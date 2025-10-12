الإثنين 13 أكتوبر 2025 أبوظبي الإمارات
اقتصاد

«الاتحادية للضرائب» تكشف عن مُبادراتها في مجالي الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي

خالد البستاني
13 أكتوبر 2025 00:59

دبي (الاتحاد)

تشارك الهيئة الاتحادية للضرائب في فعاليات الدورة الـ 45 لمعرض «جيتكس جلوبال 2025» الذي يُركز في دورته الجديدة على قطاعات تقنية متنوعة من بينها أحدث التطورات في التكنولوجيا الحيوية والذكاء الاصطناعي ومراكز البيانات.
وقال خالد علي البستاني، مدير عام الهيئة الاتحادية للضرائب: «تمثل مشاركتنا في (جيتكس جلوبال) الذي يُعد الحدث التكنولوجي الأضخم عالمياً، فرصةً مهمةً للاطلاع على أحدث ما توصلت إليه التقنية العالمية في القطاع الضريبي، والاستفادة منها في التطوير المُستمر للبنية الرقمية للهيئة وخدماتها، بما يدعم خططها لتوسيع نطاق اعتمادها على تقنيات الذكاء الاصطناعي لضمان استمرارية رفع كفاءة أنظمتها التشغيلية، وتسريع الإجراءات الضريبية، ومواصلة توفير أعلى مستويات كفاءة وأمن البيانات والمعلومات».
وأضاف: «خلال مُشاركتها في المعرض، تُسلط الهيئة الضوء على رؤيتها الشاملة وأحدث مبادراتها التطويرية وخططها المُستقبلية في مجالي الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي، بما يواكب استراتيجية الحكومة في هذا المجال التي تهدف إلى التحول الذكي لجميع الخدمات اعتماداً على توفير خدمات ذكية سلسة واستباقية، عبر تقديم نماذج مُبتكرة تعكس ريادة وتميُّز منظومة العمل الحكومي، وتعزز الجهود المبذولة لتلبية تطلعات المُتعاملين لإنجاز معاملاتهم بسهولة وسرعة وكفاءة».
وأكدت الهيئة أن مشاركتها تعكس حرصها الدائم على متابعة أحدث الأنظمة التكنولوجية الضريبية، وتعزيز علاقات التعاون مع شركائها الاستراتيجيين في القطاعين الحكومي والخاص للارتقاء المستمر بالمنظومة الضريبية، حيث تستعرض الهيئة في منصتها حزمة من مشاريعها الجديدة في مجال الذكاء الاصطناعي، وآخر مُستجدات التحديث والتطوير على المشاريع القائمة.
وأوضحت أنها ستسلط الضوء خلال المعرض على 5 مُبادرات ضريبية مهمة في مجال الذكاء الاصطناعي.

الهيئة الاتحادية للضرائب
دبي
الإمارات
جيتكس جلوبال
معرض جيتكس جلوبال
جيتكس
معرض جيتكس
خالد البستاني
خالد علي البستاني
