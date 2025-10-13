«الفجيرة الوطني» يستعرض حلولاً مصرفية مبتكرة لشركات التكنولوجيا



دبي (الاتحاد)

يشارك بنك الفجيرة الوطني في فعاليات معرض جيتكس العالمي 2025، حيث يسلّط الضوء على مجموعة من الحلول المصرفية المخصّصة لمواكبة احتياجات شركات التكنولوجيا الكبرى والشركات الناشئة في مجال تكنولوجيا المعلومات.

ومن خلال هذه المشاركة يعزّز البنك مكانته كشريك استراتيجي في مجال الخدمات المصرفية لقطاع التكنولوجيا، في ضوء مساعي دولة الإمارات المستمرة لترسيخ مكانتها كمركز عالمي رائد للابتكار.

وبفضل شراكاته القائمة في قطاع التكنولوجيا مع نخبة من الشركات العالمية الرائدة ورواد الابتكار في المنطقة، يتمتع البنك بمكانة متميزة تتيح له دعم الطموحات المالية للشركات التي تسهم في دعم مسيرة التحول الرقمي.

وخلال مشاركته في فعاليات معرض جيتكس جلوبال، يعتزم البنك عرض باقة متكاملة من خدماته المصرفية المخصّصة للمؤسسات والشركات، والتي تشمل، حلول التمويل التجاري لدعم العمليات التشغيلية العابرة للحدود، وخدمات الصرف الأجنبي الخاصة بالمعاملات الدولية، وأدوات إدارة النقد لتعزيز الكفاءة التشغيلي، ومديرو علاقات متخصصون في القطاعات يتمتعون بخبرات واسعة، حيث صممت هذه الخدمات لمواكبة الاحتياجات المتغيرة لشركات التكنولوجيا، بدءاً من الشركات الناشئة سريعة النمو، ووصولاً إلى الشركات القائمة التي تتوسع خارج الحدود.

وقال عدنان أنور، الرئيس التنفيذي لبنك الفجيرة الوطني: تؤكد مشاركة بنك الفجيرة الوطني في فعاليات معرض جيتكس العالمي 2025 على رؤيتنا الطموحة والرامية لتعزيز حضورنا في طليعة الابتكار الرقمي للقطاع المصرفي، ومع مضي دولة الإمارات بخطى متسارعة نحو تحقيق استراتيجية الاقتصاد الرقمي 2031، نواصل التزامنا الراسخ بتقديم حلول مالية رائدة تساعد شركات التكنولوجيا على تحقيق الريادة والنمو والتطور، ويؤكد البنك التزامه بدعم طموحات الشركات الرائدة في مجال التكنولوجيا، ومن خلال توظيف الأدوات الرقمية المتقدمة والخبرات المتخصّصة، لتمكينها من لعب دور مهم في رسم مستقبل الاقتصاد، وتعزيز النمو المستدام، والمساهمة في ترسيخ مكانة دولة الإمارات كمركز عالمي بارز للاقتصاد الرقمي.