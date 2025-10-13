تراجع الدولار

استمرت الضغوط على الدولار اليوم الاثنين.



وهبط مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأميركية مقابل ست عملات رئيسية، بنسبة 0.1 بالمئة إلى 98.908.



وارتفع الدولار 0.5 بالمئة مقابل العملة اليابانية إلى 151.89 ين.

وتذبذبت أسواق العملات الرقمية بين المكاسب والخسائر بعد عمليات البيع الحادة التي شهدتها يوم الجمعة، إذ ارتفع سعر بتكوين في أحدث تداول 0.2 بالمئة إلى 114849.14 دولار. وسجل الذهب مستوى قياسياً جديداً بلغ 4078.05 دولار بعد أن تسارعت وتيرة نمو الصادرات الصينية في سبتمبر.



وتداول اليوان في المعاملات الخارجية عند 7.1357 يوان للدولار، إذ ارتفع 0.2 بالمئة في المعاملات الآسيوية.

وارتفع الدولار الأسترالي 0.8 بالمئة في المعاملات المبكرة ولامس 0.6525 دولار. وزاد الدولار النيوزيلندي 0.3 بالمئة إلى 0.5735 دولار.



وصعد الجنيه الإسترليني 0.1 بالمئة إلى 1.3347 دولار.