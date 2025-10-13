الثلاثاء 14 أكتوبر 2025 أبوظبي الإمارات
اقتصاد

تعاون بين «الأمن السيبراني» و«إيدج» في مجال حماية المعلومات

تعاون بين «الأمن السيبراني» و«إيدج» في مجال حماية المعلومات
13 أكتوبر 2025 19:02


دبي (الاتحاد)
وقّع مجلس الأمن السيبراني لحكومة دولة الإمارات ومجموعة «إيدج» مذكرة تفاهم تهدف إلى تعزيز التعاون في مجالات الأمن السيبراني وحماية المعلومات وذلك على هامش فعاليات معرض «جيتكس جلوبال 2025» المقام في دبي في الفترة من 13 إلى 17 أكتوبر الجاري.
وقع الاتفاقية الدكتور محمد الكويتي، رئيس الأمن السيبراني لحكومة دولة الإمارات، وحمد المرر، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة «إيدج».
وتُجسِّد مذكرة التفاهم التزام الجانبين المشترك بتعزيز مرونة دولة الإمارات في مواجهة التهديدات السيبرانية، وتطوير القدرات الوطنية في مجالات الكشف عن الهجمات ومجابهتها والاستجابة الفورية لها.
كما تُرسّخ الاتفاقية إطاراً للتعاون في البحث والتطوير، وتبادل المعلومات، والاستجابة للحوادث، وبناء القدرات في مختلف القطاعات الحيوية، بما ينسجم مع رؤية الدولة لحماية مستقبلها الرقمي.
وأكد الدكتور محمد الكويتي، رئيس الأمن السيبراني لحكومة دولة الإمارات: من خلال تنفيذ هذه الشراكة مع مجموعة «إيدج»، نُعزز قدراتنا المشتركة على حماية البنية التحتية الحيوية وترسيخ مكانة دولة الإمارات كدولة رائدة عالمياً في مجال الأمن السيبراني، كما تُجسّد هذه الشراكة هدفنا المشترك في تعزيز الابتكار والاستعداد التام، بالإضافة إلى بناء الثقة في قطاع الفضاء الرقمي.
من جهته، قال حمد المرر، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة «إيدج»: يُعد الأمن السيبراني ركيزة أساسية للأمن الوطني، ولذا، تأتي شراكتنا مع مجلس الأمن السيبراني لتُجسد بدورها التزام مجموعة «إيدج» بتوحيد أحدث التقنيات والخبرات الوطنية بهدف بناء منظومة رقمية آمنة، وذاتية الاعتماد، ومرنة في مواجهة التحديات على حد سواء.
وتُعدّ هذه الشراكة خطوة محورية نحو تكامل جهود القطاعين الحكومي والخاص لتعزيز جاهزية الدولة في قطاع الفضاء السيبراني.
كما تؤكد التزام الطرفين بتسريع الابتكار التقني، وتعزيز الوعي السيبراني، إلى جانب دعم رؤية دولة الإمارات في بناء واحدة من أكثر الاقتصادات الرقمية أمناً وتطوراً على مستوى العالم.

