اقتصاد

«الشؤون الإسلامية والأوقاف» تستعرض خدماتها الذكية والرقمية خلال «جيتكس»

«الشؤون الإسلامية والأوقاف» تستعرض خدماتها الذكية والرقمية خلال «جيتكس»
13 أكتوبر 2025 15:39


دبي (الاتحاد)
تعرض الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة، خلال مشاركتها في معرض «جيتكس 2025»، الذي يقام في مركز دبي التجاري العالمي خلال الفترة من 13 حتى 17 أكتوبر الجاري، مجموعة من مبادراتها الذكية والرقمية التي تعكس جهود الهيئة في ترسيخ رسالتها ورؤيتها بطريقة نوعية مميزة تتماشى مع رؤية القيادة الرشيدة وتُحقق استراتيجية حكومة دولة الإمارات في التحول الرقمي الذكية، وتُوفر الخدمات للمتعاملين بطريقة سهلة ومواكبة.
وتضمنت مبادرات الهيئة خدمة «سهيل»، التي يتم فيها استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي للرد على استفسارات العملاء، وتستهدف الجهات الحكومية والخاصة، والمهتمين بخدمات مراكز الاتصال وبتقنيات الذكاء الاصطناعي، والعملاء بشكل عام.
كما استعرضت خدمة التبرع لمبادرة «نزرع مسايدنا» التي أطلقتها لتعزيز المشاركة في تشجير مناطق المساجد بالتبرع، وهي عبارة عن آلة ذكية «كشك» تمكّن الجمهور من التبرع، وتقدم نبتة صغيرة كهدية أو شهادة شكر وتقدير للمتبرِّع على مساهمته.
كما تضمنت المبادرات التعريف بخدمة «تقييم الخطيب باستخدام الذكاء الاصطناعي»، والتي تهدف إلى توفير وعرض خطب الجمعة والأعياد وغيرها للخطيب على جهاز لوحي محمول، مع ميزة إضافية تتمثل في تقييم أداء الخطيب باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي.
كما تم استعراض خدمة «المنصة الوطنية للزكاة»، وهي نظام رقمي موحَّد تم تطويره لإدارة وتوثيق جميع الأنشطة المتعلقة بجمع الزكاة وتوزيعها واستثمار الفائض منها، فيما تستهدف الخدمة أصحاب المصلحة والمنظمات الخيرية، وتُعزّز التنسيق بين الجهات المخوّلة والمسؤولة عن إدارة الزكاة، بما يضمن تخصيص الأموال بدقة وكفاءة وعدالة للمستحقين المؤهلين.

