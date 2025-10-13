الثلاثاء 14 أكتوبر 2025 أبوظبي الإمارات
اقتصاد

الذهب عند مستوى قياسي جديد

الذهب(موضوعية)
13 أكتوبر 2025 09:46

ارتفع الذهب لمستوى قياسي جديد اليوم الاثنين مدعوما بالطلب على الملاذ الآمن وسط تجدد التوتر التجاري بين الولايات المتحدة والصين وتوقعات خفض مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) لأسعار الفائدة.
وصعدت الفضة أيضاً لأعلى مستوى لها على الإطلاق.
وزاد الذهب في المعاملات الفورية 0.7 بالمئة إلى 4044.29 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0253 بتوقيت جرينتش، بعد أن سجل مستوى قياسيا مرتفعا عند 4059.30 دولار في وقت سابق من الجلسة.
وارتفعت العقود الأميركية الآجلة للذهب تسليم ديسمبر 1.6 بالمئة إلى 4062.50 دولار.
وقفزت الفضة في المعاملات الفورية اثنين في المئة إلى مستوى قياسي بلغ 51.52 دولار للأوقية، متأثرة بالعوامل ذاتها التي تحرك الذهب.
وارتفع البلاتين 2.6 بالمئة إلى 1628.80‭‭ ‬‬دولار، وزاد البلاديوم 2.6 بالمئة إلى 1442.06 دولار.

