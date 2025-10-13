الثلاثاء 14 أكتوبر 2025 أبوظبي الإمارات
أبرز الأخبار
اقتصاد

«الإمارات للدراسات» يدشّن تطبيقه الذكي للهاتف المتحرك

«الإمارات للدراسات» يدشّن تطبيقه الذكي للهاتف المتحرك
13 أكتوبر 2025 15:41

 
أبوظبي (وام)
دشّن مركز الإمارات للدراسات والبحوث الإستراتيجية، تطبيقه الذكي للهاتف المتحرك، بالتزامن مع معرض «جيتكس جلوبال 2025»، ليكون نافذة رقمية متكاملة تجمع منتجات المركز البحثية والمعرفية وأبرز فعالياته ومبادراته في منصة تفاعلية عصرية.
ويهدف التطبيق إلى تعزيز دور المركز في نشر المعرفة الاستراتيجية المستندة إلى منهجيات علمية رصينة، وتوفير محتوى علمي موثوق يُسهم في دعم صنّاع القرار، ويوفر أدوات معرفية تسهم في دعم الأكاديميين والباحثين والطلاب والجمهور العام من المهتمين بالشؤون الإستراتيجية، عبر توفير منصة معرفية متكاملة سهلة الاستخدام وواجهة تفاعلية بأسلوب عصري مبتكر.
وقال الدكتور سلطان محمد النعيمي مدير عام مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية، إن المركز سيظل دائماً رصيناً في طرحه ومخرجاته عبر منتجاته التحليلية والمعرفية ومواكباً في الآن ذاته التطورات التكنولوجية والأدوات الذكية الحديثة، ليأتي التطبيق ممازجاً بين عمق الفكر، وسلاسة الطرح، وسهولة الوصول والاستخدام.
من جهته أكد المهندس عمر المنصوري رئيس قسم التطوير والبرامج بالمركز، أن التطبيق يتيح للمستخدمين الوصول بسهولة إلى عدد كبير من المنتجات المتنوعة، ويمكِّنهم من التعديل على شكل الواجهة الأساسية للتطبيق بما يتوافق مع أولوياتهم واهتماماتهم، وتحديد الإشعارات والتنبيهات المرتبطة بها.
ويوفّر التطبيق إمكانية متابعة تطورات الأحداث وآخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية على مدار الساعة عبر منتج «يحدث الآن»، والأحداث المحلية عبر منتج «من الإمارات»، فيما سيقدم مساحة للمتعاملين لتقديم مقترحاتهم لبناء التحسينات المستقبلية عليه.

أخبار ذات صلة
صدور النسخة الإنجليزية من كتاب «الرحم الاصطناعي..» لجمال السويدي
«مجلس أنور قرقاش» ينظّم فعالية توقيع كتاب السويدي «الرحم الاصطناعي..عالم ما بعد التكاثر البشري»
مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية
