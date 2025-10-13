الثلاثاء 14 أكتوبر 2025 أبوظبي الإمارات
اقتصاد

«إيدج» تكشف عن منصة «إيكو» المؤتمتة بالكامل لاكتشاف الاختراقات

«إيدج» تكشف عن منصة «إيكو» المؤتمتة بالكامل لاكتشاف الاختراقات
13 أكتوبر 2025 15:45

 
دبي (الاتحاد)
أعلنت «أوريكس لابز - ORYXLABS»، المتخصّصة في مجال حماية المخاطر الرقمية والحلول السيبرانية المتقدمة والتابعة لمجموعة إيدج، عن إطلاق «إيكو- ECHO»، المنصة المؤتمتة بالكامل لاكتشاف ومنع الاختراقات.
وجاء الإطلاق خلال فعاليات معرض «جيتكس جلوبال» 2025، ليُشكّل أحدث إضافة إلى مجموعة حلول «أوريكس لابز» في مجال تقنيات اكتشاف ومعالجة التهديدات.
وتُوفّر المنصة رؤية مستقلة ومحايدة للحوادث الأمنية من خلال مراقبة نشاط الشبكات ونظام أسماء النطاقات «DNS» من خارج البنية التحتية للمؤسسات. وتعمل المنصة على اكتشاف وتعطيل البنى التحتية الضارة الخاصة بأنظمة التحكم والسيطرة المعروفة «C2» بشكل استباقي قبل أن تخترق الأنظمة أو تتسبب بأضرار.
وبفضل إعداداتها القابلة للتخصيص، تتيح «إيكو» اكتشاف التسللات الإلكترونية واحتوائها ومعالجتها خلال فترات زمنية قصيرة، مستخدمة تقنيات تعلّم الآلة للتصدي للهجمات في مراحلها المبكرة بأقل قدر من التدخل البشري.
كما تقوم المنصة باكتشاف عمليات تسريب البيانات والمعلومات الشخصية الحسّاسة في الوقت الفعلي وعلى نطاق واسع، بما في ذلك محاولات التسريب القادمة من سلاسل التوريد أو الشركاء الموثوقين.
وقال روجيريو ليموس، الرئيس التنفيذي لشركة أوريكس لابز: تعد منصة «إيكو» جزءاً من رسالة «أوريكس لابز» الهادفة إلى تمكين فرق الأمن السيبراني من امتلاك أحدث الحلول التقنية لتقييم بيئاتهم ومراقبتها وحمايتها. ومن خلال الرؤى القابلة للتنفيذ والأتمتة الكاملة، ستعزز «إيكو» قدرات الدفاع لدى الجهات الحيوية في دولة الإمارات وخارجها.
وتتخصص «أوريكس لابز» في تطوير برمجيات متقدمة مصممة لتقييم البيئات الشبكية ومراقبتها وحمايتها وتحسينها بشكل مستمر. وتركز منتجاتها الحائزة على جوائز مثل «DNS FIREWALL«و»DISCOVERY»، على مجالات رئيسية كإدارة سطح الهجوم، وتقييم المخاطر، ومراقبة نظام أسماء النطاقات وحمايته.

