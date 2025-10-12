الإثنين 13 أكتوبر 2025 أبوظبي الإمارات
اقتصاد

محمد بن راشد بن محمد بن راشد آل مكتوم: «إكسباند نورث ستار» يجسد تطلعات دبي في تحفيز الابتكار وصناعة الفرص

محمد بن راشد بن محمد بن راشد آل مكتوم خلال جولته بالمعرض وفي الصورة عمر العلماء (وام)
13 أكتوبر 2025 00:59

دبي (وام)

زار سموّ الشيخ محمد بن راشد بن محمد بن راشد آل مكتوم، معرض «إكسباند نورث ستار 2025»، الحدث الأكبر عالمياً في ربط الشركات الناشئة بالمستثمرين.
وأشاد سموّه بالمعرض وما يقدّمه في دورته العاشرة من منصّة متكاملة لتلاقي العقول والاستثمارات، وتسريع نمو منظومة ريادة الأعمال والاقتصاد الرقمي، مؤكداً أن «إكسباند نورث ستار» يجسد تطلعات دبي في تحفيز الابتكار وصناعة الفرص، بوصفه منصة رائدة تجمع نخبة روّاد الأعمال والمستثمرين وصنّاع التكنولوجيا تحت سقف واحد لتبادل الخبرات وبناء شراكات نوعية تدفع نمو الاقتصاد الرقمي، وتسرّع تبنّي التقنيات المتقدمة.
وقال سموه: «المعرض يؤكد مكانة دبي حاضنةً عالميةً للمواهب والاستثمارات، وبيئةً قادرةً على تحويل الأفكار إلى إنجازات ملموسة تُسهم في تعزيز تنافسية القطاعات الحيوية، وترسّخ مسيرة التنمية المستدامة وجودة الحياة لأفراد المجتمع».
 رافق سموه، خلال الزيارة، كلٌّ من: معالي عمر سلطان العلماء، وزير دولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بُعد، رئيس مجلس إدارة غرفة دبي للاقتصاد الرقمي، ومحمد علي راشد لوتاه، مدير عام غرف دبي، وسعيد القرقاوي، نائب رئيس غرفة دبي للاقتصاد الرقمي.
وشملت زيارة سموه للمعرض جولة لعدد من أجنحة الدول والشركات المشاركة في المعرض، ولقاءات مع مستثمرين من شركات تعمل في مجالات التقنية والذكاء الاصطناعي وروّاد وممثلي شركات ناشئة من فئة «يونيكورن»، إضافة إلى حضور جلسة حوارية تناولت آفاق العقد القادم من ابتكارات الشركات الناشئة ومكانة دولة الإمارات كعاصمة عالمية لريادة الأعمال.
واستهلّ سموّه جولته بالاطلاع على أحدث الحلول والتطبيقات التي تقدمها الدول والشركات المشاركة، حيث توقّف سموّه عند جناح شركة الاتصالات السعودية «STC»، واستمع إلى شرح حول المبادرات والمنصّات الداعمة لاقتصاد المعرفة، وتطبيقات الجيل القادم من الاتصالات والبُنى الرقمية الداعمة لابتكارات الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء، وما توفره من فرص لنمو الشركات الناشئة وتوسّعها إقليمياً.
وزار سموّه الجناح الهولندي وتعرّف إلى منظومة الشركات الناشئة المشاركة، والحلول القائمة على التكنولوجيا النظيفة والتقنيات العميقة، وما تقدّمه من شراكات بحثية وصناعية تسهم في تعزيز الاستدامة، وتبنّي الابتكار في قطاعات حيوية.
كما توقّف سموّه عند جناح غرفة دبي للاقتصاد الرقمي، واطّلع على برامجها ومبادراتها لتمكين روّاد الأعمال، وتيسير الوصول إلى الأسواق والتمويل.

