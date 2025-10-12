الإثنين 13 أكتوبر 2025 أبوظبي الإمارات
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

«العالمية للمناطق الحرة» تختتم مؤتمرها الـ 11 في هاينان

«العالمية للمناطق الحرة» تختتم مؤتمرها الـ 11 في هاينان
13 أكتوبر 2025 00:59

هاينان (الاتحاد)

اختتمت المنظمة العالمية للمناطق الحرة أعمال الدورة الحادية عشرة من مؤتمرها الدولي السنوي، والذي استضافته مقاطعة هاينان الصينية على مدار ثلاثة أيام.
واستقطب أكثر من 1200 مشارك من 70 دولة، إلى جانب 16 وفداً وزارياً رفيع المستوى، وممثلين عن منظمات اقتصادية وتجارية دولية. وتضمّن اليوم الختامي انعقاد اجتماع الجمعية العامة السنوي، حيث جرت المصادقة على حزمة من القرارات الاستراتيجية الهادفة إلى تطوير آلية عمل المنظمة وتعزيز شبكتها العالمية من المناطق الحرة، كما أُجريت انتخابات مجلس إدارة المنظمة العالمية للمناطق الحرة لفترة جديدة. وشهد حفل الختام حضور ليو شاومينغ، محافظ مقاطعة هاينان، إلى جانب الدكتور محمد الزرعوني، رئيس المنظمة العالمية للمناطق الحرة، وعدد من كبار المسؤولين والمشاركين من مختلف الدول.
وأعرب شاومينغ عن تقديره الكبير لاختيار هاينان لاستضافة هذا الحدث الدولي البارز، مشيراً إلى أن مؤتمر المنظمة الدولي يُمثّل منصة مهمة لتبادل الخبرات العالمية في تطوير المناطق الحرة وتعزيز التكامل الاقتصادي الدولي. كما أشاد بالتعاون البنّاء مع المنظمة العالمية للمناطق الحرة، مؤكداً حرص حكومة هاينان على مواصلة دعم المبادرات الهادفة إلى تعزيز دور المناطق الحرة كمحركات رئيسية للنمو الاقتصادي المستدام.

الصين
هاينان
المنظمة العالمية للمناطق الحرة
المناطق الحرة
