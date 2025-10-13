الثلاثاء 14 أكتوبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

تراجع الدولار

أوراق من عملة الدولار الأميركي
13 أكتوبر 2025 11:40

استمرت الضغوط على الدولار اليوم الاثنين.

وهبط مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأميركية مقابل ست عملات رئيسية، بنسبة 0.1 بالمئة إلى 98.908.

وارتفع الدولار 0.5 بالمئة مقابل العملة اليابانية إلى 151.89 ين.
وتذبذبت أسواق العملات الرقمية بين المكاسب والخسائر بعد عمليات البيع الحادة التي شهدتها يوم الجمعة، إذ ارتفع سعر بتكوين في أحدث تداول 0.2 بالمئة إلى 114849.14 دولار. وسجل الذهب مستوى قياسياً جديداً بلغ 4078.05 دولار بعد أن تسارعت وتيرة نمو الصادرات الصينية في سبتمبر.

وتداول اليوان في المعاملات الخارجية عند 7.1357 يوان للدولار، إذ ارتفع 0.2 بالمئة في المعاملات الآسيوية.
وارتفع الدولار الأسترالي 0.8 بالمئة في المعاملات المبكرة ولامس 0.6525 دولار. وزاد الدولار النيوزيلندي 0.3 بالمئة إلى 0.5735 دولار.

وصعد الجنيه الإسترليني 0.1 بالمئة إلى 1.3347 دولار.

أخبار ذات صلة
الدولار يرتفع مع استمرار الإغلاق الحكومي بأميركا
الين يتراجع لأدنى مستوى في شهرين مقابل الدولار
المصدر: وكالات
الدولار
الدولار الأميركي
آخر الأخبار
الرئيس الأميركي دونالد ترامب
الأخبار العالمية
السيسي يمنح ترامب «قلادة النيل»
اليوم 01:05
رجل إطفاء روسي يعمل داخل موقع محترق بعد ضربة عسكرية أوكرانية (رويترز)
الأخبار العالمية
الكرملين يستبعد اتصالاً بين بوتين وترامب حالياً
اليوم 01:05
المشاركون خلال اجتماع على هامش قمة السلام في شرم الشيخ (من المصدر)
الأخبار العالمية
دول مشاركة بـ«قمة شرم الشيخ»: أهمية تدفق المساعدات إلى غزة
اليوم 01:05
عنصر حوثي يطلق قذيفة تجاه مناطق مأهولة بالسكان (أرشيفية)
الأخبار العالمية
اليمن: «الحوثي» لا يمكن أن تخضع للسلام أو التعايش
اليوم 01:04
منصور بن زايد خلال مشاركته في قمة شرم الشيخ (تصوير: عيسى الحمادي)
الأخبار العالمية
«قمة شرم الشيخ»: كفى حرباً ومرحباً بالسلام
اليوم 01:04
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©