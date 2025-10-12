«جيتكس جلوبال 2025» ينطلق في دبي اليوم بمشاركة 6800 عارض

دبي (الاتحاد)

ينطلق في دبي اليوم معرض «جيتكس جلوبال 2025» أكبر فعالية عالمية في مجالي التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، ليُسلّط الضوء على أحدث التطورات في التكنولوجيا الحيوية والذكاء الاصطناعي الفيزيائي والحوسبة الكمومية وأشباه الموصلات ومراكز البيانات.

ويقام المعرض في مركز دبي التجاري العالمي خلال الفترة من 13 إلى 17 أكتوبر 2025، ويستقطب أكثر من 6800 شركة تقنية، و2000 شركة ناشئة من 180 دولة.

وتقام فعاليات المعرض في وقتٍ يشهد فيه العالم تسارعاً غير مسبوق في قدرات الذكاء الاصطناعي، الذي يواصل توسيع إمكاناته لمعالجة تحديات كبرى كانت تُعد مستعصية في السابق بدءاً من علاج الأمراض الوراثية، مروراً بتحسين أنماط التنقّل ضمن المناطق العمرانية، وصولاً إلى تعزيز كفاءة مراكز البيانات المستدامة.