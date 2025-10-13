«دبي للخدمات المالية» تُطلق منصة «DFSA Connect» لتقديم خدمات رقمية جديدة



دبي (الاتحاد)

أعلنت سُلطة دبي للخدمات المالية، الجهة التنظيمية المستقلة لمركز دبي المالي العالمي، عن إطلاق منصة DFSA Connect التي تهدف إلى تبسيط وتسريع إجراءات الحصول على التراخيص والموافقات التنظيمية اللازمة لتقديم الخدمات المالية ضمن مركز دبي المالي العالمي أو انطلاقاً منه.

جاء هذا الإعلان خلال مشاركة السلطة في معرض «جيتكس»، الحدث الأكبر للتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي على مستوى العالم.

تلقّت سُلطة دبي للخدمات المالية خلال عام 2025 أعداداً كبيرة من طلبات الترخيص بنسبة زيادة سنوية قدرها 18% في الأشهر التسعة الأولى المنتهية في 30 سبتمبر 2025.

ولن يقتصر دور منصة DFSA Connect الجديدة على تسهيل عملية تقديم التراخيص فحسب، وإنما سيمكّن السّلطة أيضاً من التعامل مع هذه الزيادة المطردة في الطلبات وزيادة كفاءة معالجتها بنسبة متوقعة تصل إلى 33%، مما يساهم في تسريع إنجاز طلبات المتعاملين وحصولهم على التراخيص والموافقات اللازمة.

تشمل المنصة الجديدة العديد من المزايا المتطورة، بما في ذلك الأتمتة الذكية، وتبسيط سير العمليات، بالإضافة إلى توفير نظام إلكتروني سهل الاستخدام يقلل الحاجة إلى التدخل اليدوي ويحد من التأخير.

وقال جمعة ثاني الهاملي، الرئيس التنفيذي للعمليات في سُلطة دبي للخدمات المالية: تُشكّل منصة DFSA Connect نقلة نوعية في جهودنا لحفز الابتكار والنمو في مركز دبي المالي العالمي، فمن خلال استخدام أحدث القدرات الرقمية والتحضير لدمج تقنيات الذكاء الاصطناعي المتقدمة، سنتمكّن من الاستجابة بوتيرة أسرع، والعمل بذكاء أكبر، وتقديم حلول مخصصة تلبي احتياجات الأفراد والشركات على حدٍّ سواء، مما يعزّز الثقة لدى الشركات الحالية ويوسّع آفاق الفرص المتاحة أمام الشركات الجديدة.