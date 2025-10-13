الثلاثاء 14 أكتوبر 2025 أبوظبي الإمارات
«الطوارئ والأزمات» بأبوظبي يستعرض مبادراته المبتكرة في «جيتكس العالمي»

«الطوارئ والأزمات» بأبوظبي يستعرض مبادراته المبتكرة في «جيتكس العالمي»
13 أكتوبر 2025 15:37


دبي (الاتحاد)
يستعرض مركز إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث لإمارة أبوظبي أحدث مشاريعه الرقمية ومبادراته المبتكرة، خلال مشاركته في الدورة الخامسة والأربعين من معرض «جيتكس جلوبال 2025» ضمن جناح حكومة أبوظبي.
ويقدم المركز مجموعة من الحلول التقنية المتقدمة التي تعكس جهوده في تبنّي أحدث الابتكارات لتعزيز الاستجابة للطوارئ والأزمات والكوارث.
كما يستعرض «منصة جاهزية»، وهي منصة رقمية متكاملة تهدف إلى تحسين التنسيق بين الجهات المعنية، وضمان سرعة وفعالية الاستجابة في حالات الطوارئ، بالاعتماد على محاكاة الواقع بدقة عالية، حيث ترسم معياراً جديداً للاستعداد الذكي للطوارئ في أبوظبي.
ومن المقرر أن يُبرم المركز اتفاقياتٍ لتعزيز التعاون في مجالات الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات وتحسين عمليات إدارة الأزمات.
وأكد مطر سعيد النعيمي، مدير عام مركز إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث لإمارة أبوظبي، أن مشاركة المركز في معرض جيتكس العالمي 2025 تأتي في إطار التزامه بمواكبة أحدث التطورات التقنية وتوطيد مسارات التعاون والشراكة وتبادل الخبرات مع الجهات الرائدة محلياً ودولياً.
وقال: نحرص في مركز إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث لإمارة أبوظبي على المشاركة في مختلف الفعاليات المحلية والعالمية التي تتيح لنا الفرصة لمد جسور التعاون مع الجهات وتطوير الشراكات متعددة القطاعات وتسليط الضوء على مبادراتنا ومشاريعنا المبتكرة.
وأضاف: نعمل على تسخير التقنيات المتقدمة المعتمدة على الذكاء الاصطناعي لتحليل المخاطر، كما نولي أهمية بالغة للعمل المؤسسي المشترك كركيزة أساسية لجهودنا الرامية إلى تمكين الكفاءات والكوادر المحلية وترسيخ مكانة إمارة أبوظبي الرائدة في الاستعداد والجاهزية للتعامل مع أي حدث طارئ.

