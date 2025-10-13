«دائرة الصحة - أبوظبي» تطلق تطبيق «خدمات العلاج بالخارج» المصغر على منصة «تم»



أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت دائرة الصحة - أبوظبي، على هامش مشاركتها في فعاليات معرض «جيتكس جلوبال 2025»، عن إطلاق تطبيق «خدمات العلاج بالخارج» المصغر على منصة الخدمات الحكومية الموحدة «تم»، وهو تطبيق ذكي مصمم لرقمنة وإدارة كل مرحلة من مراحل رحلة العلاج للمرضى المبتعثين للعلاج في الخارج بكفاءة وسهولة، بما يجسّد التزام الدائرة بتوفير خدمات صحية رقمية متكاملة، ميسّرة وفعّالة، وفق أعلى معايير الجودة والتميز.

من خلال التكامل مع منصة «تم»، سيتيح التطبيق تصميم رحلة علاجية أكثر ترابطاً وسلاسة، تغطي جميع المراحل بدءاً من مرحلة ما قبل السفر، مروراً بفترة العلاج في الخارج، ووصولاً إلى مرحلة ما بعد العودة إلى الدولة.

ويسهم التطبيق في تبسيط الإجراءات المتعلقة بالعلاج في الخارج ويتيح للمستخدمين إمكانية متابعة مواعيدهم الطبية لحظياً، وترتيبات السفر والمرافقين، وإدارة الموافقات الإلكترونية، وطلبات الشهادات الرسمية والتقارير الطبية النهائية.

ومن خلال دمج هذه الخدمات ضمن منظومة رقمية موحّدة وآمنة، يُحسّن التطبيق من كفاءة العمليات ويوفر للمرضى تجربة سلسة تتمحور حول احتياجاتهم وتضعها على رأس الأولويات، بما ينسجم مع رؤية الإمارة في تعزيز صحة وسلامة أفراد المجتمع، ويرسّخ مكانتها مركزاً عالمياً رائداً للأنظمة الصحية الذكية.

وقال خلف المزروعي، مدير عام التمكين المؤسسي والخدمات المجتمعية في دائرة الصحة - أبوظبي: نؤكد التزامنا الراسخ بتطوير منظومة رعاية صحية أكثر كفاءة وسلاسة تضمن تقديم خدمات متكاملة وفعّالة على المستويين المحلي والدولي، ويعد الحفاظ على صحة وسلامة أفراد المجتمع داخل الدولة وخارجها أولوية قصوى بالنسبة لنا، بينما نواصل دفع مسيرة الابتكار وتعزيز البنية التحتية الرقمية في القطاع الصحي. ومن خلال الدمج السلس لأحدث الحلول الرقمية، نعمل على الارتقاء بتجارب المرضى وتحسين خدماتنا، وبناء منظومة صحية هي الأذكى والأكثر كفاءة حول العالم.