للتجارة والاستثمار، في كلمتها الافتتاحية يوم 12 أكتوبر، على الدور المحوري لدولة الإمارات في رعاية الابتكار وبناء الشراكات الدولية.

وقالت رييرا: «اليوم تُعدّ البرازيل موطناً لأحد أكبر النُّظُم البيئية للشركات الناشئة ورأس المال الاستثماري وحقوق الملكية الخاصة في العالم، مع أكثر من 20 ألف شركة ناشئة في البلاد. وجود أبيكس برازيل في «إكسباند نورث ستار» يهدف إلى بناء جسور بين البرازيل والعالم، وخاصة هنا في دبي.

وتُعد غرفة دبي من أبرز شركائنا، ولهذا يكتسب هذا الحدث أهمية خاصة بالنسبة لنا. الأمر لا يقتصر على عرض الشركات الناشئة، بل يشمل أيضاً التشارُك في صناعة المستقبل بين البرازيل والإمارات، وبين البرازيل وبقية العالم - وهذه هي أجندتنا في إكسباند نورث ستار».

أسواق جديدة

ومنذ انطلاق نسخته الأولى في 2016، واصل «إكسباند نورث ستار» توسيع حضوره وسمعته عالمياً، فاستقطب المؤسسين والمستثمرين وروّاد الأعمال والتنفيذيين في قطاع الأعمال والشركاء الاستراتيجيين من القطاعين العام والخاص من مختلف أنحاء العالم، بما في ذلك دول تشارك للمرة الأولى.

ومن بين العارضين الجدد الإكوادور، وقد شدّد فيليبي ريبادينيرا، سفير الإكوادور لدى دولة الإمارات، خلال وجوده في إكسباند نورث ستار على أهمية حضور بلاده ضمن جيتكس، قائلًا: نفخر بعرض أكثر من 22 شركة أكوادورية، من ضمنها 20 شركة ناشئة، تقدّم حلولًا تمتد من الخدمات المصرفية المعزَّزة بالذكاء الاصطناعي إلى التقنيات الطبية المتقدمة، وإنّ دبي والإمارات تستثمران بقوة لتكونا مركزاً عالمياً للبيانات والذكاء الاصطناعي، ونرى فرصة هائلة للبناء على هذا الزخم، وفي فبراير، خلال القمة العالمية للحكومات، نتوقع توقيع مذكرة مهمة لإنشاء ممر لوجستي للتكنولوجيا خطوة إضافية نحو شراكة أعمق تحقق المكسب للطرفين بين الإكوادور والإمارات.

كما تشارك تشيلي للمرة الأولى في «إكسباند نورث ستار» عبر 12 شركة خدمات مبتكرة تغطي قطاعات متنوعة تشمل قطاع المناجم والتعليم، والتمويل، والإنشاءات، والترفيه. وإلى جانب ذلك، ستُسهم قمة الابتكار بين تشيلي ودبي التي سيستضيفها الجناح التشيلي في تعزيز حضور تشيلي في دولة الإمارات ودول الشرق الأوسط الأخرى، دعمًا لمسار تنويع الصادرات التشيليّة.

شراكات عالمية

وقّع مركز دبي التجاري العالمي، الجهة المنظمة لفعاليات «جيتكس جلوبال» و«إكسباند نورث ستار»، حزمة من الشراكات مع عدد من الجهات الدولية خلال اليوم الأول من الفعالية في دبي هاربور وتشمل هذه الشراكات مختلف الدول الرئيسية، ومن بينها تفاهمات مع بريسَيت و28 ديجيتال وأبيكس برازيل وغرفة التجارة والصناعة في صربيا.

وتُرسِّخ هذه الشراكات مكانة مركز دبي التجاري العالمي كمنصة عالمية شاملة انطلق منها أكثر من 8000 مؤسس لتوسيع أعمالهم على مدى السنوات.ويعكس جيتكس جلوبال وإكسباند نورث ستار طموح حكومة دبي في رعاية الابتكار واستقطاب المواهب العالمية، مع التطلّع إلى توليد 30000 وظيفة جديدة بحلول 2030 وإيجاد ما لا يقل عن 10 شركات يونيكورن - أي شركات يتجاوز تقييمها مليار دولار أميركي - بحلول 2031.